Karla Tarazona sin resentimientos con Gisela Valcárcel: "Si se da, trabajaría con ella sin problema"

La artista cómica asegura que no tendría problema en compartir canal con la presentadora, pese a que en el pasado la "Señito" no quiso trabajar con ella

"Que pase lo que tenga que pasar": Karla Tarazona habla sobre posible reencuentro laboral con Gisela Valcárcel.

Con una sonrisa serena y sin rastro de resentimiento, Karla Tarazona volvió a demostrar que ha aprendido a tomar con calma los rumores que la rodean. Esta vez, la conductora de ‘Préndete’ fue consultada sobre las versiones que apuntan a un posible regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión.

Lejos de evadir el tema, la exmodelo respondió con naturalidad y mostró una postura conciliadora que sorprendió a muchos. “No me molestaría”, dijo sin dudar. Y enseguida agregó una frase que llamó la atención de todos: “Pero pregúntenle a ella si trabajaría conmigo, porque ya una vez me cerró la puerta de un canal. Que pase lo que tenga que pasar, estoy esperando para ver si se renueva mi contrato o si se da otra oportunidad de trabajo”, expresó con firmeza.

Karla Tarazona revela su anhelo de tener una hija con Christian Domínguez: "Tengo que ir a la segura".

Sus declaraciones reflejan a una Karla más madura, dispuesta a dejar atrás viejas diferencias y enfocada en su presente profesional. La conductora subrayó que se encuentra abierta a escuchar nuevas propuestas, y que no teme a los cambios. “Estoy tranquila, esperando ver qué viene”, mencionó con tono positivo, mostrando que su prioridad está en seguir creciendo en televisión, sin mirar al pasado.

Esta no sería la primera vez que el nombre de Gisela Valcárcel aparece vinculado al entorno laboral de Tarazona. Ambas figuras han compartido pantallas en épocas distintas y, aunque nunca trabajaron juntas directamente, los rumores de tensiones entre ellas han circulado desde hace años. Sin embargo, la reciente respuesta de Karla deja entrever que hoy prefiere apostar por la cordialidad antes que por la confrontación.

Pati Lorena revela que Karla Tarazona "no soporta a Gisela Valcárcel" y renunciará a Panamericana TV.

Hija de Christian Domínguez descarta amistad con Karla Tarazona

Mientras tanto, el nombre de Karla Tarazona también volvió a resonar en redes sociales por un motivo completamente distinto, pero igual de mediático: las declaraciones de la hija de Christian Domínguez, quien rompió el silencio sobre los rumores de una posible reconciliación entre su padre y la conductora de Préndete.

En un en vivo por TikTok, la joven —visiblemente afectada— relató que en su momento habló con su padre cuando comenzaron los comentarios sobre un acercamiento entre él y Karla.

Cuando empezaron los rumores, yo le dije: ‘Espero que no sea cierto que estás con Karla, porque no creo que vuelvas con una persona con la que pasaron muchos problemas antes. Además, la primera vez que estuviste con ella, también hubo cosas malas conmigo, porque yo era chiquita’”, reveló la adolescente con evidente emoción contenida.

Sus palabras reflejaron el impacto emocional que la situación familiar ha tenido en ella. Según contó, su padre le aseguró que nunca volvería con Karla, pero con el paso del tiempo, esa promesa pareció desvanecerse. “Él me dijo que no, que eso nunca iba a pasar, que tal cosa, mil cosas me dijo… que no terminaron siendo ciertas”, añadió con un dejo de decepción antes de romper en llanto en plena transmisión.

La joven también aprovechó para dejar un mensaje de fortaleza, asegurando que no está dispuesta a suplicar por el amor o la atención de su padre. Su sinceridad conmovió a muchos de sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y empatía, mientras otros lamentaron la exposición pública de un tema tan delicado.

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: "No me quiere y nunca me ha querido".

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Matilde León celebra su aniversario con Stefano Salvini a distancia: "Vengo a presumir a mi novio"

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

