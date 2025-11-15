Perú

Samahara Lobatón conmueve al revelar la lucha de su hijo Asael tras un nacimiento prematuro en Estados Unidos

La influencer compartió imágenes y emotivos mensajes sobre los días que su bebé pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos, generando una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores

La revelación de Samahara Lobatón sobre el nacimiento de su hijo Asael ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores. La influencer, conocida por compartir aspectos de su vida personal en redes sociales, relató que su hijo, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres, nació prematuramente en Estados Unidos y debió permanecer seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Testimonio de Samahara Lobatón sobre el nacimiento prematuro y la hospitalización de Asael

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, compartió a través de sus historias de Instagram los detalles del nacimiento de Asael, quien llegó al mundo el 3 de octubre de 2025 durante un viaje a Estados Unidos. La influencer explicó que el parto se adelantó inesperadamente, lo que obligó a prolongar su estadía en el país norteamericano. Asael nació a las 34 semanas de gestación, con un peso de 2.480 gramos y una talla de 43 centímetros.

La situación requirió atención médica especializada para el recién nacido, quien fue internado en la UCI durante seis días. Samahara compartió imágenes del hospital y de su hijo en una incubadora, acompañadas de mensajes que reflejaban la intensidad emocional del momento. “Mi bebé nació a las 34 semanas, pesó 2.480 gramos y midió 43 cm. Estuvo seis días en UCI. Gracias, chino, tú has sido muy valiente”, escribió la influencer.

En otro mensaje expresó: “Entré a ese cuarto con lágrimas en los ojos y no me moví de ahí sin ti. Tú me has enseñado que es ser valiente amor de mi vida. Asael, Dios te ama hijo mío”. La joven madre también destacó que noviembre es el mes dedicado a los bebés prematuros, motivo por el cual decidió hacer pública su experiencia. El testimonio, acompañado de imágenes y videos desde el hospital, generó una ola de mensajes de apoyo y empatía por parte de sus seguidores.

Samahara Lobatón conmueve al revelar
Samahara Lobatón conmueve al revelar la lucha de su hijo Asael tras un nacimiento prematuro en Estados Unidos. Fotos: Marivy Chavez.

El reencuentro de Asael con su padre, Bryan Torres

Tras superar los días de hospitalización, Asael fue dado de alta y pudo reencontrarse con su padre, Bryan Torres, y sus hermanas mayores. La salud del bebé se encuentra actualmente estable, lo que ha traído alivio y alegría a la familia. La experiencia marcó profundamente a Samahara, quien ha manifestado sentirse fortalecida tras el difícil proceso.

En sus publicaciones, la influencer ha reflexionado sobre el impacto que tuvo el nacimiento prematuro de su hijo en su vida personal y familiar. La hija de Melissa Klug describió el proceso como una montaña emocional que jamás imaginó vivir a su edad, y agradeció el apoyo recibido tanto de su entorno cercano como de sus seguidores en redes sociales. La joven madre también ha señalado que la vivencia la llevó a valorar aún más la salud y la fortaleza de Asael, así como la importancia de la unidad familiar en momentos de adversidad.

El testimonio de Samahara Lobatón no solo logró visibilizar la realidad acerca de los nacimientos prematuros, sino que también logró generar empatía y conversación sobre la resiliencia materna y el papel del apoyo emocional en la recuperación de los recién nacidos y sus familias.

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU. Latina: Ponte en la cola.

La influencer, al compartir su historia, ha recibido muestras de solidaridad y reconocimiento por su apertura y honestidad. Actualmente, Samahara Lobatón observa a su hijo recuperado y expresa una renovada gratitud por la salud de Asael, convencida de que la experiencia la ha fortalecido y le ha dado una nueva perspectiva sobre la maternidad.

