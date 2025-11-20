Perú

PJ evaluará si empresas vinculadas a PPK y Gerardo Sepúlveda son incluidas como terceros civil en el caso Interoceánica Sur

El juez Jorge Chávez Tamariz revisará el pedido de la Procuraduría del caso Lava Jato para que ambas firmas asuman eventuales reparaciones civiles si los implicados no pueden cubrirlas

Caso Interoceánica: juez revisará pedido
Caso Interoceánica: juez revisará pedido para sumar a empresas vinculadas a PPK y Sepúlveda como terceros civilmente responsables. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Poder Judicial evaluará este jueves 20 de noviembre si dos empresas vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al empresario chileno Gerardo Sepúlveda serán incorporadas como terceros civilmente responsables en la investigación preparatoria por la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, caso relacionado a Odebrecht. La audiencia estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La solicitud fue presentada por la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato, que busca que las empresas Westfield Capital Limited, asociada a Kuczynski, y First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, relacionada a Sepúlveda, asuman responsabilidad civil en caso se determine un perjuicio económico al Estado. Esta figura permitiría que dichas empresas afronten el eventual pago de reparación civil si los investigados directos no pudieran hacerlo.

Según comunicó el Poder Judicial, la audiencia se realizará de forma virtual desde las 11:00 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones programadas por el despacho del juez Chávez Tamariz para continuar con las diligencias del proceso.

Posible obligación civil

El pedido de la Procuraduría plantea que ambas compañías sean incorporadas al caso en calidad de terceros civilmente responsables, pues se les vincula con operaciones financieras relacionadas a los tramos investigados de la Interoceánica Sur. La inclusión permitiría que asuman la eventual reparación civil en caso se confirme responsabilidad penal de los implicados principales.

En el caso de Westfield Capital, la Procuraduría sostiene que la empresa estaba directamente vinculada a Kuczynski durante el periodo en el que se ejecutaron diversos tramos del proyecto Interoceánica Sur bajo el gobierno de Alejandro Toledo. La investigación de la Fiscalía evalúa si existió vinculación entre pagos realizados por la concesionaria y decisiones adoptadas desde el Estado en beneficio de la obra.

Respecto a First Capital, vinculada al empresario Gerardo Sepúlveda, la defensa del Estado solicitó su incorporación argumentando que la compañía también habría participado en operaciones de asesoría relacionadas con la estructuración financiera del proyecto, por lo que podría tener responsabilidad civil por los hechos investigados.

Empresa First Capital presentó oposición

La empresa First Capital presentó un escrito ante el juzgado manifestando su oposición a la solicitud de la Procuraduría AD HOC. En su recurso, la compañía argumentó que no corresponde incluirla como tercero civilmente responsable porque, según su posición, no participó en actos vinculados a irregularidades en la contratación o ejecución del proyecto de infraestructura.

El juez Chávez Tamariz deberá evaluar tanto la solicitud del Estado como los argumentos de oposición presentados por la empresa, para decidir si procede su incorporación al proceso penal. La resolución se emitirá luego de escuchadas las intervenciones de las partes durante la audiencia programada.

Alejandro Toledo interrogado: expresidente reconoce
Alejandro Toledo interrogado: expresidente reconoce que Josef Maiman pagó dos cuotas de su casa en Camacho| Foto: ANDINA/ Luis Iparraguirre

El magistrado dispuso atender estos pedidos como parte de la investigación preparatoria que se sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero en su condición de exfuncionario del gobierno de Alejandro Toledo, junto con un grupo de exministros y funcionarios investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

