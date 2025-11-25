El aceite de bebé funciona especialmente bien en muebles de madera, ya que ayuda a nutrir la superficie, resaltar el brillo natural y eliminar manchas superficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de bebé es un producto ampliamente utilizado en la rutina diaria de cuidado de la piel y el cabello de los recién nacidos y los infantes. Según recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), este tipo de aceite ayuda a mantener la piel hidratada, a prevenir la resequedad y a proteger la barrera cutánea de los más pequeños.

Sin embargo, pocas personas saben que este producto tan común en los hogares también puede tener usos prácticos fuera del cuidado infantil. Uno de ellos es su capacidad para limpiar, abrillantar y proteger muebles de madera, dejando la superficie suave y con una apariencia renovada. Gracias a su textura ligera y su composición suave, el aceite de bebé puede convertirse en un aliado eficaz para la limpieza doméstica.

Aceite de bebé: cómo usarlo en casa para limpiar muebles

El aceite de bebé ayuda a formar una película protectora que reduce la aparición de manchas y facilita la limpieza futura (Christin Klose/dpa)

El aceite de bebé funciona especialmente bien en muebles de madera, ya que ayuda a nutrir la superficie, resaltar el brillo natural y eliminar manchas superficiales. Para utilizarlo correctamente, sigue estos pasos:

Limpieza previa: retira el polvo con un paño seco o de microfibra. Es importante que la superficie esté libre de partículas para evitar rayaduras. Aplicación del aceite: coloca unas gotas de aceite de bebé sobre un paño suave y limpio. No apliques el aceite directamente sobre el mueble para evitar excesos. Distribución uniforme: frota el paño en movimientos circulares, cubriendo toda la superficie. Esto ayuda a que la madera absorba una fina capa del aceite, lo que realza su brillo. Pulido final: usa un segundo paño seco para retirar el exceso y dejar un acabado pulido, suave y brillante.

Este método funciona muy bien para mesas, cómodas, cabeceras de cama, estantes, puertas y cualquier superficie de madera barnizada o tratada. Además de su efecto abrillantador, el aceite de bebé ayuda a formar una película protectora que reduce la aparición de manchas y facilita la limpieza futura.

Cuál es el mejor aceite de bebé para limpiar muebles

Cuando el objetivo es limpiar o abrillantar muebles, no es necesario utilizar el aceite de bebé más costoso o especializado. Sin embargo, sí se recomienda elegir uno clásico, transparente y sin fragancias fuertes, ya que estos son menos propensos a dejar residuos o manchas. Busca productos cuyos ingredientes sean simples, como aceite mineral puro, que es estable, no se enrancia y no atrae plagas como podría ocurrir con algunos aceites vegetales.

Evita aceites de bebé con colorantes, fragancias intensas o aditivos innecesarios, ya que podrían dejar marcas en superficies delicadas. Los aceites minerales de uso cosmético son ideales porque se absorben bien, no dejan una sensación pegajosa y tienen una larga vida útil.

El aceite de bebé proporciona brillo y elimina huellas dactilares en refrigeradoras, hornos y microondas (iStock)

Si tienes muebles antiguos o de madera sin tratar, consulta primero con un especialista en restauración, ya que estas superficies requieren cuidados distintos y pueden absorber demasiado aceite.

Otros usos del aceite de bebé en casa

Más allá de la limpieza de muebles, el aceite de bebé tiene varios usos prácticos adicionales en el hogar:

Eliminar residuos pegajosos: es ideal para remover restos de stickers, etiquetas o adhesivos de vidrios, plásticos y metales. Basta con aplicar unas gotas, dejar actuar unos minutos y limpiar con un paño.

Pulir electrodomésticos de acero inoxidable: proporciona brillo y elimina huellas dactilares en refrigeradoras, hornos y microondas.

Revitalizar cuero: en pequeñas cantidades, puede ayudar a hidratar carteras, zapatos o muebles de cuero, devolviendo suavidad y brillo.

Evitar chirridos: aplicado con moderación en bisagras o mecanismos metálicos, puede reducir ruidos molestos.

Limpiar superficies de plástico: ayuda a restaurar brillo en juguetes, controles remotos, marcos de ventanas y otros objetos de plástico.

Dar brillo a elementos decorativos: fotografías enmarcadas, adornos y figuras decorativas pueden verse más pulidas con un poco de aceite aplicado correctamente.

Es importante usar el producto con moderación para evitar superficies resbalosas y siempre probar en un área pequeña antes de aplicarlo de manera general.