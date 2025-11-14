Museos gratis este domingo 16 de noviembre: conoce los 33 establecimientos del Ministerio de Cultura con ingreso libre

El Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán se encuentra en Lambayeque. (Bernard Gagnon)

Este domingo 16 de noviembre, 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul) abrirán sus puertas sin costo en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Resolución Ministerial n.° 247-2025-MC, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad de nacionalidad peruana y de residencia extranjera accederán al patrimonio cultural sin pagar entrada, marcando el inicio de una política de ingreso libre que busca fortalecer la inclusión y la participación ciudadana.

¿Qué museos ofrecen ingreso gratis este domingo?

El beneficio se aplicará en un conjunto de museos emblemáticos y regionales. Entre ellos figuran el Museo Nacional Chavín en Áncash, el Museo de Sitio de Quinua en Ayacucho, el Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque, el Museo Histórico Regional de Cusco, el Museo Amazónico en Loreto y el Museo de Arte Italiano en Lima, según información proporcionada por el Ministerio de Cultura.

La política tarifaria “tarifa 0” será permanente y se implementará de manera progresiva en la red nacional de museos.

La lista completa de los 33 museos del Ministerio de Cultura con ingreso gratuito:

<u>Amazonas</u>

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

<u>Áncash</u>

Museo Nacional Chavín

Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”

Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca

<u>Cajamarca</u>

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

<u>Cusco</u>

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Museo Histórico Regional de Cusco

Museo Qespiwanka – Urubamba

Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”

<u>Apurímac</u>

Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac

<u>Ayacucho</u>

Museo de Sitio de Quinua

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

<u>Huancavelica</u>

Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”

<u>Ica</u>

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

<u>Junín</u>

Museo Regional de Arqueología de Junín

<u>Lambayeque</u>

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Museo Tumbas Reales de Sipán

Museo Nacional de Sicán

<u>Lima</u>

Museo “José Carlos Mariátegui”

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Museo Nacional de la Cultura Peruana (Actividades virtuales y las presenciales en el patio del museo)

Museo de Arte Italiano

Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”

<u>Loreto</u>

Museo Amazónico

<u>Piura</u>

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

<u>Puno</u>

Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”

Templo Museo “San Juan de Letrán”

<u>San Martín</u>

Museo Departamental de San Martín

<u>Tacna</u>

Museo Histórico Regional de Tacna(Cerrado temporalmente)

El 11 de noviembre de 1923, Gino Salocchi y el arquitecto Moretti hicieron posible la apertura del Museo de Arte Italiano en Lima, enriqueciendo el país con más de 200 obras de arte europeo. (Andina)

Accesibilidad y medidas para una experiencia inclusiva

Como parte de esta iniciativa, los museos reforzarán medidas de accesibilidad y atención preferente, así como capacitaciones y jornadas de sensibilización para todo su personal.

El objetivo es proporcionar una experiencia segura, de calidad y sin barreras para visitantes de todas las edades y capacidades.

El Ministerio de Cultura ha reiterado su compromiso con la democratización del acceso al patrimonio cultural, acción que se suma a estrategias previas implementadas en los años 2023 y 2024 como la gratuidad para personas con discapacidad y menores de 18 años en los 56 museos que administra a escala nacional.

La nueva medida refuerza el derecho de las personas a la participación cultural, facilitando el contacto directo con la riqueza histórica y artística del Perú.

Desde ahora, cada tercer domingo del mes, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán recorrer salas, exposiciones temporales y colecciones permanentes sin costo alguno, promoviendo así la valoración del patrimonio cultural peruano.