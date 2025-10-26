Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella y mata a taxista en la Panamericana Sur

Reclamo por choque termina en tragedia: conductor de bus atropella fatalmente a taxista en la Panamericana Sur - 24 Horas

Un altercado en plena Panamericana Sur terminó con la muerte de un taxista atropellado por un bus de transporte público en el distrito de San Borja. El hecho ocurrió frente al puente Pentagonito, donde Víctor Alvínez Mechato, con varios años como taxista, fue embestido al intentar reclamar por los daños de un choque.

Imágenes revelan el momento del atropello

Las cámaras de seguridad captaron los segundos que precedieron a la tragedia. Víctor Alvínez, identificado por sus familiares como un trabajador incansable, descendió de su taxi para solicitar explicaciones al conductor del bus tras un impacto que rompió el espejo retrovisor de su vehículo. En las imágenes se observa cuando, después del reclamo, Alvínez vuelve hacia su automóvil y el bus avanza, dejando al taxista atrapado entre ambas unidades. La muerte fue instantánea, de acuerdo con la información proporcionada por la policía.

El vehículo de transporte público, de placa F5Z-786, circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Tras el incidente, el conductor responsable se dio a la fuga.

Conductores con historial preocupante

El chofer del bus, Cristian Luis Rodríguez Rojas, registra graves antecedentes en su historial como conductor. Según los familiares de la víctima, acumuló más de 225 puntos en papeletas, superando por amplio margen el límite permitido por ley, que es de 100 puntos. La última infracción, según documentos proporcionados por los parientes de Alvínez, fue impuesta el 30 de septiembre. Pese a este récord, Rodríguez Rojas conducía el bus el día del fatal incidente.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y actualmente Cristian Luis Rodríguez Rojas permanece internado en un penal mientras se desarrollan las investigaciones. La defensa legal de la familia Alvínez reclama que el conductor no recupere su libertad, en tanto consideran sólidas las pruebas grabadas y exigen que la calificación del caso sea por homicidio culposo.

Familiares exigen justicia

El hecho conmocionó a la familia y al entorno de Víctor Alvínez Mechato, quien recientemente había cumplido 63 años. Su hija Silvana evocó los recuerdos compartidos y la alegría de su padre en los encuentros familiares: “Recordar a mi papá, los momentos bonitos que hemos pasado, ¿no? Eso, nada más. Lo bueno hay que recordar de mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, que pueda descansar en paz”, dijo a 24 Horas Noticias.

La esposa de la víctima narró el profundo dolor por la pérdida y reiteró que Alvínez era muy apreciado por sus clientes tras décadas dedicadas al taxi. Un primo y un cuñado también pidieron penas ejemplares para el responsable y un cambio en los controles viales para evitar que conductores reincidentes sigan trabajando en el transporte público.

Investigación y demandas de mejores controles

La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, que reunió grabaciones y testimonios para esclarecer el caso. Los vecinos y otros conductores de la zona expresaron su preocupación por la falta de fiscalización en el transporte y demandan mayores sanciones ante este tipo de violencia vial. Las autoridades analizan los videos de pasajeros y transeúntes que podrían aportar nuevas evidencias.