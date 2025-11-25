Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión.

Magaly Medina afirmó que el sueldo de Said Palao no basta para el estilo de vida que tiene con Alejandra Baigorria. Video: Magaly TV La Firme

La controversia sobre la situación económica de Alejandra Baigorria y Said Palao ha vuelto a captar la atención. En los últimos días, Magaly Medina desmintió en televisión las declaraciones de Baigorria sobre los ingresos de su esposo, reavivando el debate sobre la independencia financiera. Baigorria defendió públicamente a Palao durante una transmisión en vivo junto a la tiktoker Moca, donde rechazó los rumores que la señalan como la principal proveedora económica.

La empresaria afirmó que ambos mantienen su independencia financiera y que su matrimonio se rige por el régimen de bienes separados. “La gente dice: ‘Tú mantienes a Said’. No, hijita, yo puedo ser todo lo que tú quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Sabes cuánto gana un guerrero? Entonces, ¿cómo van a decir que Said no tiene plata? Además, Said tiene su propia constructora”, expresó Baigorria durante la transmisión.

Defensa de Alejandra Baigorria acerca del sueldo de su esposo, Said Palao

Baigorria insistió en que Palao cuenta con ingresos propios tanto por su participación en televisión como por su actividad empresarial. La empresaria, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, remarcó la autonomía financiera de ambos y la existencia de una constructora que, según su versión, pertenece a Palao. Además, reconoció que sus ingresos superan a los de su esposo, pero subrayó que cada uno administra sus finanzas de manera independiente.

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y critica que Alejandra Baigorria salga a defenderlo. Video: Magaly TV La Firme

La pareja ha sido objeto de especulaciones mediáticas sobre la dependencia económica, lo que motivó a Baigorria a aclarar que ambos llevan un estilo de vida acorde a su propio esfuerzo. “Cada uno maneja sus finanzas independientemente”, enfatizó la empresaria.

Desmentido de Magaly Medina y revelaciones sobre el sueldo de Said Palao

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. La conductora de televisión utilizó su espacio para contradecir la versión de Baigorria y revelar el sueldo estimado de Said Palao en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’. La periodista de espectáculos sostuvo que el modelo percibe entre 7000 y 8000 soles mensuales, una cifra que, a su juicio, resulta insuficiente para el nivel de vida que la pareja exhibe públicamente.

“Ella sí es la empresaria, pero de Said no lo sabemos, no nos consta. Ella genera mucha más plata que él. (…) ¿Cuánto ganará Said? Siete u ocho mil soles, y para el común de los mortales eso es un montón de dinero, pero para el nivel de vida de ellos dos esa plata se diluye al toque. Tienen que pagar hipoteca, viajar y asumir más gastos”, expuso Medina.

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión.

Además, la conductora puso en duda el papel de Palao como empresario. Medina afirmó que, aunque Baigorria sostiene que su esposo es dueño de una constructora, en realidad él solo sería la imagen de la empresa. “Ahora dice ‘su constructora’, pero cuando la mostraba aparecía una señora que parecía ser la dueña real de la constructora y él, más bien, parecía la imagen”, comentó la periodista en su programa.

Medina comentó que en el matrimonio Palao-Baigorria es la empresaria quien ganaría más y que eso no tiene nada de malo, pero que Alejandra lo debe asumir y no salir en defensa del chico reality. “Ella es la que genera en su casa mucho más plata que él. Y no tendría nada de malo porque tú asumes así a tu pareja. Si tú te casas con alguien que no está en las mismas condiciones económicas que tú, esa es tu decisión, eso es lo que tú quieres”, comentó.

La periodista de espectáculos agregó: “Hay gente que cree que el amor lo puede todo, que entre los dos construirán una familia, que uno aportará más poquito y el otro más. Y bueno, esos son arreglos internos que cada pareja tiene. En eso no nos podemos meter. Son decisiones personales, familiares, intrapareja. Pero de ahí a que quieras hacernos a nosotros creer lo que no creemos, lo que no vemos, no pues, Alejandra, no te gastes. Ya lo asumiste a él tal cual es, es mejor hablar solo por ti. Habla solo por ti, no hables por él, de verdad”, aseguró.