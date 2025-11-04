Mincetur lanza cursos gratuitos y busca redefinir el turismo en 25 regiones

(Foto: Assist Card)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en colaboración con el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), anunció una nueva serie de capacitaciones gratuitas para trabajadores del sector turismo.

Esta iniciativa, vigente hasta el 2 de diciembre, busca promover mayores niveles de profesionalización y fortalecer los servicios turísticos en todo el país, según la información oficial difundida por el Mincetur.

El programa está dirigido a trabajadores de agencias de viajes, hoteles y restaurantes distribuidos en las 25 regiones del país. De acuerdo al cronograma oficial, las capacitaciones podrán asumirse en modalidad virtual o presencial, de modo que la oferta abarque tanto centros urbanos como zonas alejadas.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, explicó que este ciclo formativo tiene como objetivo elevar los estándares de atención y mejorar la experiencia de los visitantes en Perú.

El esfuerzo se articula bajo el Programa para el Fortalecimiento de Competencias (PFC) que Cenfotur implementa desde 2015 junto a gobiernos regionales y locales.

Teresa Mera, actual titular del Mincetur. Foto: Facebook

Diversidad de cursos para una industria en transformación

La oferta de cursos incluye temáticas ligadas a la operatividad del sector turístico. Entre ellas figuran: “Buenas prácticas para el diseño de paquetes turísticos”, “Diseño de circuitos turísticos”, “Gestión de operaciones en establecimientos de hospedaje” y “Experiencia al cliente 360”.

Además, los trabajadores podrán acceder a contenido enfocado en “Costos, presupuestos y principios financieros en turismo”, “Liderazgo y trabajo en equipo para la innovación empresarial” y “Visual merchandising para empresas de turismo”.

El anuncio de Mincetur resalta la importancia de incorporar áreas como control de calidad y gestión ambiental en el sector gastronómico. Por eso se impartirán cursos sobre “Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) para restaurantes”, “Control y optimización de mermas en restaurantes” y “Gestión de residuos para restaurantes”. También habrá capacitaciones de técnicas culinarias y gestión orientada a la reducción de desperdicio.

En la dimensión artesanal, el Mincetur anunció cursos de “Marketing para la comercialización de productos artesanales” especialmente diseñados para artesanos de Apurímac y Puno.

El cronograma detallado de las actividades, junto con las modalidades de inscripción, se encuentra disponible en canales oficiales y a través del correo informespfc@cenfotur.edu.pe, así como en las oficinas regionales.

Para el año 2025, Cenfotur prevé realizar 293 capacitaciones gratuitas en todo el país, con una estimación de más de 11 720 trabajadores beneficiados en el sector turismo.

La propuesta del Programa para el Fortalecimiento de Competencias continúa impulsando la formación profesional, estrategia que apunta al crecimiento sostenido del turismo en Perú y a la mejora permanente en la atención a los visitantes nacionales y extranjeros.

Turismo en Perú

Según datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre enero y abril de 2025, el Perú recibió 1.085.228 turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 6,7% respecto a 2024. Las proyecciones señalan que el país alcanzará los 3,6 millones de visitantes extranjeros este año, cifra que se acerca a los niveles prepandemia.

El sector turístico irá generando más de 23.000 millones de dólares y representará el 7,8% del Producto Bruto Interno. Además, se anticipa que 1,17 millones de empleos estarán ligados a la industria. En turismo interno, se prevén 48,6 millones de viajes nacionales.