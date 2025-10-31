Perú

Pamela Franco se disfraza de policía y responde con ironía a Magaly Medina tras burlas sobre su relación con Christian Cueva: “¿de qué se ríen, payasos?”

La cantante apareció caracterizada como oficial de policía tras la burla de Magaly Medina, quien ironizó sobre su título de “oficial”. La cantante usó el humor para devolver la crítica con un toque provocador

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La cantante peruana sorprendió a todos al aparecer vestida de policía tras la broma de Magaly Medina, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo (TikTok)

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de publicar un video donde se muestra vestida como policía. El gesto no pasó desapercibido, especialmente porque ocurre días después de que Magaly Medina, en su programa de espectáculos, ironizara sobre ella diciendo que “la única manera de que sea oficial es disfrazándose de policía”.

Franco decidió responder a su estilo: con humor y picardía, desde las redes sociales. Entre risas, la cantante advirtió: “Acaba de llegar la oficial Franco. ¿Qué se ríen, payasos? Ahorita les pongo su multa”. La escena generó reacciones inmediatas entre sus seguidores y los habituales comentaristas del mundo del espectáculo.

Una respuesta con ironía y sin filtros

Pamela Franco apareció caracterizada como
Pamela Franco apareció caracterizada como “oficial” para responderle a Magaly Medina. Con tono burlón y mirada firme, transformó la ironía en un acto de empoderamiento público. (TikTok)

El video de Pamela Franco recorrió las redes sociales a la velocidad de un chisme fresco. En él, la artista luce un uniforme policial, gafas oscuras y una actitud entre desafiante y divertida. Frente a la cámara, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Acaba de llegar la oficial Franco. ¿Qué se ríen, payasos? Ahorita les pongo su multa”.

El mensaje parecía tener un claro destinatario: Magaly Medina. La conductora había hecho días antes un comentario sarcástico en su programa, asegurando entre risas que “la única forma en la que Pamela Franco sería oficial es disfrazándose de policía”. La respuesta de la cantante llegó como un dardo envuelto en humor, replicando la burla y transformándola en contenido.

El gesto desató un torrente de opiniones. Algunos usuarios celebraron su capacidad para reírse de sí misma y no dejarse intimidar por los comentarios televisivos. Otros, en cambio, interpretaron el video como una provocación o una forma de mantener la atención mediática. Lo cierto es que Pamela Franco, lejos de esconderse, volvió a dominar la conversación digital con una mezcla de ironía, coquetería y astucia comunicativa.

El contexto detrás del disfraz

El video de Pamela Franco
El video de Pamela Franco vestido de policía nació tras las burlas de Magaly Medina, quien cuestionó su rol junto a Cueva. La artista usó la ironía como escudo mediático. (TikTok)

El enfrentamiento verbal entre Pamela Franco y Magaly Medina no es nuevo. Las tensiones entre ambas figuras vienen acumulándose desde que se hizo pública la relación de la cantante con Christian Cueva, episodio que generó especulaciones, memes y debates en redes. Magaly ha sido una de las voces más críticas con la intérprete, utilizando su programa para lanzar comentarios punzantes sobre su vida privada y su carrera artística.

En medio de ese ambiente, el disfraz de policía apareció como una respuesta calculada. Franco lo compartió a través de las redes de la doctora que la atiende, donde también suele mostrar momentos de humor y estética. En las imágenes se le ve posando con seguridad, como si disfrutara el papel de “oficial” que sus detractores le atribuían de manera irónica.

Ya está oficial en todo lado con Cueva”, comentaron algunos usuarios en tono de broma, recordando la frase con la que Magaly había intentado ridiculizarla. Sin embargo, Franco parece haber aprovechado la oportunidad para darle la vuelta a la burla y convertirla en contenido viral. En tiempos donde la visibilidad se mide en clics, ella decidió apropiarse del chiste y transformarlo en espectáculo.

Reacciones del público y ecos en el espectáculo

El video de la “oficial
El video de la “oficial Franco” se volvió tema nacional. Famosos, fanáticos y detractores se sumaron al debate sobre la delgada línea entre la ironía y la exposición mediática. (Instagram)

El video desató una oleada de comentarios en plataformas digitales. En pocas horas, miles de usuarios compartieron fragmentos de la grabación, entre aplausos, críticas y carcajadas. Varios seguidores destacaron su sentido del humor y su habilidad para responder sin agresividad directa. “Así se hace, Pamela. Que se rían contigo, no de ti”, escribió una usuaria.

Sin embargo, otros no fueron tan benevolentes. Algunos consideraron que su participación en este tipo de dinámicas resta seriedad a su imagen como artista. “Si te disfrazas para responderle a Magaly, ella gana”, opinó un comentarista. En paralelo, figuras del espectáculo peruano comentaron el episodio en programas de entretenimiento, calificando la acción de Franco como una estrategia para mantener relevancia mediática.

El episodio también reavivó la comparación constante entre las “Pamelas” que orbitan el entorno de Christian Cueva. Pamela López, esposa del futbolista, ha tenido varios enfrentamientos mediáticos con Franco, y algunos seguidores interpretaron el disfraz como un mensaje indirecto hacia ella. No obstante, la cantante no mencionó nombres ni referencias en su video, limitándose a la broma del uniforme.

Temas Relacionados

Pamela FrancoMagaly MedinaChristian CuevaPamela Lópezperu-entretenimiento

Más Noticias

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La dirigente blanquiazul explicó cómo evalúa y decide dar de baja a los refuerzos que no se adaptan al equipo, como sucedió recientemente con la portuguesa Aline Timm antes de iniciar la temporada

Cenaida Uribe cuenta su estrategia

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

Pesquisa preliminar se dio tras la publicación de información sensible de millones de ciudadanos en la plataforma del padrón para las elecciones de 2026

JNJ abre investigación a la

Castillo de Chancay ofrecerá ingreso gratuito por Halloween: estos son los requisitos y actividades programadas

Durante el 31 de octubre y 1 de noviembre, el emblemático recinto abrirá sus puertas con espectáculos, recorridos temáticos y espacios ambientados para celebrar en familia

Castillo de Chancay ofrecerá ingreso

Fiscalía de Arequipa inicia investigación de conductor de camioneta donde se hallaron 40 paquetes de droga

El operativo, ejecutado en la provincia de Camaná, permitió la detención de Alexander Villantoy, alias “Javicho”, presunto integrante de la red criminal “Los Ruteros Sureños”, dedicada al tráfico de drogas en el sur del país

Fiscalía de Arequipa inicia investigación

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

La lideresa de Fuerza Popular inició su campaña presidencial para 2026 con un acto en La Libertad, donde rindió homenaje a su padre y prometió combatir la ola criminal con “mano dura”

Keiko Fujimori oficializa su cuarta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su cuarta

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

ENTRETENIMIENTO

Florcita Polo sorprende al anunciar

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Paul Michael sorprende al revelar si se disfrazará de Christian Cueva en Halloween: “Me vestiré de pelotero”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

DEPORTES

Cenaida Uribe cuenta su estrategia

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025