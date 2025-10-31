Dejan artefacto explosivo en puerta del Poder Judicial de Ate, amenazas directas a juez y fiscal

Artefacto explosivo en puerta del Poder Judicial de Ate, amenazas directas a juez y fiscal - 24 Horas Noticias

Un artefacto explosivo fue dejado junto a una carta intimidatoria en la sede del Poder Judicial de Lima Este. La misiva, firmada por una organización criminal, advierte a un juez y un fiscal que no liberen a un presunto delincuente detenido, identificando de manera precisa a ambos funcionarios. La amenaza directa y el uso de un cartucho de dinamita aumentan la preocupación por la seguridad en las instituciones judiciales, en un contexto marcado por el estado de emergencia en Lima.

Amenaza explícita y firma de un grupo criminal

Durante la mañana, vecinos detectaron la presencia de un paquete sospechoso en el ingreso principal de la sede del nuevo Código Procesal Penal de Ate, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Junto al artefacto explosivo se hallaba una carta dirigida a un juez y a un fiscal, ambos señalados con nombres y apellidos. El documento exige de manera directa que no se otorgue la libertad a Davis Gabriel Cordero Cárdenas, conocido como Chato Davis, y lleva la firma de una banda identificada como Los mexicanos.

El caso de Chato Davis y antecedentes de violencia

Chato Davis se encuentra bajo prisión preventiva tras una operación policial realizada en febrero. Davis Gabriel Cordero Cárdenas había sido buscado durante dos años antes de su captura en Huaycán, distrito ubicado en el sector este de Lima. El detenido enfrenta dieciocho meses de prisión preventiva con plazo hasta agosto de 2026. Según la carta dejada en el Poder Judicial, el grupo criminal busca evitar su liberación.

La misiva también sugiere que, pese a encontrarse privado de libertad, Cordero Cárdenas mantendría influencia en el exterior, mediante presuntos emisarios encargados de intimidar o agredir a personas en Ate y Huaycán. La información vinculada al accionar delictivo desde la prisión refuerza el clima de tensión en la zona este de la capital peruana.

Reacción institucional y limitaciones en la atención

Como respuesta al incidente, los trabajadores y funcionarios de la sede judicial difundieron un comunicado restringiendo el acceso y la atención a los usuarios en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, sede Nicolás Sayon. Solo se permitió el ingreso hasta la puerta principal y la entrega de documentos en la mesa de partes. La incertidumbre por las medidas de protección a los funcionarios amenazados persiste, pues no existía hasta ese momento un pronunciamiento oficial sobre acciones de seguridad específicas.

La extorsión y el rol de las organizaciones criminales en 2025

Durante el presente año, la extorsión ha sido una de las formas de violencia y presión más frecuentes en diversas regiones del país. Organizaciones criminales buscan influir en decisiones judiciales y ministeriales mediante intimidación, amenazas y ataques directos. Recientemente, también se reportaron casos donde una fiscal encargada de investigaciones contra otra organización conocida como Los Chuquis denunció recibir amenazas, evidenciando la presión a la que están sometidos los operadores del sistema de justicia.

La facilidad con la que se depositó un paquete explosivo en una sede judicial, pese a la vigencia del estado de emergencia, ha causado alarma entre los ciudadanos y trabajadores del sector público. El hecho marca un nuevo episodio de hostigamiento al aparato judicial, justo en momentos de mayor intervención policial y militar en Lima.