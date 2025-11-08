Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: ¿Te lo comiste siendo la oficial?”. 'Amor y Fuego'.

Pamela López no se quedó callada y respondió con fuerza a las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien salió en defensa de su pareja Christian Cueva tras la polémica generada por una fotografía del futbolista. La madre de los hijos del futbolista arremetió contra la cantante, dejando fuertes calificativos y recordándole su pasado con el deportista.

“Nadie puede vomitar en lo que ha comido”: la frase que encendió la mecha

Todo comenzó cuando Pamela Franco, en una reciente entrevista, decidió defender a Christian Cueva ante los comentarios de Pamela López. En tono desafiante, la cumbiambera lanzó una frase que se volvió viral en minutos:

“Nadie puede vomitar en lo que ha comido y lo ha comido varias veces”, expresó para las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Esta expresión fue interpretada por muchos como una burla hacia la trujillana, insinuando que no tenía autoridad moral para criticar al futbolista con quien tuvo una larga relación. Sin embargo, López no se quedó de brazos cruzados y respondió con contundencia en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

Pamela López responde: “Yo todo lo que me comí fue siendo la oficial”

Con la seguridad que la caracteriza, Pamela López tomó la palabra frente a las cámaras para dejar claro que nunca fue “la otra”.

“Yo todo lo que me he comido ha sido cuando he sido la oficial. Jamás me he comido algo clandestino. No sé con qué autoridad moral me dice ella eso. Me lo he comido 50 millones de veces, pero cuando he sido la oficial, obviamente”, respondió irónica.

La exesposa del futbolista no dudó en devolver el golpe y lanzar una pregunta directa a su rival mediática:

“Ahora la pregunta es: ¿Ella se lo ha comido siendo la oficial? Te pregunto, ¿tú te lo has comido siendo la oficial? Tarea para tu casa”, dijo.

El enfrentamiento, lejos de calmarse, volvió a poner en el centro del debate la historia de amor, traición y escándalos que por años ha envuelto a Cueva, López y Franco.

La llama “mujerzuela” y la reta públicamente

Pamela López no se detuvo ahí. Visiblemente alterada, se refirió a Franco con duros términos y aseguró que no le teme a un posible enfrentamiento.

“Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita. ¿De qué puede hablar esa tipa de mí? ¿Qué miedo voy a tener de esa mujerzuela? No hay forma”, indicó.

La trujillana continuó lanzando dardos y aseguró que la cantante chimbotana siempre será recordada como la persona que se interpuso en su matrimonio.

“Sin sangre en la cara, sin moral. No sé con qué intención se puede enfrentar a mí. Yo toda la vida me voy a expresar de ella como lo que fue: la clandestina, que causó dolor en mis hijos y en mí. ¿Y que ella me salga a enfrentar? ¿En base a qué?”, sentenció.

López: “No tengo miedo, el Perú sabe quién es quién”

Durante su entrevista con ‘Amor y Fuego’, Pamela López reiteró que no teme a Pamela Franco y que el país conoce toda la historia detrás de su separación.

“No puedo tener miedo de esa mujer. No hay forma. Calladita, así como te has estado portando todo este tiempo, estás mejor. Ese es tu lugar, porque todo el Perú te va a señalar toda la vida como la mujer que causó dolor en mi vida y en la de mis hijos.”

La exesposa de Cueva incluso le envió un mensaje cargado de advertencias: “El día del aeropuerto no te pude decir tanto porque estaban mis criaturas, pero el día que te encuentre, quizás sí te lo pueda decir”.

Pamela López a Pamela Franco: “No tengo miedo, el Perú sabe quién es quién”. Amor y Fuego.

“Tú perteneces a un mundo y yo a otro”

Con un tono más sereno pero sin bajar la guardia, López señaló que no busca reconciliaciones ni enfrentamientos innecesarios, pero que no olvidará el daño sufrido.

“Ella nunca tuvo vela en este entierro. Su vela está por Cusco, por Chimbote, por Tubariques. Aquí no tienes vela, mamita. Tú perteneces a un mundo y yo pertenezco al otro. Así que guardo mi distancia contigo.”

Finalmente, la trujillana dijo que seguirá observando el desarrollo de los acontecimientos con calma:

“Soy fiel creyente del tiempo. Yo voy a seguir sentada comiendo mi canchita y viendo toda esta película desde afuera. Y cuando suceda lo que a mí me pasó, yo voy a estar aquí, viéndolo todo.”

El conflicto que no muere

El enfrentamiento entre Pamela López y Pamela Franco parece no tener fin. Cada declaración en televisión o redes sociales aviva el conflicto y divide opiniones entre los seguidores de ambas. Mientras López se mantiene firme en su versión y busca reivindicar su historia familiar, Franco ha optado por defenderse señalando que su relación con Cueva cada vez está mejor y confía en él.

Aun así, la guerra mediática continúa y las redes sociales no tardan en encenderse cada vez que alguna de las dos decide hablar. Lo cierto es que este nuevo capítulo demuestra que el triángulo amoroso entre Cueva, López y Franco sigue siendo uno de los más explosivos del espectáculo peruano.

