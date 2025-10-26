Perú

Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares en Huancavelíca

Autoridades exhumaron huesos de una pareja desaparecida en 1984 durante acciones militares, como parte de una investigación por crímenes de lesa humanidad ligados a la base de Coricocha del departamento andino

Guardar
Recuperan restos de pareja de
Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares - Huancavelica

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Huancavelica llevó a cabo la recuperación de restos óseos de dos personas, una pareja de esposos, en un cementerio rural de Sallcahuara, distrito de Vilca, como parte de investigaciones por presunta ejecución extrajudicial perpetrada en la década de 1980. La intervención responde al caso N.º 64-2024, que investiga desapariciones forzadas vinculadas a la base militar de Coricocha, según informó el órgano de justicia.

Recuperan restos de pareja de
Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares - Huancavelica

Investigación en contexto de violencia política

La exhumación se realizó el 25 de octubre en presencia del fiscal provincial Carlos Mitchell Medina Romaní, representantes del Equipo Forense Especializado de Ayacucho (EFE), la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGBPD) y familiares. El procedimiento busca esclarecer la identidad y las causas de muerte de los esposos, quienes según las diligencias habrían sido sometidos a una ejecución extrajudicial durante el conflicto interno.

De acuerdo con la investigación fiscal, las víctimas fueron enterradas por sus propios familiares sin que mediara un certificado de necropsia, debido al clima de temor provocado por la presencia militar en la zona. Las autoridades trasladaron los restos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ayacucho para efectuar análisis de identificación genética y antropológica a fin de facilitar su eventual entrega digna a los deudos.

Recuperan restos de pareja de
Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares - Huancavelica

El Ministerio Público de Perú reafirmó su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia para los afectados por graves violaciones a los derechos humanos: “Estos procedimientos forman parte del mandato constitucional de investigar los delitos y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales”, indicó la fiscalía.

Desapariciones y ejecuciones: saldo de la violencia interna

El hallazgo se integra a un contexto más amplio de violencia política que marcó al país en las últimas décadas del siglo pasado. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre 1980 y 2000 se registraron aproximadamente 69.000 víctimas mortales o desaparecidas por acciones de violencia política y terrorismo.

Recuperan restos de pareja de
Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares - Huancavelica

En su reporte, la CVR atribuyó cerca del 54% de las muertes y desapariciones al grupo armado Sendero Luminoso; un 37% a agentes estatales, incluidos efectivos militares, policiales y fuerzas parapoliciales; y el 9% restante a otros actores armados. El organismo concluyó que “la mayoría de estas víctimas provenía de zonas rurales andinas, padeció abuso de poder por parte de fuerzas del orden, o fue blanco de grupos subversivos”.

Durante ese periodo, la región de Huancavelica fue escenario recurrente de operativos militares y enfrentamientos, dejando secuelas profundas en caseríos y comunidades. Muchas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales aún permanecen sin esclarecer, lo que motiva la continuidad de investigaciones judiciales y forenses en áreas como Sallcahuara.

Recuperan restos de pareja de
Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares - Huancavelica

Procedimientos y próximos pasos

La recuperación y traslado de restos al laboratorio de Ayacucho permitirá avanzar en los estudios genéticos, claves para la identificación plena y el cierre del proceso de entrega a los familiares. Las autoridades enfatizaron el trabajo conjunto de la fiscalía, los equipos forenses y las instancias dedicadas a la búsqueda de desaparecidos como parte de un esfuerzo institucional sostenido para garantizar justicia.

El Ministerio Público aseguró la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos, mientras familiares y comunidades mantienen la expectativa de lograr justicia y memoria para las víctimas de uno de los periodos más difíciles de la historia reciente del país.

Temas Relacionados

Huancavelícaejecución extrajudicialperu-noticias

Más Noticias

Energía fotovoltaica, paneles solares y 25 años de electricidad gratis en Perú: ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión?

El interés por sistemas fotovoltaicos viene creciendo entre industrias y comercios peruanos, permitiendo generar su propia energía, reducir costos y avanzar hacia la sostenibilidad

Energía fotovoltaica, paneles solares y

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025

El cuadro ‘celestes’ despedició un par de ocasiones en los pies del volante peruano y del jugador uruguayo para empatar el partido en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal se perdió dos

Entre planes familiares y un embarazo a punto de anunciarse: las pistas que rodean el asesinato del policía en Carabayllo

El alférez Jordy Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado la noche del 22 de octubre frente a su pareja embarazada. Testigos y familiares reconstruyen los minutos previos y las pistas que rodean el ataque

Entre planes familiares y un

Sporting Cristal vs Los Chankas 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Un cabezazo de Pablo Bueno, a la salida de un saque de esquina, ha servido para conseguir una victoria histórica en el Rímac. La exhibición de Hairo Camacho en el arco, además, ha sido uno de los puntos más altos. Martín Távara ha malogrado un penal con un lanzamiento irresponsable

Sporting Cristal vs Los Chankas

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal cayó sorpresivamente ante Los Chankas. Mientras tanto, Universitario busca el tricampeonato nacional en Tarma. Revisa cómo marcha tu equipo en la clasificación

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de la mitad del

Más de la mitad del país rechaza a José Jerí, pero un 37% aún cree que debe quedarse en el poder, según IEP

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Mariana de la Vega rompe

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

DEPORTES

Sporting Cristal se perdió dos

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025