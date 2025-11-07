Perú

Sujeto fue capturado más de 50 veces por robar en negocios en Miraflores, San Isidro, San Borja y otros distritos

Un hombre de 31 años fue arrestado tras una nueva denuncia por robo en una tienda mientras suman decenas de reportes en su contra por sustracción de productos en diversos distritos limeños

Capturan a ladrón que robó a más de 50 negocios (Créditos: Panamericana TV)

Un hombre identificado como Jeanpiere Aguilar Silva de 31 años, acumula más de cincuenta capturas por robos en comercios de varios distritos de Lima. La policía lo relaciona con múltiples denuncias en sectores como Miraflores, San Isidro, San Borja, Surquillo, Pachacámac, Cieneguilla y San Juan de Miraflores. Su modalidad, documentada por cámaras de seguridad, revela un patrón habitual y repetitivo en la sustracción de mercadería.

Un recorrido delictivo que abarca toda la capital

De acuerdo con investigaciones policiales, Aguilar Silva actuaba en diferentes zonas comerciales movilizándose desde Miraflores hasta otros puntos como Cieneguilla o Surquillo. Las imágenes registradas muestran cómo ingresaba a supermercados y tiendas, fingía ser un cliente, seleccionaba productos de alto valor económico y los ocultaba entre sus prendas o en una bolsa. En una ocasión, llegó a llevarse licores valorados en aproximadamente mil soles.

Los registros de video, tanto internos como externos a los locales, permitieron a los agentes reconstruir sus desplazamientos, especialmente en avenidas céntricas como Larco, en Miraflores. Las filmaciones revelan que el hombre no demostraba apuro e incluso actuaba rodeado de otros compradores, lo que dificultaba la detección inmediata.

Sujeto fue capturado más de 50 veces por robar en negocios de Miraflores, San Isidro, San Borja y otros - BDP

Más de cincuenta detenciones previas

Los informes policiales detallan el extenso historial de detenciones que acumula Aguilar Silva. Cada incidente figura en los archivos bajo la modalidad registrada de hurto, describiendo situaciones similares en diferentes locales a lo largo de los últimos años. El número de capturas sobrepasa la cifra de cincuenta, una cantidad inusual para este tipo de delitos en la capital limeña.

A pesar de este historial, Jeanpiere Aguilar Silva retornaba frecuentemente a las calles, lo cual ha generado cuestionamientos acerca de la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. “¿Por qué lo dejan en libertad?”, reclamaron víctimas y testigos a las autoridades tras conocerse el nuevo arresto.

Justificación ante la policía y reacción ciudadana

Durante la intervención más reciente, agentes de la Comisaría de Miraflores preguntaron al detenido por los motivos de su aprehensión. “Me olvidé de pagar unos productos”, respondió el propio Aguilar Silva, restando importancia a los hechos imputados. Aunque negó en primera instancia haber tenido antecedentes, la revisión del sistema policial confirmó la existencia de numerosas denuncias en su contra por el mismo delito.

Sujeto fue capturado más de 50 veces por robar en negocios de Miraflores, San Isidro, San Borja y otros - BDP

Testimonios recabados indican que su accionar habría afectado a diversos negocios, generando preocupación entre comerciantes y trabajadores, quienes advierten sobre la reincidencia del imputado.

El papel de la vigilancia y las acciones futuras

El caso de Aguilar Silva reavivó el debate sobre la eficacia del sistema de justicia en la persecución de delitos menores recurrentes. El uso de las cámaras de vigilancia, tanto de los establecimientos comerciales como de las autoridades municipales, permitió reconstruir el modus operandi y facilitó la captura tras la denuncia de un último robo. Actualmente, el sujeto permanece detenido en la Comisaría de Miraflores, mientras se espera el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han informado aún sobre nuevas medidas de prevención para evitar que este tipo de casos se repita en otros distritos de la capital.

