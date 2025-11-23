Minsa iniciará la tercera jornada de ‘VacunAcción’ para reforzar vacunas contra la influenza y el neumococo: ¿Dónde y desde cuándo?

Minsa intensifica vacunación infantil en el Día del Niño: 28 enfermedades pueden prevenirse

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la tercera jornada nacional de vacunación, llamada ‘VacunAcción 2025′, se realizará del 24 al 30 de noviembre. El lanzamiento oficial será en el Centro de Salud pedro Castro Alva, en Chachapoyas, Amazonas, donde profesionales también brindarán sesiones educativas y orientación sobre el cuidado integral de la salud.

“La meta es garantizar que los niños, gestantes, adultos mayores y personas con comorbilidades accedan a las vacunas del esquema regular”, indicaron voceros del Minsa a Andina. Según las autoridades, esta campaña fortalece la respuesta nacional para aumentar las coberturas de vacunación y evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.

El ministerio precisó que se desplegarán brigadas en establecimientos de salud, puntos fijos y vacunación casa por casa, para facilitar el acceso y que la población complete sus dosis pendientes. Este trabajo buscará incrementar la cobertura de vacunas esenciales como la pentavalente y la SPR, y se reforzará la aplicación de dosis contra la influenza y el neumococo, especialmente en niños y adultos mayores.

Foto: Minsa

¿Cómo verificar historial de vacunas?

Para verificar el historial de vacunas de una persona, se puede ingresar al siguiente enlace oficial: https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe. En el portal se deberá colocar datos personales como los siguientes:

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de emisión

Fecha de nacimiento

La información sobre lugares y horarios se comunicará por los canales oficiales del Minsa y en los centros de salud habilitados para la atención. Estas son las redes oficiales:

Minsa pide a padres y madres de familia que sus hijos e hijas, sobre todo menores de 5 años, tengan las dos dosis de la vacuna sarampión. - Crédito: Andina

Las vacunas que se aplicarán

La jornada también incluirá la aplicación de la vacuna Tdap orientada a gestantes, con el objetivo de protegerlas contra la tos ferina, difteria y tétanos, además de impulsar la inmunización contra la poliomielitis para evitar su regreso al país, declarado libre de esta enfermedad en 1994.

De acuerdo a la cartera, la campaña también contará con una jornada adicional del 15 al 21 de diciembre, para continuar ampliando las coberturas y garantizar que nadie quede sin acceder a las protecciones ofrecidas por el esquema nacional.

El Ministerio de Salud reafirmó, además, que la vacunación es un derecho fundamental que salva vidas y que representa una de las formas más efectivas para proteger a millones de niños en Perú, especialmente a los menores de cinco años, frente al sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades que se pueden evitar mediante la inmunización.

Por otro lado, la institución subraya que estas acciones forman parte de la Hoja de Ruta de Inmunizaciones 2025, una estrategia que prioriza la prevención frente a 28 enfermedades prevenibles mediante vacunas.

La vacuna monovalente tiene la capacidad de mejorar la protección de los pacientes contra las nuevas variantes de COVID-19. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Minsa/Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)

Barrido nacional

El Ministerio de Salud realizará un barrido nacional de vacunación para alcanzar más del 95% de cobertura en la población infantil. Al simultáneo en 12 regiones del país se aplicará también inyecciones contra la poliomielitis.

El objetivo es proteger contra el sarampión a más de 2,8 millones de niñas y niños de entre 1 y 6 años, a más de 980 mil menores entre 2 meses y 5 años de edad contra la poliomielitis. Cada infante recibirá una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la poliomielitis, aunque ya cuenta con su esquema completo. Adicionalmente, más de 8.000 establecimientos de salud brindarán atención en horarios ampliados y brigadas de vacunación visitarán colegios, cunas y guarderías.