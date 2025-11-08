Delincuente se confunde y roba bolso de cosméticos: iba por 14 mil soles recién retirados del banco en Chiclayo

Lambayeque: Casi roba 14 mil soles pero se llevó el bolso equivocado | Video: Latina Noticias

Un robo a mano armada que pudo convertirse en un gran golpe económico terminó en un confuso incidente sin pérdidas para la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, gracias a un inesperado error del delincuente.

Según las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió cuando un sujeto descendió de una moto y, armado, interceptó a dos trabajadores de la institución que se desplazaban en una camioneta roja por la ciudad de Chiclayo. La tesorera de la Junta retornaba de un retiro bancario de 14 mil soles cuando el asaltante la sorprendió y obligó a las víctimas a bajar del vehículo para sustraer un bolso, aparentemente con la intención de apoderarse del dinero.

“No se han llevado el dinero como habíamos pensado en un primer momento. Eran alrededor de 14 mil soles que habían retirado para los pagos de las obras que tenemos en curso”, declaró uno de los voceros de la Junta, aclarando que el bolso robado solo contenía artículos personales, como cosméticos, de la tesorera.

Minutos después, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar y confirmaron que el dinero seguía en la camioneta, descartando pérdidas económicas para la institución.

El incidente ha llevado a la Junta de Usuarios a solicitar mayor presencia policial en la zona y a anunciar que los próximos pagos se realizarán mediante transacciones digitales, buscando evitar nuevos intentos de robo en la vía pública.

Sujeto quiso robar dinero retirado del banco y termina llevándose un bolso de cosméticos | Foto captura: Latina

“Parece que se han confundido. El delincuente llevó el bolso de la tesorera pensando que contenía el dinero, pero solo había pertenencias personales”, explicó un testigo.

El caso, que se investiga como tentativa de robo, pone nuevamente en evidencia la importancia de la seguridad en los traslados de dinero en efectivo y la necesidad de fortalecer la presencia policial en zonas críticas de la región.

Asaltante se quita la vida en Chiclayo

En otro hecho de inseguridad que vive la ciudad de Chiclayo, un delincuente se quitó la vida frente a la policía para evitar ser detenido tras un intento de robo a una agencia de Caja Piura en la avenida Ramón Castilla, cerca de la plaza de armas. Tres sujetos armados habían ingresado al local, activando sin saberlo la alarma silenciosa.

Mientras uno logró escapar y otro fue detenido, el tercero se disparó cuando los agentes lo rodeaban. Fue trasladado al Hospital Belén, pero llegó sin vida. El jefe policial de la región, general Luis Bolaños, confirmó que tanto el fallecido como el detenido tenían antecedentes policiales, y que las armas usadas en el intento de robo habían sido robadas días antes.

Números de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105

Denuncias de delitos y emergencias policiales: 104

Bomberos (para rescates o incidentes con riesgo): 116

Emergencias médicas (SAMU – Salud): 106

Central de Denuncias de la Policía (Divincri y Delitos): 0800-12121 (línea gratuita)

Línea de atención a víctimas de delitos y violencia: 100 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

Tip de seguridad: Si eres víctima de un robo o asalto, prioriza tu integridad: llama de inmediato a la PNP, no enfrentes al delincuente y brinda toda la información posible sobre el lugar, descripción y dirección de fuga.