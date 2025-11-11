Médicos le salvan la vida a niña de 7 años al extraerle un tumor de la tráquea

El procedimiento permitió resolver una obstrucción total en las vías respiratorias causada por un tumor que comprometía la vida de la menor - Créditos: Essalud.

Una niña de 7 años oriunda de Cerro de Pasco recobró la capacidad de respirar gracias a una intervención quirúrgica de alta complejidad en la tráquea practicada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud).

El procedimiento permitió solucionar una obstrucción completa en las vías respiratorias superiores, causada por un tumor que ponía en peligro la vida de la menor.

El caso de Zaira llegó a la capital después de que su salud se deterioró abruptamente por dificultad respiratoria y cianosis. Su traslado y evaluación en el centro limeño permitió confirmar, mediante distintos estudios diagnósticos, la existencia de una masa localizada a apenas un centímetro de la bifurcación traqueal. Esta localización representaba un desafío especial para los profesionales encargados de su atención.

Zaira fue trasladada de urgencia a Lima tras experimentar deterioro respiratorio y cianosis; los estudios médicos detectaron una masa ubicada cerca de la bifurcación traqueal, zona de alto riesgo quirúrgico - Créditos: Essalud.

La operación estuvo dirigida por el doctor Cristian Medina, especialista en cirugía de tórax. El equipo multidisciplinario llevó a cabo una extirpación completa del tumor, aplicando técnicas avanzadas para mantener la ventilación de la paciente durante las casi cuatro horas que duró la intervención. El proceso incluyó la resección del segmento de tráquea afectado y la posterior reconstrucción usando tejido sano.

Durante el periodo postoperatorio, Zaira permaneció algunos días bajo vigilancia estricta en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Los registros médicos indicaron una evolución favorable hasta el punto de recuperar la capacidad respiratoria normal y obtener el alta hospitalaria.

La madre de la paciente, Yaki Lope Fretel, expresó gratitud tanto al equipo médico como a la institución. “Agradezco a Dios, al Dr. Medina y a todo el personal. Mi hija está sana y estoy muy feliz”, manifestó tras conocer el resultado.

Las intervenciones traqueales en edad pediátrica presentan riesgos elevados y baja frecuencia. Según el propio cirujano, el hospital realiza estos procedimientos complejos gracias a la coordinación entre diversas especialidades y la experiencia acumulada de su personal. La institución destacó el carácter excepcional del tratamiento aplicado en este caso.

Una niña de 7 años de Cerro de Pasco volvió a respirar normalmente luego de una cirugía compleja de tráquea realizada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - Créditos: Essalud.

La entidad reafirmó su capacidad para afrontar problemas médicos de máxima complejidad. Voceros institucionales subrayaron el impacto del trabajo conjunto y anunciaron que el personal especializado continuará atendiendo casos similares siempre que surja la necesidad.

El episodio puso en evidencia el potencial del sistema nacional para responder ante emergencias pediátricas críticas, así como el valor de contar con recursos humanos y tecnológicos capaces de ejecutar soluciones que salvan vidas.

Equipo médico extirpa tumor de más de un kilo a menor

Un equipo especializado del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, adscrito al Seguro Social de Salud (EsSalud), realizó una exitosa intervención quirúrgica que permitió a Leonardo, un niño de 5 años, recuperar su calidad de vida tras la extracción de un tumor hepático de 14 centímetros y 1,2 kilos de peso.

El menor había ingresado de emergencia al centro asistencial con un cuadro agudo de dolor abdominal y una evidente masa en el abdomen, situación que motivó una inmediata serie de estudios por parte de los especialistas.

El diagnóstico fue hiperplasia nodular focal, una patología benigna extremadamente rara en niños, lo que requirió un abordaje multidisciplinario y una rápida intervención - Créditos: Essalud.

La responsable de Cirugía Pediátrica, Carolina Paz Soldán Mesta, señaló que los análisis confirmaron la presencia de una tumoración considerable en el hígado del paciente. Frente a la magnitud del hallazgo, el caso pasó a evaluación de una junta médica multidisciplinaria, que dispuso la ejecución de una hepatectomía parcial para resolver la situación de manera oportuna. Tres cirujanos pediátricos participaron en la extirpación, la cual no superó las cuatro horas y permitió retirar la totalidad de la masa sin complicaciones.

Según el equipo tratante, la pieza quirúrgica registró un peso cercano a los 1,2 kilos y medía 12 por 14 centímetros. Este volumen ocupaba gran parte de la cavidad abdominal del niño, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones severas en caso de mayor demora. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con vigilancia constante del paciente hasta confirmar su recuperación.

El diagnóstico definitivo correspondió a hiperplasia nodular focal, considerado un trastorno benigno poco frecuente durante la infancia y comúnmente vinculado a alteraciones vasculares en el hígado. En palabras de la especialista, “la masa pesaba cerca de 1,2 kilos y alcanzaba dimensiones de 12 por 14 centímetros, ocupando la mayor parte del abdomen infantil”,