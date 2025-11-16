MEF retrocede con su shock de austeridad y libera fondos para asegurar servicios y proyectos no presupuestados: ¿en qué casos?

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú flexibiliza restricciones presupuestarias para reactivar gastos en sectores estratégicos y urgentes.

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retrocedió parcialmente en las medidas de austeridad dictadas hace menos de dos semanas al aprobar la Resolución Directoral N° 0018-2025-EF/50.01, que establece excepciones al Decreto de Urgencia N° 008-2025.

Esta norma original, emitida el 6 de noviembre y vigente desde esa fecha, establecía restricciones extraordinarias al gasto corriente y de capital en las entidades estatales peruanas para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal de déficit no mayor al 2,2% del PBI en 2025.

Perú flexibiliza restricciones presupuestarias para áreas clave

El Decreto de Urgencia N° 008-2025, impulsado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, buscaba generar entre 1.000 y 1.200 millones de soles en ahorros presupuestales este año. Para ello, prohibía durante todo 2025 la certificación y ejecución de gastos en publicidad, consultorías, eventos institucionales, contratos administrativos recientes, y limitaba la reasignación de recursos para proyectos de inversión sin contrato o sin avance físico comprobable.

El propósito específico era restringir gastos no esenciales y fomentar la eficiencia, reservando los recursos para proyectos que ya tengan contratos firmados o se encuentren en desarrollo. No queda claro cuánto será el impacto sobre la estimación original del Ministerio de Economía y Finanzas para alcanzar su meta de austeridad y no escapar de sus propios linderos fiscales.

Ministerio de Economía de Perú suaviza medidas de austeridad

Según lo informado por El Peruano, el retroceso del Ministerio de Economía y Finanzas se traduce en una serie de excepciones que permiten ahora certificar y ejecutar gastos para intervenciones en estados de emergencia, acciones pedagógicas, campañas de prevención de cáncer y dengue, fiscalización ambiental, adhesión a la OCDE, reformas estatales y la promoción de la inversión privada (incluyendo programas como asociaciones público-privadas, obras por impuestos y promoción del país en el exterior a través de PROMPERÚ).

Otros rubros exceptuados por el Ministerio de Economía y Finanzas son la organización de eventos deportivos internacionales como los Juegos Parapanamericanos y los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, y la continuidad de contratos administrativos vigentes antes del 6 de noviembre. Vale precisar que ambos campeonatos ya se tenían en el radar desde antes de la presentación del decreto ahora relevado.

Excepciones a recortes fiscales en Perú benefician salud y educación

Además, en el rubro de inversiones, la norma del Ministerio de Economía y Finanzas permite reasignar fondos para proyectos y programas de inversión pública que ya superen el 90% de avance físico, facilitando que no queden paralizados, aunque la versión original exigía contratos suscritos para habilitar recursos. Este ajuste busca evitar la detención de obras de infraestructura prioritarias para el desarrollo nacional.

La resolución, firmada por el director Loli Jhover Chávez Cabrera, publicada en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas y difundida por El Peruano, representa un giro de la cartera económica tras el corto lapso de aplicación de su propio decreto de austeridad. Con esta medida, el Gobierno atenúa el rigor inicial de las restricciones para atender urgencias sectoriales y demandas institucionales cuya postergación habría generado problemas operativos y sociales.