Detienen a madre de familia que denunció a su expareja por agresión en el Callao, pese a tener medidas de protección

Acudió a la vivienda para recoger a su hija, pero su expareja se le acercó para agredirla cuando tenía en brazos a la pequeña. El Ministerio de la Mujer acompaña a la víctima

Una mujer, quien tenía medidas de protección vigentes, quedó detenida en la comisaría de Callao después de denunciar que su expareja la agredió mientras sostenía a su bebé en brazos. El hecho, que se registró en video y fue difundido por Latina Noticias, se produjo cuando la madre acudió a recoger a la niña a la casa de la mamá del agresor.

El hombre, contra quien recaían restricciones para acercarse a la víctima, se encontraba en compañía de la menor en casa de su madre al momento de los hechos. Cuando la mujer se presentó a recuperar a la menor, el padre apareció con la niña en brazos.

Asimismo, en el material audiovisual se logra visualizar que la exsuegra le entrega la niña a la joven quien camina en dirección al auto donde llegó. Sin embargo, al momento de ingresar, su expareja corre para agredirle.

El citado medio precisa que el hombre sujetó a la mujer por el cabello cuando logró ingresar al automóvil. Durante este episodio, se observa que la agresión involucró también a una amiga de la víctima, quien filmó parte de la secuencia.

Madre queda detenida

Según información preliminar obtenida por Latina, el informe médico encontró que el hombre presentaba más signos visibles de violencia, situación que llevó a que la madre de la menor quedara detenida en la dependencia policial, donde pasó toda la noche junto a su hija, abrigando a la niña solo con una manta.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino en la defensa legal de la joven madre tras su retención. Hasta el mediodía, la afectada permanecía privada de libertad dentro de la comisaría.

Asimismo, se espera la presencia de la familia en la dependencia policial para que continúe con la investigación.

Cabe precisar que, las medidas de protección son disposiciones de carácter inmediato que dictan los jueces con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad de víctimas de violencia familiar, de género o contra integrantes del grupo familiar. Entre las acciones más comunes se encuentran la prohibición de acercamiento o comunicación del presunto agresor con la persona protegida, el retiro del agresor del domicilio, el otorgamiento de protección policial, la restricción de contacto a través de medios digitales y la entrega provisional de la custodia de menores.

Estas medidas están contempladas en la Ley N° 30364 y buscan evitar situaciones de riesgo o agresiones adicionales mientras se investiga el hecho denunciado. Muchas mujeres continúan siendo víctimas, a pesar de haber denunciado agresiones y se encuentran desprotegidas.

Canales de ayuda

  • Quienes hayan sido testigos o requieran asistencia pueden acercarse al Centro de Emergencia Mujer (CEM), presente en distintas provincias, o solicitar asesoría legal gratuita y acompañamiento integral.
  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal y social a víctimas de violencia en todas las comisarías, y atiende emergencias las 24 horas a través de la línea gratuita 100.
  • Frente a cualquier emergencia por violencia, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional del Perú al 105

