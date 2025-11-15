Metropolitano amplía servicio nocturno por concierto de Shakira para las tres fechas: ¿Hasta qué hora operará?

Puertas del Estadio Nacional abren a las 16 horas para el concierto de Shakira: Estación Estadio Nacional extenderá su horario|Foto: Andina/Shakira

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano y el corredor Azul para facilitar la salida de los asistentes a los conciertos de la artista colombiana Shakira en el Estadio Nacional. De esta manera, miles de fanáticos podrán trasladarse por el transporte público.

La operación especial de los buses se aplicará los días sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre, fechas en las que se espera un flujo masivo de viajeros nocturnos por el evento.

Metropolitano y corredor Azul amplían servicio en las noches de concierto de Shakira| ATU

¿Hasta qué hora atenderá el Metropolitano por el concierto de Shakira?

La estación Estadio Nacional del Metropolitano mantendrá sus puertas abiertas hasta la medianoche durante los tres conciertos. Los buses permitirán abordar a pasajeros que necesiten movilizarse tanto hacia las estaciones del norte (ruta B) como hacia las del sur (ruta C).

Las estaciones de destino solo funcionarán para el desembarque, con el objetivo de agilizar el retorno a los diferentes distritos de la ciudad.

La ampliación del servicio también incluye la ruta 301 del corredor Azul, que llegará hasta la medianoche y ofrecerá conectividad hacia distritos como Rímac, Miraflores y Barranco.

Shakira llegará a Lima para presentarse en tres conciertos.

Taxis autorizados

Para quienes opten por movilidad privada supervisada, la autoridad precisó que en los alrededores del estadio se encuentran paraderos de taxis autorizados. De este modo, los asistentes dispondrán de una opción adicional de regreso controlado por las instancias de transporte público formal.

El organismo recomendó a los usuarios del transporte limeño elegir siempre las alternativas formales para garantizar traslados seguros y sin incidentes en los días del concierto.

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira en Perú?

El primer concierto de Shakira en el Estadio Nacional este sábado 15 de noviembre contará con un ingreso escalonado, definido por la apertura de puertas a partir de las 16:00 horas.

Las puertas del estadio abrirán desde las 4 de la tarde y el show iniciará a las 8:30 de la noche.

La recomendación de los organizadores es que los asistentes lleguen al recinto al menos dos horas antes del inicio del concierto, una sugerencia especialmente dirigida a quienes adquirieron boletos en zonas de campo.

Shakira llega hoy a Lima para ofrecer tres conciertos.

¿Cuáles son los accesos al concierto de Shakira?

El evento estará organizado según la zona que figure en cada ticket. Las rutas principales difieren para cada tribuna y sector, motivo por el cual la producción aconseja verificar la información especificada en el boleto y tener el documento de identidad a mano

Tribuna Occidente 1 - 2: Ingreso por Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros. Las puertas son la 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

Tribuna Norte: Acceso por Vía Expresa y calle José Díaz. Las puertas de ingreso son la 12, 14 y 16.

Tribuna Oriente 1- 2: Ingreso por la Vía Expresa, puerta 19, 20, 21, 24, 25, 26.

Campo A - Derecha: Por Jr. Saco Oliveros, puerta 34.

Campo A- Izquierda: Por la Vía Expresa, puerta 27

Campo B - Derecha : Se accede por la puerta 9, a través del Jr. Manuel Corpancho.

Campo B - Izquierda: Ingreso por la puerta 18 a través de la Vía Expresa.