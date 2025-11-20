Perú

Martín Vizcarra escuchará el miércoles 26 su sentencia por caso Lomas de Ilo: Fiscalía pide 15 años de prisión

Acabó el juicio oral contra el expresidente por presunto cohecho y el Poder Judicial programó inmediatamente el día para dar a conocer su decisión

Guardar
Juzgado programó la lectura de la sentencia de Martín Vizcarra para el próximo miércoles 26 de noviembre. | Justicia TV

El Poder Judicial programó para el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 de la mañana la lectura de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Ese día, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional dará a conocer si condena a Vizcarra a 15 años de prisión, como exige el fiscal Germán Juárez, por cohecho pasivo propio o lo absuelve de la acusación.

El Juzgado también determinará si el exmandatario y las empresas INCOT, OBRAINSA e ICCGSA deben pagar una reparación civil ascendente a 4.671.971 soles.

Martín Vizcarra estuvo recientemente en
Martín Vizcarra estuvo recientemente en prisión preventiva.

Acabó el juicio

Este jueves 20 se dio por concluido el juicio oral contra Martín Vizcarra. La sesión inició con la defensa de las empresas incorporadas como terceras civilmente responsables.

Luego, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, dio sus alegatos finales: negó la acusación de la Fiscalía y pidió la absolución de su cliente.

Por último, el expresidente dio sus últimas palabras antes de escuchar su sentencia el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

En su intervención, Martín Vizcarra se victimizó. Dijo que ha “sufrido” varias “sentencias” sin que haya intervenido el Poder Judicial porque “permanentemente he estado sujeto a cuestionamientos de diversos medios de comunicación que atribuían los supuestos delitos que hablaba del Ministerio Público como hechos reales”.

Martín Vizcarra y su abogado
Martín Vizcarra y su abogado Alejandro Salas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: Congreso

“Mucha gente he sido sentenciado, he sido declarado culpable, sin haber pasado por el juicio oral”, indicó.

En otro punto, se mostró confiado ante la sentencia que emitirá el Juzgado Colegiado ya que, dice, es “completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo”. “Confío en que valorar la intervención de la fiscalía y la defensa y van a actuar de manera correcta”, apuntó.

Martín Vizcarra también aseguró que “nunca” contempló la idea de huir de la justicia, incluso cuando la Fiscalía pidió prisión preventiva.

“Tres veces han pedido prisión preventiva porque la fiscalía decía: ‘Si no le damos la prisión preventiva, tengan la seguridad que mañana se fuga’. Y acá estoy, en carne y hueso, no soy un holograma. Acá está Martín Vizcarra y estaré la próxima semana o cuando ustedes determinen para escuchar la sentencia”, sostuvo.

Sus últimas palabras en el juicio oral fueron: “Confiamos en que ustedes, señores magistrados, en base a la verdad, van a impartir justicia. La justicia que ustedes impartan, yo la voy a respetar”.

(Martín Mejía/Composición Infobae)
(Martín Mejía/Composición Infobae)

La acusación contra Martín Vizcarra

Según la acusación fiscal, Martín Vizcarra recibió S/ 2,3 millones en coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La acusación sostiene que representantes de Obrainsa e ICCGSA entregaron estos fondos a cambio de favorecerlos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El proceso por el proyecto Lomas de Ilo comenzó el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS solicitó un reajuste a la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, Vizcarra habría contactado a Elard Tejeda, gerente de la firma, para coordinar un encuentro en el que se habría planteado el soborno. Los retiros se concretaron, dice la Fiscalía, en dos partes: S/ 400.000 el 27 de enero de 2014 y S/ 600.000 el 4 de abril.

En el caso del Hospital de Moquegua, la Fiscalía identificó como momento clave el 27 de noviembre de 2013, cuando UNOPS convocó a una reunión trasladada al CADE, con la participación de Rafael Granados Cueto (ICCGSA), José Manuel Hernández (consultor) y Vizcarra. Un reajuste exprés redujo el monto del contrato a S/ 123,4 millones, decisión que los fiscales atribuyen a un acuerdo previo. Comunicaciones entre miembros del consorcio revelaron la organización de pagos ilegales en dos fases.

Temas Relacionados

Martín VizcarraLomas de IloPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Bebé raptado en hospital de Essalud: Extrabajadora lo ocultó en su casa de Ica y afirmó haber dado a luz horas antes

Sayra Pusa Hernández, la extrabajadora de limpieza del Hospital Augusto Hernández, ingresó al nosocomio para llevarse al recién nacido. Según la PNP, fingió un embarazo ante su familia luego de sufrir un aborto espontáneo

Bebé raptado en hospital de

CAL expresa su “preocupación”: Reforma que elimina a la JNJ avanza sin contemplar comentarios del sector

El Colegio de Abogados de Lima alerta que eliminar la JNJ no resolverá problemas estructurales de presupuesto o criminalidad

CAL expresa su “preocupación”: Reforma

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se refirió a la opinión del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana, la cual provocó el inesperado pronunciamiento del directivo de la FPF

Julio César Uribe respaldó a

¿Vuelven los días fríos en Lima? Senamhi pronostica posibles lloviznas y humedad para mañana viernes

Davida Garay, meteorólogo de la institución, adviertió que la cobertura nubosa y la sensación de frío seguirán presentes, especialmente en sectores costeros

¿Vuelven los días fríos en

⁠Gratificación de diciembre 2025: ¿Qué trabajadores no tienen derecho a recibir este beneficio?

De acuerdo a la normativa vigente, los empleadores deben abonar este beneficio antes del 15 de diciembre. Sin embargo, no todos los trabajadores son receptores de este beneficio

⁠Gratificación de diciembre 2025: ¿Qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Waldemar Cerrón minimiza insultos de

Waldemar Cerrón minimiza insultos de Raúl Noblecilla contra el fujimorismo y Renovación: “Si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”

Corte Suprema retrasa otra vez el Caso Manta y prolonga la espera de justicia para mujeres sobrevivientes

Arturo Fernández hace campaña electoral desde Argentina pese a mantener una sentencia de un año de prisión efectiva en Perú

Congreso plantea citar a Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima y al presidente del IPD por obras inconclusas para los Juegos Bolivarianos

Mario Vizcarra descarta indulto a Dina Boluarte en un eventual gobierno suyo

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo figura entre las

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito

Pamela López jura que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio y aclara convivencia: “Duerme en el cuarto de servicio”

Brunella Torpoco será la telonera del concierto de Servando y Florentino en Costa 21

Karla Tarazona descarta su salida de Panamericana ante posible llegada de Gisela Valcárcel

DEPORTES

Julio César Uribe respaldó a

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

“No nos confiamos de nadie”: Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

¿Qué técnico encaja con el perfil que busca la FPF? Diego Penny lanzó un inesperado candidato para la selección peruana

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025