Jaime Bayly sospecha de la cercanía entre su esposa y su profesor de karate: “Ella es libre de estar con quien quiera”

El más reciente cumpleaños de Silvia Núñez del Arco desencadenó una crisis familiar marcada por dudas y confesiones

La más reciente columna de Jaime Bayly expuso una de las experiencias más difíciles que ha atravesado en su vida personal. El cumpleaños número 37 de su esposa, Silvia Núñez del Arco, lejos de ser una celebración, quedó señalado como un episodio que desató sospechas y tensiones dentro de la familia. El propio Bayly lo describió como “el peor día del año” y compartió detalles que evidencian la incomodidad y el desconcierto que vivió en esa jornada.

El día empezó de forma tradicional, con un paseo a la joyería donde le compró a Silvia Núñez del Arco cuatro piezas de oro seleccionadas por ella. La intención era clara: darle protagonismo y evitar cualquier desencuentro. sin embargo, la dinámica familiar se alteró cuando la homenajeada decidió dedicar la mayor parte de la tarde a una celebración especial junto a su profesor de karate, quien coincidía en fecha de cumpleaños.

Bayly relató que la amistad entre su esposa y el instructor ha estado siempre presente. “No me sorprendió que eligiera pasar la tarde con su profesor. Son buenos amigos. Mi esposa es cinturón negro y acude a la academia de karate tres veces por semana. Además, el profesor y mi esposa son muy parecidos en sus gustos y aficiones”, escribió el autor para ‘El Comercio’.

Jaime Bayly salió en defensa de Silvia Núñez del Arco. Captura/Youtube

Para no generar sospechas ni malentendidos, compró regalos para el instructor e intentó mantenerse al margen. No asistió a la fiesta en la playa y decidió quedarse en casa, confiando en que cenarían juntos al final del día.

Una espera cargada de incertidumbre

La noche avanzó y la hora pactada para el reencuentro pasó sin noticias de Silvia Núñez del Arco. A las nueve y cuarto, cuando planeaban salir juntos a cenar, Bayly y su hija ya estaban listos, pero no recibían respuesta ni mensajes. El reloj siguió avanzando: las nueve y media, luego las nueve y cuarenta y cinco, y ella no regresaba.

La inquietud y la incomodidad se apoderaron del ambiente. Durante la espera, su hija rompió el silencio con una pregunta frontal sobre el vínculo entre su madre y el profesor: ¿podrían ser amantes? El escritor se mostró honesto ante la posibilidad, aunque sin afirmarlo por completo. “El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera”, contestó, sin ocultar las dudas que atravesaban esa noche.
Jaime Bayly y Silvia Núñez se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 42. Su diferencia de edad fue blanco de críticas. (Foto: Instagram)

Finalmente, Silvia Núñez del Arco volvió a casa a las diez y cuarto, una hora después de lo previsto. Llegó sin justificaciones, pasada de copas y con actitud despreocupada. Bayly prefirió dejar el conflicto de lado y propuso salir al restaurante reservado, aunque la cocina ya estaba cerrada por la hora. Solo consiguieron pedir algunos platos en el bar, tratando de rescatar ese final de día.

Revelaciones y quiebre en la familia

En el restaurante, el malestar acumulado terminó estallando. La hija del matrimonio compartió con su madre todo lo conversado anteriormente: expresó que su padre tenía sospechas sobre la relación con el profesor de karate y relató su hipótesis sobre una posible convivencia futura entre ambos si Bayly ya no estuviera presente.

La reacción de Silvia Núñez del Arco fue inmediata. Lo acusó de mentir y exagerar. Bayly intentó defenderse, aclarando que nunca aseguró absolutamente nada, solo expresó sus dudas frente a la situación. “Yo me defendí débilmente: no he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”, reconoció el escritor.

Jaime Bayly se casó en el 2011 con Silvia Núñez del Arco, a quien le dobla la edad. Tienen una hija de 12 años.

La tensión se trasladó al regreso a casa. Nadie pronunció palabra en el trayecto. Al llegar, Bayly recurrió a medicación para dormir, aunque el insomnio se impuso debido a la ansiedad causada por los acontecimientos. Al día siguiente, decidió cancelar los planes familiares a Buenos Aires y París, convencido de que las heridas de esa noche permanecerían abiertas y sin respuesta clara sobre el verdadero alcance de la relación entre su esposa y el profesor de karate.

