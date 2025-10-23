Perú

Descubren ductos subterráneos prehispánicos en el sitio arqueológico Ollape que revelan el manejo hidráulico de la cultura Chachapoya

Durante la temporada 2025 del Proyecto de Investigación Arqueológico Xalca Grande se identificaron ductos de piedra y mortero integrados a recintos habitacionales, evidencia del manejo técnico y simbólico del agua en la sierra amazónica

Jazmine Angulo

En Ollape (La Jalca Grande, Amazonas) se descubrieron ductos subterráneos de piedra y mortero construidos por los Chachapoya. (Difusión)

Entre los muros cubiertos por musgo y las terrazas que desafían la pendiente andina, un hallazgo reciente ha despertado el interés de los arqueólogos en el sitio Ollape, ubicado en el distrito de La Jalca Grande, región Amazonas. Durante la temporada 2025 del Proyecto de Investigación Arqueológico Xalca Grande (PIA Xalca Grande), se descubrieron estructuras que revelan un sofisticado sistema de manejo hídrico prehispánico, integrado a las construcciones habitacionales de la antigua cultura Chachapoya.

El descubrimiento de ductos subterráneos, cuidadosamente construidos con piedra y mortero, sugiere que los antiguos habitantes del lugar desarrollaron conocimientos técnicos avanzados para controlar el agua dentro de sus recintos. Estos hallazgos, realizados en las Unidades 04 y 05 del proyecto, aportan nuevas pistas sobre la organización arquitectónica y la relación simbólica que los Chachapoya mantenían con este elemento vital.

El equipo del proyecto considera que la infraestructura identificada no solo respondía a necesidades funcionales, sino también a prácticas rituales vinculadas al agua, según el contexto de los objetos asociados. Dos pequeñas conopas con forma de camélido, encontradas cerca de uno de los ductos, refuerzan esta interpretación y abren nuevas líneas de análisis sobre las creencias que acompañaban las labores cotidianas en la sierra amazónica.

Más allá de la precisión técnica de las estructuras, el hallazgo permite comprender la planificación urbana del asentamiento y su interacción con el entorno natural. Ollape, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, sigue ofreciendo indicios del ingenio de la cultura Chachapoya, cuya herencia arquitectónica se mantiene oculta bajo el denso bosque montano que domina el paisaje.

Ducto subterráneo en la Unidad 04 y 05

Las estructuras, localizadas en las Unidades 04 y 05 del PIA Xalca Grande, revelan conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica. (INAAK - UNTRM)

Durante las excavaciones en la Unidad 04, el equipo identificó un ducto construido bajo el piso de uno de los recintos principales. Este elemento, orientado de sureste a suroeste y próximo al muro perimetral, presenta un ancho aproximado de 55 centímetros. Está conformado por hiladas laterales de piedra y cubierto con lajas dispuestas como tapas, unidas mediante mortero.

La disposición del ducto muestra un diseño intencionado que formaba parte de la infraestructura interna del recinto. Los especialistas explican que este tipo de estructuras refleja un conocimiento técnico del control y conducción de líquidos, posiblemente relacionado con el drenaje o almacenamiento de agua en contextos domésticos o rituales.

En el mismo sector se hallaron dos conopas talladas en forma de camélidos, ubicadas cerca del punto donde se sitúa el ducto. Estas piezas, tradicionalmente vinculadas a ofrendas agrícolas y a ceremonias de fertilidad, refuerzan la hipótesis de que el agua tenía un significado simbólico dentro de las actividades del asentamiento. Según los arqueólogos del proyecto, su asociación directa con la estructura hidráulica otorga valor interpretativo a las prácticas rituales desarrolladas por los antiguos habitantes de Ollape.

En otro sector, correspondiente a la Unidad 05, se registró un ducto de drenaje adosado a la cara interna de un edificio orientado hacia el sureste. Con más de cinco metros de longitud, este sistema presenta un trazado curvado y fue construido con piedras y argamasa, cubierto por 24 lajas que protegen un canal empedrado bajo el piso del recinto.

El ducto conecta el espacio comprendido entre el aterrazamiento y la roca madre, bordeando el muro perimetral hasta su punto de salida. La continuidad de este recorrido demuestra que el asentamiento contaba con una planificación hidráulica pensada para canalizar o evacuar el agua acumulada durante las lluvias, garantizando la estabilidad de las construcciones.

Para los investigadores, este hallazgo confirma la existencia de una red de manejo hídrico integrada al diseño urbano del sitio. La presencia de elementos similares en distintas áreas del complejo sugiere un sistema planificado que combinaba aspectos técnicos, ambientales y simbólicos en la vida cotidiana.

Un sitio emblemático de la cultura Chachapoya

Se encontraron dos conopas con forma de camélidos cerca de uno de los ductos, asociadas a rituales de fertilidad y ofrendas agrícolas. (INAAK - UNTRM )

El sitio arqueológico Ollape se extiende por unas 13.64 hectáreas y se ubica dentro del ámbito geográfico de la actual La Jalca Grande. De acuerdo con el Proyecto de Investigación Interdisciplinaria Xalca Grande, que incluye componentes de Arqueología, Antropología y Museografía, las edificaciones pertenecen al periodo conocido como Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.), cuando la cultura Chachapoya alcanzó un alto nivel de desarrollo constructivo.

Las viviendas conservan una planta circular levantada sobre basamentos de hasta tres metros de altura. Sus muros exhiben frisos geométricos con diseños de zigzag y rombos concéntricos, además de hornacinas y espacios interiores donde se hallan restos óseos humanos y animales, batanes y cuyeros. La piedra caliza fue el principal material de construcción, unida con argamasa de barro y techos cubiertos con ichu.

El entorno natural de Ollape se caracteriza por un bosque húmedo montano, poblado de orquídeas, bromelias y líquenes. La vegetación cubre buena parte del sitio, dificultando la visibilidad de sus estructuras, aunque los andenes en uso y las decoraciones en los muros continúan atrayendo la atención de visitantes y estudiosos.

Los recientes hallazgos en las Unidades 04 y 05 permiten ampliar el conocimiento sobre la planificación hidráulica de los Chachapoya, una sociedad que integró su arquitectura al paisaje y que sigue revelando, paso a paso, los secretos de su relación con la naturaleza.

