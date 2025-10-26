Perú

Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella y mata a taxista en la Panamericana Sur

El choque entre un taxi y un bus de transporte público en San Borja terminó con el taxista fatalmente atropellado tras bajar a reclamar. El conductor del bus, con numerosos antecedentes y sin SOAT, permanece en prisión preventiva

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella fatalmente a taxista en la Panamericana Sur - 24 Horas

Un altercado en plena Panamericana Sur terminó con la muerte de un taxista atropellado por un bus de transporte público en el distrito de San Borja. El hecho ocurrió frente al puente Pentagonito, donde Víctor Alvínez Mechato, con varios años como taxista, fue embestido al intentar reclamar por los daños de un choque.

Imágenes revelan el momento del atropello

Las cámaras de seguridad captaron los segundos que precedieron a la tragedia. Víctor Alvínez, identificado por sus familiares como un trabajador incansable, descendió de su taxi para solicitar explicaciones al conductor del bus tras un impacto que rompió el espejo retrovisor de su vehículo. En las imágenes se observa cuando, después del reclamo, Alvínez vuelve hacia su automóvil y el bus avanza, dejando al taxista atrapado entre ambas unidades. La muerte fue instantánea, de acuerdo con la información proporcionada por la policía.

El vehículo de transporte público, de placa F5Z-786, circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Tras el incidente, el conductor responsable se dio a la fuga.

Reclamo por choque termina en
Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella y mata a taxista en la Panamericana Sur - 24 Horas Noticias

Conductores con historial preocupante

El chofer del bus, Cristian Luis Rodríguez Rojas, registra graves antecedentes en su historial como conductor. Según los familiares de la víctima, acumuló más de 225 puntos en papeletas, superando por amplio margen el límite permitido por ley, que es de 100 puntos. La última infracción, según documentos proporcionados por los parientes de Alvínez, fue impuesta el 30 de septiembre. Pese a este récord, Rodríguez Rojas conducía el bus el día del fatal incidente.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y actualmente Cristian Luis Rodríguez Rojas permanece internado en un penal mientras se desarrollan las investigaciones. La defensa legal de la familia Alvínez reclama que el conductor no recupere su libertad, en tanto consideran sólidas las pruebas grabadas y exigen que la calificación del caso sea por homicidio culposo.

Reclamo por choque termina en
Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella y mata a taxista en la Panamericana Sur - 24 Horas Noticias

Familiares exigen justicia

El hecho conmocionó a la familia y al entorno de Víctor Alvínez Mechato, quien recientemente había cumplido 63 años. Su hija Silvana evocó los recuerdos compartidos y la alegría de su padre en los encuentros familiares: “Recordar a mi papá, los momentos bonitos que hemos pasado, ¿no? Eso, nada más. Lo bueno hay que recordar de mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, que pueda descansar en paz”, dijo a 24 Horas Noticias.

La esposa de la víctima narró el profundo dolor por la pérdida y reiteró que Alvínez era muy apreciado por sus clientes tras décadas dedicadas al taxi. Un primo y un cuñado también pidieron penas ejemplares para el responsable y un cambio en los controles viales para evitar que conductores reincidentes sigan trabajando en el transporte público.

Investigación y demandas de mejores controles

La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, que reunió grabaciones y testimonios para esclarecer el caso. Los vecinos y otros conductores de la zona expresaron su preocupación por la falta de fiscalización en el transporte y demandan mayores sanciones ante este tipo de violencia vial. Las autoridades analizan los videos de pasajeros y transeúntes que podrían aportar nuevas evidencias.

Temas Relacionados

Panamericana Surcrimen en San Borjaperu-noticias

Más Noticias

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Tras versiones sobre cambios en Panamericana, la conductora de Préndete aclaró su postura y respondió a las declaraciones de la exproductora de Gisela, en medio de la reestructuración impulsada por los nuevos propietarios del canal

Karla Tarazona responde tras rumores

Cómo estará el clima en Arequipa hoy 26 de octubre: el Senamhi lo aclara

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó el pronóstico del clima en esta región

Cómo estará el clima en

Senamhi: así estará el clima en Lima hoy durante todo este 26 de octubre

El organismo puntualiza que el cielo permanecerá cubierto durante la mañana, aunque se prevé cierta presencia de sol cerca del mediodía

Senamhi: así estará el clima

Renzo Reggiardo señaló a la Generación Z por incendios en el Centro de Lima: “raro que dos incendios sean accidentales el mismo día”

El alcalde de Lima deslizó la posibilidad de que exista un vínculo entre las manifestaciones en memoria de Trvko y los siniestros en el Centro de Lima. La marcha fue pacífica y no hubo altercados entre los manifestantes y la PNP

Renzo Reggiardo señaló a la

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenta dominical está cargada con diversos encuentros en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona responde tras rumores

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 26

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025