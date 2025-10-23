Perú

Usar el celular en el aula de clases: cómo afecta el aprendizaje en la escuela

El uso del celular dentro del aula de clases interfiere con la atención, la comprensión de contenidos y la interacción entre alumnos y docentes

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El uso del celular dentro
El uso del celular dentro del aula introduce una distracción constante (X antes Twitter)

En los últimos años, el uso del teléfono celular se ha extendido rápidamente, no solo entre jóvenes y adultos, sino también entre niños y adolescentes. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el acceso a dispositivos móviles en menores de edad ha aumentado más del 60 % en la última década, lo que ha transformado la manera en que los estudiantes se comunican, se entretienen y aprenden.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que el uso excesivo del celular en la infancia y adolescencia puede generar dependencia tecnológica, dificultades de concentración y alteraciones del sueño. Si bien los celulares pueden ser herramientas útiles cuando se emplean con fines educativos, su uso dentro del aula de clases puede convertirse en un problema serio, ya que interfiere con la atención, la comprensión de contenidos y la interacción entre alumnos y docentes.

Usar el celular en el aula de clases: cómo afecta el aprendizaje en la escuela

Durante una clase, la atención del estudiante es fundamental para comprender los temas y participar activamente en el aprendizaje. Sin embargo, el uso del celular dentro del aula introduce una distracción constante. Las notificaciones, redes sociales o juegos interrumpen la concentración, lo que disminuye la capacidad para retener información y afecta el rendimiento académico.

Diversos estudios han demostrado que incluso tener el celular sobre la mesa, aunque no se utilice, puede reducir la capacidad de concentración, ya que el cerebro dedica parte de su atención a la posibilidad de recibir un mensaje o notificación. Además, muchos adolescentes revisan sus celulares varias veces por hora, lo que interrumpe el flujo de aprendizaje y genera un menor aprovechamiento del tiempo escolar.

El uso excesivo del celular
El uso excesivo del celular en la infancia y adolescencia puede generar dependencia tecnológica, dificultades de concentración y alteraciones del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

En algunos casos, los docentes también reportan dificultades para mantener la disciplina y el interés en clase cuando los estudiantes tienen acceso libre a sus teléfonos. El aula, que debería ser un espacio para el intercambio de ideas, se convierte en un entorno fragmentado donde la atención está dividida entre el contenido educativo y las distracciones digitales.

Otros problemas que genera el uso excesivo del celular en niños y adolescentes

Más allá del impacto académico, el uso excesivo del celular puede tener consecuencias en la salud física y emocional de los menores. Según reportes de EsSalud, los adolescentes que pasan más de tres horas diarias frente a pantallas tienen mayor riesgo de presentar trastornos del sueño, fatiga ocular, dolores de cabeza y sedentarismo, lo que puede derivar en sobrepeso u obesidad.

A nivel psicológico, el Minsa advierte sobre el incremento de síntomas de ansiedad, irritabilidad y dependencia tecnológica. Las redes sociales, por ejemplo, pueden afectar la autoestima al promover comparaciones constantes y una necesidad de aprobación externa. En el caso de los niños más pequeños, el uso temprano del celular puede interferir con el desarrollo del lenguaje, la motricidad fina y las habilidades sociales, pues reduce las oportunidades de interacción cara a cara con sus pares y familiares.

En el ámbito escolar, el uso excesivo del celular también favorece el aislamiento. Los estudiantes pueden preferir interactuar por redes antes que conversar con sus compañeros, lo que debilita las habilidades comunicativas y la empatía. Además, el acceso sin control a internet puede exponerlos a riesgos como el ciberacoso, el grooming o el consumo de contenidos inapropiados para su edad como la pornografía.

Cómo reducir el uso del celular en niños y adolescentes

En el ámbito escolar, el
En el ámbito escolar, el uso excesivo del celular también favorece el aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el uso del celular en niños y adolescentes requiere un trabajo conjunto entre padres, docentes y las propias instituciones educativas. En primer lugar, los colegios pueden establecer políticas claras sobre el uso de dispositivos móviles dentro del aula, permitiéndolos solo en actividades pedagógicas específicas. Algunas escuelas ya aplican programas de “aula sin pantallas”, donde los estudiantes entregan sus celulares al ingresar, fomentando así la atención plena en clase.

En casa, los padres pueden establecer horarios definidos para el uso del celular, especialmente después de terminar las tareas escolares. También es recomendable promover actividades recreativas sin pantallas, como la lectura, el deporte o los juegos al aire libre, que favorecen el desarrollo físico y social.

Otra estrategia efectiva es el acompañamiento digital: enseñar a los menores a usar la tecnología de manera responsable, explicándoles los riesgos de la sobreexposición y la importancia de cuidar su bienestar mental. Los adultos deben dar el ejemplo: si los padres usan constantemente el celular durante las comidas o conversaciones familiares, los niños tenderán a imitar ese comportamiento.

Temas Relacionados

celularaula de clasesescuelaaprendizajeperu-salud

Más Noticias

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

El presidente interino, usuario frecuente de X (antes Twitter), respondió a comentarios de usuarios, periodistas y críticas durante la declaratoria en Lima y el Callao

“No iba hace tiempo [a

Mamá de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug: “Espero que se arreglen”

Gloria Bozzeta reveló que mantiene una excelente relación con la ‘Blanca de Chucuito’. Además, pidió que su hijo y la empresaria se reconcilien.

Mamá de Jesús Barco rompe

Mujer invidente entró a cárcel con marihuana escondida en pimentones y ajíes: fue intervenida en el penal de Piura

Según el INPE, Jenny Abad Romero pretendía hacer llegar los alimentos a su hijo Emanuel Francisco Benites Abad, condenado a ocho años de prisión por robo agravado y recluido en el pabellón 3 izquierdo del establecimiento

Mujer invidente entró a cárcel

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘celestes’ protagonizan un choque decisivo en la lucha por el primer lugar. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en vivo a través de esta cobertura

Universitario vs Sporting Cristal EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No iba hace tiempo [a

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Gobierno de José Jerí no va a “evitar protestas” con el estado de emergencia en Lima y Callao, según premier

ENTRETENIMIENTO

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Mamá de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug: “Espero que se arreglen”

Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación: “Se está recuperando cada día más”

El adiós de ‘Good Floro’ de ‘Todo Good’: Furrey, Tonino y ‘Cholo’ Mena se despiden del podcast con humor y nostalgia

Melissa Klug le responde con dureza a Evelyn Vela: “ella no es amiga”, mientras la empresaria postea misterioso mensaje

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Mundial de Clubes 2025 se jugará en Brasil: Alianza Lima se prepara para enfrentar a la élite del vóley internacional

La dura indirecta de Néstor Gorosito sobre la Liga 1: “La cancha no está igual para todos, hay que imponerse a las injusticias”

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

Christian Cueva no descarta fichar por Universitario en 2026 tras mediación de Alfonso Barco: “Ya habla de cómo se vería vestido de crema”