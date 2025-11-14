Perú

Museos gratis este domingo 16 de noviembre: conoce los 33 establecimientos del Ministerio de Cultura con ingreso libre

Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán visitar museos sin costo a nivel nacional gracias a nueva iniciativa

Guardar
El Museo de las Tumbas
El Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán se encuentra en Lambayeque. (Bernard Gagnon)

Este domingo 16 de noviembre, 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul) abrirán sus puertas sin costo en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Resolución Ministerial n.° 247-2025-MC, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad de nacionalidad peruana y de residencia extranjera accederán al patrimonio cultural sin pagar entrada, marcando el inicio de una política de ingreso libre que busca fortalecer la inclusión y la participación ciudadana.

¿Qué museos ofrecen ingreso gratis este domingo?

El beneficio se aplicará en un conjunto de museos emblemáticos y regionales. Entre ellos figuran el Museo Nacional Chavín en Áncash, el Museo de Sitio de Quinua en Ayacucho, el Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque, el Museo Histórico Regional de Cusco, el Museo Amazónico en Loreto y el Museo de Arte Italiano en Lima, según información proporcionada por el Ministerio de Cultura.

La política tarifaria “tarifa 0” será permanente y se implementará de manera progresiva en la red nacional de museos.

La lista completa de los 33 museos del Ministerio de Cultura con ingreso gratuito:

<u>Amazonas</u>

  • Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

<u>Áncash</u>

  • Museo Nacional Chavín
  • Museo Arqueológico Zonal de Cabana
  • Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”
  • Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca

<u>Cajamarca</u>

  • Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

<u>Cusco</u>

  • Museo de los Pueblos de Paucartambo
  • Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba
  • Museo Histórico Regional de Cusco
  • Museo Qespiwanka – Urubamba
  • Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”

<u>Apurímac</u>

  • Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac

<u>Ayacucho</u>

  • Museo de Sitio de Quinua
  • Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

<u>Huancavelica</u>

  • Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”
  • Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”

<u>Ica</u>

  • Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

<u>Junín</u>

  • Museo Regional de Arqueología de Junín

<u>Lambayeque</u>

  • Museo Arqueológico Nacional Brüning
  • Museo Tumbas Reales de Sipán
  • Museo Nacional de Sicán

<u>Lima</u>

  • Museo “José Carlos Mariátegui”
  • Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM
  • Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
  • Museo Nacional de la Cultura Peruana (Actividades virtuales y las presenciales en el patio del museo)
  • Museo de Arte Italiano
  • Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”

<u>Loreto</u>

  • Museo Amazónico

<u>Piura</u>

  • Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

<u>Puno</u>

  • Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”
  • Templo Museo “San Juan de Letrán”

<u>San Martín</u>

  • Museo Departamental de San Martín

<u>Tacna</u>

  • Museo Histórico Regional de Tacna(Cerrado temporalmente)
El 11 de noviembre de
El 11 de noviembre de 1923, Gino Salocchi y el arquitecto Moretti hicieron posible la apertura del Museo de Arte Italiano en Lima, enriqueciendo el país con más de 200 obras de arte europeo. (Andina)

Accesibilidad y medidas para una experiencia inclusiva

Como parte de esta iniciativa, los museos reforzarán medidas de accesibilidad y atención preferente, así como capacitaciones y jornadas de sensibilización para todo su personal.

El objetivo es proporcionar una experiencia segura, de calidad y sin barreras para visitantes de todas las edades y capacidades.

El Ministerio de Cultura ha reiterado su compromiso con la democratización del acceso al patrimonio cultural, acción que se suma a estrategias previas implementadas en los años 2023 y 2024 como la gratuidad para personas con discapacidad y menores de 18 años en los 56 museos que administra a escala nacional.

La nueva medida refuerza el derecho de las personas a la participación cultural, facilitando el contacto directo con la riqueza histórica y artística del Perú.

Desde ahora, cada tercer domingo del mes, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán recorrer salas, exposiciones temporales y colecciones permanentes sin costo alguno, promoviendo así la valoración del patrimonio cultural peruano.

Temas Relacionados

MuesosIngreso libreMinisterio de CulturaMinculperu-noticias

Más Noticias

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

El extécnico de la selección peruana se refirió a la precandidatura parlamentaria de ‘Aladino’ como parte del partido Fuerza y Libertad

Ricardo Gareca opinó sobre la

Avenida Javier Prado: Más de mil vehículos informales circulan sin control, alerta la ATU

Un reciente operativo expuso la gravedad del transporte informal en Lima Metropolitana, luego de la quema de una miniván durante la intervención en San Borja

Avenida Javier Prado: Más de

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

Decenas de seguidores pasan la noche en los alrededores del coloso para asegurar un lugar privilegiado en el show de la barranquillera este 15 de noviembre.

Fans de Shakira acampan y

Ascenso docente 2025: Cronograma oficial y etapas del proceso dirigido a profesores de colegios adscritos al Mininter

El Ministerio de Educación presentó las características del concurso que podrán seguir los maestros de instituciones educativas adscritas al Ministerio del Interior

Ascenso docente 2025: Cronograma oficial

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

El administrador de la ‘U’ descartó tener problemas personales con el técnico uruguayo y afirmó que son estrategias para romper la unión en el club tras el tricampeonato

Franco Velazco desmintió mala relación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Zumaeta defiende bicameralidad y

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

Fiscalía investigación a Keiko Fujimori por presuntos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos

Estos son los montos que tienen que aportar los precandidatos para postular en las elecciones 2026

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira acampan y

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

El top de las mejores series de Netflix en Perú

Drake Bell sorprende a fans en Barranco: actor de Nickelodeon estará en Geek Festival 2025

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

DEPORTES

Ricardo Gareca opinó sobre la

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Se agrava el riesgo de retraso de los Juegos Bolivarianos 2025 tras el cambio de presidente del IPD a solo ocho días de su inicio

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo