Perú

Detectan deterioro en templos y viviendas coloniales de Junín y aplican refuerzos para proteger el patrimonio histórico

La DDC Junín y las municipalidades trabajan junto a los vecinos para preservar el patrimonio cultural inmueble y garantizar la seguridad de la población

Guardar
La DDC Junín detectó daños
La DDC Junín detectó daños estructurales en varios monumentos históricos de la región. (Composición: Infobae)

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Junín impulsó una serie de acciones en diversos monumentos de la región luego de identificar daños estructurales que comprometen la seguridad de inmuebles con valor histórico. Un equipo técnico especializado recorrió diferentes localidades y revisó edificaciones que forman parte del patrimonio cultural inmueble, con el fin de establecer prioridades y ejecutar tareas de emergencia.

Durante estas revisiones se detectaron estructuras afectadas por humedad, fisuras y debilitamiento de muros, elementos que incrementan el riesgo en plena temporada de lluvias. Con base en estos reportes, se realizaron intervenciones inmediatas y se formalizaron coordinaciones con autoridades locales y representantes comunales. El objetivo principal fue evitar que la situación avance y garantizar que los pobladores permanezcan protegidos frente a un eventual colapso.

La respuesta institucional incluyó acciones en zonas rurales y urbanas, con trabajos que buscan asegurar edificaciones antiguas consideradas parte del legado arquitectónico regional. Estas tareas contaron con apoyo de los propios vecinos y con la disposición de municipalidades involucradas, lo que permitió intervenir de forma directa en los puntos críticos señalados por los especialistas.

Intervención en la Iglesia San Francisco de Asís en Tambo

Los problemas más comunes son
Los problemas más comunes son humedad, fisuras y debilitamiento de muros. (Andina)

Uno de los casos más urgentes corresponde a la Iglesia San Francisco de Asís, situada en Tambo, en el distrito de Xauxa, provincia de Jauja. Este templo, levantado alrededor del año 1600 con adobe y tejas andinas, figura como Patrimonio Cultural de la Nación debido a su relevancia histórica y arquitectónica. La estructura presenta un deterioro estimado en 35%, con énfasis en la torre, donde los técnicos identificaron humedad, fisuras y un debilitamiento que compromete su estabilidad.

La DDC Junín, junto con la comunidad local, ejecutó trabajos de emergencia para reducir el riesgo de desprendimientos. Se instaló una cobertura provisional en el tercer cuerpo de la torre con la finalidad de evitar el colapso y la pérdida del copulín. Además, se retiraron restos y excremento de palomas que afectaban el interior del edificio. La entidad cultural continúa coordinando nuevas acciones con asistencia técnica especializada, orientadas a una futura restauración integral.

Otro punto revisado corresponde al Copón de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca. Tras la inspección, la DDC autorizó la instalación de una cobertura temporal con planchas de calamina, con el fin de evitar que el muro en riesgo de colapso sufra daños mayores. Paralelamente, la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo asumió el compromiso de elaborar la memoria descriptiva y los planos para el apuntalamiento, documentos necesarios para asegurar la integridad del inmueble.

En Huancayo, el equipo técnico emitió un informe que permite a los propietarios de la Casa Raez y de la ex prefectura realizar trabajos de emergencia. Estas acciones buscan reducir riesgos y preservar inmuebles que forman parte de la zona monumental. La autorización se sustenta en observaciones realizadas durante las inspecciones y en la necesidad de evitar que el deterioro avance durante los próximos meses.

Recomendaciones para monumentos en riesgo

Las inspecciones buscan prevenir colapsos
Las inspecciones buscan prevenir colapsos durante la temporada de lluvias. (Andina)

La DDC Junín también remitió un oficio múltiple a propietarios, municipalidades y al Arzobispado, orientado a reforzar medidas preventivas en otros monumentos históricos, entre ellos la Iglesia de Chongos Bajo. En ese documento se recomendó impermeabilizar la cubierta, debido a que presenta un estado de conservación regular en plena temporada de lluvias.

“El patrimonio cultural de Junín es un reflejo de nuestra historia e identidad de nuestros pueblos. La participación y apoyo de las comunidades es vital para las acciones inmediatas, así como de las autoridades locales y regionales para proteger lo nuestro”, indicó el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, Javier Rojas León.

Con estas intervenciones, el Ministerio de Cultura, mediante la DDC Junín, impulsa un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía para conservar el patrimonio inmueble de la región y asegurar su continuidad para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

Junínpatrimonio culturalperu-noticias

Más Noticias

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

El testimonio de un exintegrante del CNM, actualmente detenido en Italia, compromete al líder de APP en supuestas maniobras para asegurar la designación de Tomás Gálvez como fiscal supremo en 2015

Cuellos Blancos: implican a César

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Limeños y cusqueños se verán las caras en un duelo atractivo que promete sacar chispas, ya que ambos cuentan con grandes planteles. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

¿Cómo detectar señales de alerta de violencia y acoso escolar en tus hijos?

Los videojuegos y redes sociales se han convertido en nuevos escenarios de acoso y manipulación infantil, en los que la prevención es clave

¿Cómo detectar señales de alerta

José Cueto propone toque de queda y cortar el flujo de dinero criminal: “La ciudadanía espera acciones más firmes”

El congresista cuestionó que delincuentes capturados en flagrancia sean liberados y propuso crear módulos judiciales con jueces y fiscales para resolver casos de forma inmediata

José Cueto propone toque de

Mercurio en la Amazonía: una deuda pendiente con los pueblos indígenas

La COP6 de Minamata debe ser decisiva: la Amazonía depende de la participación indígena

Mercurio en la Amazonía: una
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cuellos Blancos: implican a César

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava responde a las

Yiddá Eslava responde a las críticas sobre ‘La Habitación Negra’: “Antes de rajar, mírala”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Rodrigo González responde con ironía y firmeza a Nadeska Widausky tras insulto en vivo: “¿Qué es lo que te molesta tanto?”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”

Voleibolista dominicana polemizó al hablar del carácter de las jugadoras peruanas: “No les gusta que les llamen la atención”

Sebastián Britos elogió a Diego Romero en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en Universitario: “Es un arquerazo”

Barcelona descartó jugar amistoso con Perú en 2025, pero desde España aseguran que la chance seguirá abierta en 2026