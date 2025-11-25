Perú

La Presidencia no es el objetivo de Dina Boluarte: Abogado da detalles de la demanda de amparo y anuncia medida cautelar

En diálogo con Infobae Perú, el constitucionalista Joseph Campos, defensa legal de la exmandataria, se pronunció sobre las motivaciones, justificaciones y objetivos del recurso presentado ante el Poder Judicial

Constitucionalista cuestionó uso de vacancia
Constitucionalista cuestionó uso de vacancia indiscriminadamente para cambiar presidentes.

El panorama político peruano se trasladó formalmente a la cancha judicial. Tras ser vacada por el Congreso, la expresidenta Dina Boluarte presentó una demanda de amparo ante el Poder Legislativo buscando la nulidad del proceso que la despojó del cargo. Sin embargo, la estrategia legal revelada por su abogado apunta a una meta más profunda, enfocada en el honor y el precedente constitucional en lugar de la inmediata restitución del poder.

En una entrevista a Infobae Perú, el constitucionalista Joseph Campos develó que, a pesar de que la nulidad de la vacancia podría jurídicamente implicar el regreso de Boluarte a la Presidencia, el cual califica de correcto, este no es el objetivo que se persigue, sino anular la grave calificación que la sacó del cargo y demostrar la mala actuación del Poder Legislativo.

“Si la vacancia fuera anulada, estaría correcto“, afirmó el abogado. No obstante, aclaró que la intención “no es desestabilizar al país“. “Nosotros vamos a poner una medida cautelar para suspender la calificación… Queremos que haya un proceso constitucional, que exista un momento en que la justicia constitucional diga: ‘Eso estuvo mal, eso no se debe hacer’“, agregó.

La defensa argumentó que la calificación de “incapacidad moral permanente” es un estigma que perdurará “hasta que acaben los días”, un castigo más severo que una condena penal, por lo que con mayor razón “no se puede poner una imputación si es que antes no se le permitió la defensa,” aseveró Campos, señalando que la calificación es “absolutamente grave.”

Dina Boluarte, junto a todo
Dina Boluarte, junto a todo el gabinete ministerial de Eduardo Arana, en su último mensaje a la nación tras ser vacada por el Congreso del Perú | Foto captura: Infobae Perú

Resaltó que “aquí, como se trata de un derecho, reputación, honor, dignidad, se dirá: ‘Hubo vacancia’, pero no se probó la incapacidad moral permanente”. Detalló que el documento se sostiene en dos violaciones fundamentales: el debido proceso y la discriminación.

Campos condenó la premura del Congreso al forzar la defensa de Boluarte en tiempo récord: “No se puede tolerar que le den cincuenta y seis minutos para defenderse. No se puede tolerar que un debate de esa trascendencia se haga entre gallos y medianoche, ¿no?“, cuestionó e insistió en la existencia de un doble estándar al comparar el trato a otros exmandatarios.

“Si me das el derecho a defenderme, dámela como se la distes a otros. Con lo cual, primero, debido proceso y segundo, discriminación, porque a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra le dieron plazo suficiente para defenderse”, sostuvo.

