Huancayo: Roban 55 laptops tras hacer forado en pared de tienda en pleno centro de la ciudad

La administradora del negocio señaló que el valor de las laptops y aparatos electrónicos sustraídos superaría los 250 mil soles

Huancayo: Roban 55 laptops tras hacer forado en pared de tienda en pleno centro de la ciudad

La madrugada en Huancayo se vio sacudida por un hecho que sorprendió a comerciantes y autoridades. Un grupo de delincuentes ejecutó el robo de 55 laptops y equipos electrónicos tras realizar un forado en la pared de una tienda ubicada en pleno centro. La audacia con la que actuaron han encendido las alarmas entre los dueños de negocios del área.

Los asaltantes ingresaron por la puerta de los inquilinos de los pisos superiores y perforaron discretamente un muro de ladrillos desde dentro del edificio. Las cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos, para evadir los sensores de movimiento, se deslizaron por el piso y extrajeron uno a uno los dispositivos de alta gama.

Posteriormente, fueron cargando los equipos en costales hacia un automóvil. Al llenarse el vehículo, el conductor se retiró con parte del botín mientras otros individuos abandonaban la zona a pie.

Ante la magnitud del robo, la administradora de la tienda afirmó a ATV Noticias que “parece una pesadilla… día a día venimos a trabajar y estamos en ese esfuerzo”. El valor de las laptops y aparatos electrónicos sustraídos superaría los 250 mil soles.

Laptops robadas podrían ser identificadas

La investigación quedó a cargo de la División de Investigación Criminal, que cuenta con el inventario preciso que la administración de la tienda planea difundir.

“Podemos identificar nuestros productos, si por ahí les ofrecen, que nos avisen, vamos a lanzar la lista de todas las laptops que se han llevado con su serie”, indicó la responsable del negocio.

Este paso permitiría rastrear la reventa ilegal de los equipos a través de canales digitales, un mecanismo cada vez más empleado para colocar en el mercado artículos robados.

El hecho provocó inquietud en los comerciantes de la zona céntrica de Huancayo, quienes evalúan reforzar la seguridad de sus establecimientos ante la creciente preocupación por la inseguridad. La sustracción fue descrita como un golpe duro al comercio local, elevando la alerta por la acción coordinada y meticulosa de la banda involucrada.

Las grabaciones obtenidas por las cámaras de vigilancia muestran a tres sujetos trasladando los costales por la pista en plena madrugada, acompañados de un conductor que participó en la huida, convirtiéndose en piezas clave de la investigación policial. Los elementos recabados serán esenciales para avanzar en la identificación y posible captura de los responsables.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP)dispone de la línea gratuita 105 para emergencias que funcionan las 24 horas. Ante un robo, también es posible acudir personalmente a la comisaría más cercana para presentar la denuncia y recibir orientación.
  • Las municipalidades locales cuentan con servicios de serenazgo y, en algunos distritos, con plataformas o aplicaciones para reportar incidentes de seguridad. Estas instancias colaboran con la policía y refuerzan la vigilancia en zonas comerciales y residenciales.
  • Lasmunicipalidades localescuentan con servicios de serenazgo y, en algunos distritos, con plataformas o aplicaciones para reportar incidentes de seguridad.
  • El Centro de Emergencia Mujer (CEM) presta atención en situaciones donde el robo esté vinculado con violencia o afectación a personas en situación vulnerable. Puedes comunicarte al 100.

