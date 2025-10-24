Perú

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Raúl Noblecilla estuvo cerca de ser retirado de la sala por sus constantes faltas de respeto y comentarios impertinentes durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso debate. Video: Congreso TV

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, y el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, protagonizaron un tenso intercambio durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se debatió la denuncia constitucional para inhabilitar a Pedro Castillo y sus coacusados por el golpe de Estado.

El intercambio inició cuando Noblecilla se refirió a Cavero como “muchacho”, en referencia a su juventud, y afirmar que “seguramente no había nacido” cuando tuvo lugar la dictadura de Alberto Fujimori.

“Al señor Cavero, muchacho Cavero, no sé si será el señor, muchacho, yo entiendo de que se hace preguntas y se las responde. Y dice: ‘Para la ciudadanía’. Señor, ¿está dando un mensaje a la ciudadanía o está dando aquí una acusación donde intenta usted inhabilitar a Betssy Chávez? Si usted tiene preguntas que hacer, señor Cavero, ¡hágalas! Pero no se las responda pues. Esos son mecanismos, y tengo derecho a decir porque hay que recordar la historia, muy utilizados por el fujimorismo y muy utilizados en lo que fue la dictadura de los 90. Muy utilizado. Seguramente usted ni había nacido", dijo.

A lo que Cavero respondió: “Yo lamento que, efectivamente, frente a la falta de argumentos, lo que queda después es ‘chibolear’ o faltarle el respeto porque finalmente habiendo tremendos viejonazos que no han logrado nada en la vida quieren ahora ‘chibolear’ a los demás. Estoy muy orgulloso de mi juventud, de las nuevas generaciones que hoy están en este Congreso y creo que realmente hay que contestar con argumentos. He hecho preguntas muy concretas que no me han contestado. Hablan de obstrucción, ¿a cuántos gabinetes se les negó la confianza?”.

Alejandro Cavero y Raúl Noblecilla protagonizan tenso intercambio en el Congreso.

El parlamentario de Avanza País aseveró que Raúl Noblecilla realiza “defensas mediocres” sin argumentos. “Vienen a hacer proclamas políticas y, al final, la consecuencia va a ser la desgracia de sus propios defendidos”, apuntó.

“Yo no sé quién contrata a un abogado para que venga a hundirlo en una sesión de la subcomisión. Yo espero que la gente reflexione cuando vayan a buscar qué abogados quieren para que los defiendan, porque los abogados son para defender a uno, no para hundirlo con sus propias declaraciones, proclamas o lo que fuera que quieran que estén haciendo. Lamentablemente, aquí lo que se hace es denigrar, descalificar, insultar. Yo creo, presidenta, sinceramente, que ya hemos escuchado bastante y habría que retirarlos de la sala porque creo que no están cumpliendo ninguna función de defensa”, añadió.

Niegan la realidad

La sesión de la Subcomisión estuvo plagada de interrupciones y llamados de atención, sobre todo por la actitud de los acusados, sus abogados y los congresistas que respaldan al golpista Pedro Castillo.

Por ejemplo, Castillo tuvo que ser interrumpido hasta dos veces cuando daba su descargo ante la Subcomisión debido a faltas de respeto al Congreso. Incluso llamó “basura” al presidente encargado del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi. También se presentó como presidente constitucional “secuestrado” en el Penal Barbadillo, a pesar de que fue vacado por el golpe de estado del 7 de diciembre.

