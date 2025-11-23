Perú

Indecopi anula las restricciones de horario para vender alcohol en Carabayllo al considerar que el municipio excedió sus funciones

El organismo eliminó el artículo que imponía límites a bodegas, bares y discotecas y recordó que los distritos deben ceñirse a las disposiciones emitidas a nivel provincial

Guardar
La resolución fue emitida por
La resolución fue emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi resolvió que las limitaciones establecidas por la Municipalidad de Carabayllo para la venta de bebidas alcohólicas carecían de sustento legal. El organismo analizó la Ordenanza 193-A-MDC y concluyó que los funcionarios distritales no tenían autorización para fijar tiempos específicos de comercialización, incluso para locales con licencias vigentes. La entidad revisó los alcances de la Ley Orgánica de Municipalidades y verificó que esa facultad corresponde al nivel provincial.

El pronunciamiento dejó sin validez el artículo quinto de la norma municipal al señalar que contravenía el principio de legalidad. La decisión precisó que el distrito podía fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones ya aprobadas por la municipalidad provincial, pero no crear nuevas reglas sobre horarios. Indecopi remarcó que la administración local sí conserva la potestad de vigilar el respeto a medidas relacionadas con seguridad ciudadana, convivencia y prohibición de venta a menores de edad.

¿Qué disposiciones fueron declaradas ilegales?

La resolución determinó que dos medidas principales constituían barreras burocráticas. La primera era la imposición de horarios restringidos para bodegas, discotecas, bares y otros establecimientos con autorización para expender bebidas alcohólicas. Esa disposición se encontraba en el artículo quinto de la ordenanza distrital y afectaba a negocios de distintos giros.

Indecopi dejó sin efecto la
Indecopi dejó sin efecto la ordenanza de Carabayllo que imponía horarios a la venta de alcohol. | Foto: Andina

La segunda medida anulada fue la diferenciación de rangos horarios según el tipo de local. El análisis de la comisión verificó que la municipalidad distrital no contaba con soporte legal para establecer un detalle de tiempos tan específico. Según la autoridad, ese nivel de regulación únicamente puede ser definido por las municipalidades provinciales, ya que son las encargadas de fijar las reglas generales de funcionamiento comercial.

¿Por qué Indecopi concluyó que hubo un exceso de competencias?

El Indecopi fundamentó su decisión en la Ley 27972, que asigna a las municipalidades provinciales la responsabilidad de normar horarios relacionados con actividades económicas. La comisión verificó que Carabayllo impuso restricciones sin estar habilitado para ello y que, además, las medidas afectaban directamente a operadores con permisos municipales vigentes.

La declaración de ilegalidad se sustentó también en la norma que obliga a las entidades públicas a actuar exclusivamente dentro de los márgenes que la ley establece. Para la autoridad, la ordenanza no cumplió ese requisito. El pronunciamiento señaló que cualquier regulación adicional debía ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la municipalidad provincial.

Qué sí puede hacer la Municipalidad de Carabayllo tras la decisión

Estudio revela que la cantidad
Estudio revela que la cantidad segura de consumo de alcohol es cero. Su consumo está asociado a las hemorragias cerebrales | Foto: Agencia Andina

La resolución aclaró que el distrito continúa facultado para supervisar el acatamiento de las disposiciones emitidas a nivel provincial sobre la venta de bebidas alcohólicas. También mantiene la capacidad de controlar obligaciones vinculadas a seguridad, tranquilidad pública y restricciones de acceso para menores de edad, ámbitos que forman parte de sus responsabilidades regulares.

La comisión destacó que la anulación de la ordenanza no implica una desprotección frente a actividades clandestinas o situaciones que representen riesgos para los vecinos. La municipalidad puede seguir interviniendo cuando detecte incumplimientos de normas provinciales o cuando se vulneren reglas de convivencia establecidas en otras disposiciones con competencia legítima. El pronunciamiento se limitó a señalar que la creación de nuevos horarios no correspondía a la autoridad distrital.

Alcances de la resolución y efectos para los negocios del distrito

Con la decisión de Indecopi, el artículo queda sin efecto y los establecimientos del distrito dejan de estar sujetos a los horarios diferenciados creados por Carabayllo. La entidad precisó que la nulidad abarca tanto a comercios dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas como a locales que combinan actividades recreativas con el expendio.

La anulación alcanza a bodegas,
La anulación alcanza a bodegas, bares, discotecas y locales con permisos vigentes en el distrito. | Andina

Los administrados deben regirse ahora únicamente por las disposiciones emitidas por la municipalidad provincial. La comisión no abordó temas vinculados a procedimientos sancionadores previos, pero su pronunciamiento permitirá a los negocios operar conforme a las reglas provinciales sin la carga de las limitaciones distritales eliminadas. La resolución fue firmada por la presidenta de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, María Antonieta Merino Taboada.

Temas Relacionados

IndecopiCarabayllobebidas alcohólicasperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

El estadio Alejandro Villanueva será escenario del último partido de la temporada regular de los ‘blanquiazul’, que tiene en lista a Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Pablo Lavandeira vuelve a la convocatoria luego de recuperarse de una lesión prolongada

A qué hora juega Alianza

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026: detalles del duelo ante el último semifinalista de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Luis Horna ya conoce al rival que definirá su camino en la competencia, con Ignacio Buse liderando la búsqueda de un histórico avance

Perú enfrentará a Alemania en

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘íntimo’ está obligado a ganar para alcanzar el segundo puesto en la tabla acumulada y disputar la final de los ‘playoffs’ por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Dónde ver Alianza Lima vs

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

Tanto la exmandataria como su defensa aseguraron que afrontará las 11 carpetas fiscales desde el Perú y no tiene intención de pedir asilo

Impedimento de salida para Dina

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Su trayectoria en radio y televisión influyó por más de seis décadas a generaciones, consolidándolo como un referente del humor y la imitación en el Perú

Guillermo Rossini, leyenda del humor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Dina

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima: lo que se sabe del ‘Debí tirar más fotos tour’

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026: detalles del duelo ante el último semifinalista de la Copa Davis

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje tras ganar medalla de oro en maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: “Dejo la valla alta a mis compañeros”

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú