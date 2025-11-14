Manuscrito original de “Un mundo para Julius”, emblemática obra de Alfredo Bryce Echenique, forma parte del archivo del Instituto Cervantes

Manuscrito de “Un mundo para Julius” entra al archivo del Instituto Cervantes. Fuente: RPP Noticias

El manuscrito original de Un mundo para Julius, considerada una de las novelas cardinales de la literatura peruana y latinoamericana, fue incorporado al archivo patrimonial del Instituto Cervantes en Madrid. La entrega coincidió con el homenaje organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a Alfredo Bryce Echenique, realizado en presencia del director del Cervantes, Luis García Montero. El acto se convirtió en un momento relevante para la conservación de la memoria literaria en lengua española.

La ceremonia se inscribió en la visita de García Montero a Lima, quien participó en actividades académicas y culturales asociadas al Congreso Internacional de la Lengua Española. Durante su intervención, el poeta y académico español anunció que el manuscrito será resguardado en la Caja de las Letras, la bóveda cultural donde se preservan legados de figuras esenciales de la lengua hispánica. Este aporte, según explicó, refuerza el compromiso de la institución con la custodia de obras fundamentales.

La entrega del manuscrito original de Un mundo para Julius al Instituto Cervantes, donde será resguardado en la Caja de las Letras como parte de su archivo patrimonial. Foto: UNMSM

García Montero evocó que conoció la novela en su adolescencia, gracias a la recomendación de un amigo, y que desde entonces mantuvo un vínculo literario y personal con Bryce. “Su novela fue reveladora para mí. Después, al coincidir en círculos literarios en Madrid, nació nuestra amistad”, afirmó en entrevista con RPP Noticias. Además, destacó el valor histórico y literario del documento, que permitirá examinar el proceso de creación de la obra publicada en 1970

La incorporación del manuscrito constituye un hito en la conservación del patrimonio latinoamericano en Europa. El Instituto Cervantes recibe legados de escritores, académicos y artistas de todo el mundo hispanohablante, y el ingreso del texto de Bryce representa un reconocimiento a su relevancia dentro de la literatura en español.

El manuscrito y su recorrido: de la familia Ribeyro al archivo del Cervantes

El manuscrito de Un mundo para Julius permaneció durante décadas en manos de la familia del escritor Julio Ramón Ribeyro. García Montero recordó que Bryce no precisaba la fecha en que entregó el documento a su amigo, pero ambos mantuvieron una estrecha relación durante sus años juntos en París. La familia Ribeyro conservó el manuscrito cuidadosamente y lo cedió al profesor Ángel Esteban, especialista en la obra de ambos autores, para su estudio.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, anunció la integración del manuscrito de “Un mundo para Julius” a la Caja de las Letras, donde se resguardan legados fundamentales de la cultura en español. Foto: Instituto Cervantes

Tras gestiones entre Esteban, los herederos de Ribeyro y el propio Bryce, se decidió entregar el manuscrito al Instituto Cervantes en el marco del homenaje organizado por San Marcos. Así, el documento, considerado una pieza única para investigadores y críticos literarios, se integra a un archivo que alberga más de 70 legados culturales.

El ingreso del manuscrito al Cervantes posee un significado simbólico y académico, pues devuelve a la esfera pública un documento fundamental de la narrativa peruana contemporánea. Permitirá, además, el análisis de variantes y correcciones gestadas durante el proceso de edición previo a su publicación en la editorial Barral.

El valor de “Un mundo para Julius” en la literatura latinoamericana

Publicada en 1970, Un mundo para Julius figura entre las novelas más reconocidas del posboom latinoamericano. Su perspectiva infantil sobre la alta sociedad limeña de los años cincuenta marcó una ruptura estilística frente a las propuestas experimentales del boom, al preferir una narrativa sensible, irónica y humana. Convertida desde su aparición en clásico de la literatura peruana, su huella permanece vigente.

La novela aborda asuntos como la desigualdad social, las rígidas estructuras de clase, el racismo y el clasismo, a través de los ojos de Julius, un niño que observa sin comprender los códigos del mundo adulto. Esta inocencia revela tensiones profundas de una sociedad con privilegios y silencios, sin recurrir a la denuncia explícita.

Manuscrito original de “Un mundo para Julius”, conservado por décadas por la familia Ribeyro y entregado para su incorporación al archivo patrimonial del Instituto Cervantes. Foto: EFE

Por estas características, el Instituto Cervantes considera el manuscrito un documento esencial para estudiar la evolución del lenguaje, la estructura narrativa y la sensibilidad literaria del posboom. Su incorporación abre nuevas posibilidades de análisis académico de la obra.

Luis García Montero destaca el aporte de Bryce y la tradición literaria peruana

Durante su estadía en Lima, García Montero subrayó la importancia de la tradición literaria peruana y la amistad entre Bryce, Ribeyro y Mario Vargas Llosa. Rememoró sus encuentros en París, en los que los escritores discutían sobre libros, títulos y procesos creativos. “Él recuerda mucho una frase de García Márquez: ‘Yo escribo para que mis amigos me quieran más’”, relató.

El director del Cervantes enfatizó el aporte de Bryce al posboom y su capacidad para construir personajes vulnerables y entrañables, así como su influencia en la literatura en español. Además, mencionó el diálogo cultural entre Perú y España, evidente en la preservación de estos legados en instituciones internacionales.

Alfredo Bryce Echenique conversó con Infobae Perú a propósito de la publicación de "Desde la hondonada 1" (Foto: El Gobierno)

García Montero también destacó la diversidad del español y la contribución de las variantes latinoamericanas, enlazando este reconocimiento con su reciente experiencia en el Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Arequipa.

El legado literario de Alfredo Bryce Echenique y su vigencia en la región

Alfredo Bryce Echenique, nacido en Lima en 1939, consolidó una obra caracterizada por el humor melancólico, la sensibilidad y una mirada crítica a las estructuras sociales. Su producción incluye novelas, cuentos y memorias dentro del posboom, con títulos como Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz.

El autor incorporó en la narrativa latinoamericana un tipo de personaje masculino vulnerable y complejo, distante del heroísmo tradicional, lo cual influyó en nuevas generaciones de escritores y amplió el tratamiento de temas como la soledad, la identidad y las relaciones afectivas.

Alfredo Bryce Echenique durante el homenaje realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se destacó su trayectoria y la relevancia de su obra en la literatura latinoamericana. Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

A pesar de controversias en el ámbito periodístico, la valoración crítica de su obra literaria se mantiene. Sus novelas continúan siendo objeto de estudio universitario y forman parte del canon narrativo regional. La llegada del manuscrito de Un mundo para Julius al archivo del Instituto Cervantes ratifica la trascendencia de su obra y su posición en la literatura en español.