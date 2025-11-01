Presunto feminicidio en Arequipa: madre halla sin vida a su hija de 20 años y pareja es el principal sospechoso

Madre encuentra muerta a su hija de 20 años en Arequipa y la pareja es investigada por presunto feminicidio| Exitosa

La provincia de Castilla, en Arequipa, permanece conmocionada tras conocerse que Tracy Bonafuen Choque, una joven de 20 años, fue hallada sin vida dentro de su habitación en el distrito de Uraca. La madre de la víctima encontró el cuerpo con signos de violencia, lo que llevó a que las autoridades a indicar que podría tratarse de un posible feminicidio.

El principal sospechoso es la pareja de la joven, un hombre de aproximadamente treinta años que permanece en proceso de identificación, según informó Exitosa Noticias.

Además, la madre de la víctima solicitó ayuda de los vecinos para trasladar a su hija a un centro de salud. El personal médico confirmó que la joven ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió de inmediato a la vivienda y comenzó las diligencias correspondientes, mientras la Fiscalía Provincial Penal de Castilla asumió la conducción de la investigación. En paralelo, un equipo especializado del Ministerio Público está a cargo del levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley.

Hallan sin vida a joven de 20 años en Arequipa, las autoridades investigan a su pareja| Foto: La Vanguardia Noticias

Principal sospechoso sería su pareja

Las primeras indagaciones, detalladas por el citado medio, identifican como principal sospechoso al enamorado de la víctima. Según la madre, este hombre, cuya identidad se encuentra en proceso de verificación, habría mantenido una serie de insistentes llamadas telefónicas con la joven la tarde anterior al hallazgo.

El entorno de la joven confirmó la existencia de una relación sentimental entre ambos, lo que dirige la atención de los investigadores hacia la pareja como pieza clave en la resolución del caso. Pobladores exigieron justicia y reclamaron respuestas rápidas a las autoridades para evitar dilaciones en la investigación.

Otro asesinato en Arequipa

El distrito de Characato, en la ciudad de Arequipa, registró un violento asalto con resultado mortal contra una mujer de 66 años en su propio domicilio, lo que ha generado alarma entre los vecinos de la zona. Dolores Quispe Apaza fue encontrada sin vida durante la mañana en su vivienda ubicada en la Asociación Asovich, tras ser víctima de un robo perpetrado por al menos seis personas.

2024: el año donde se incrementaron los casos de violencia contra la mujer, feminicidios, trata de personas y crímenes contra menores y adolescentes| Canva/ EFE/Rayner Peña R.

De acuerdo con la información policial, los agresores ingresaron al inmueble utilizando una escalera, logrando acceder al patio sin ser advertidos. Una vez dentro, maniataron a Quispe Apaza y la asfixiaron presuntamente con el objetivo de obtener información sobre el lugar donde resguardaba sus ahorros provenientes de actividades comerciales.

Canales de ayuda

Recuerda que puedes realizar tu denuncia en cualquier momento en los medios habilitados.

Las personas que se encuentren en situación de riesgo o sean víctimas de delitos pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú marcando el número 105, disponible las 24 horas para emergencias en todo el país.

Además, la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece orientación gratuita y confidencial a quienes sufran cualquier tipo de violencia familiar o sexual. Por lo que te puedes comunicar para su atención.

En Arequipa, operan también los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención legal, psicológica y social a víctimas y familiares.