Perú

Cancelado el Matsuri 2025 por estado de emergencia en Lima y Callao: evento es el más importante de la cultura japonesa en Perú

La Comisión Organizadora aseguró que las entradas serán reembolsadas mediante la plataforma Joinnus. El evento iba a realizarse el sábado 8 de noviembre

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El estado de emergencia durará
El estado de emergencia durará 30 días. Foto: composición Infobae Perú

El Matsuri 2025, considerado el evento más popular de la colectividad japonesa en el país, fue cancelado debido al estado de emergencia decretado en Lima y Callao por 30 días. La decisión fue comunicada por la Asociación Estadio La Unión (AELU), organizadora del festival, que calificó la medida como “difícil” pero necesaria ante la coyuntura actual.

“Debido a la coyuntura actual que atraviesa nuestro país y en atención al estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días mediante Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el Matsuri 2025, inicialmente programado para el sábado 8 de noviembre”, señala el comunicado difundido por la Comisión Organizadora.

El pronunciamiento explica que la cancelación responde al compromiso de “velar por la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, voluntarios, expositores y trabajadores”. Además, se informó que se realizará la devolución de las entradas adquiridas “a través de la plataforma Joinnus”, y que en los próximos días se compartirá información detallada sobre el proceso.

¿Qué suele haber en los Matsuri?

Un Matsuri es mucho más que una feria: es una acción cultural y festiva que fusiona tradiciones japonesas con expresiones contemporáneas, y su despliegue suele abarcar tres grandes ámbitos: lo artístico, lo gastronómico y lo educativo. En el Perú, estos encuentros se han convertido en vitrinas vivas de la cultura japonesa, y con cada edición ofrecen algo distinto, manteniendo rasgos que el público ya espera.

El comunicado de Matsuri. Foto:
El comunicado de Matsuri. Foto: AELU

Desde que inicia la jornada, el visitante suele encontrarse con números artísticos que combinan danzas, música y canto, interpretados por participantes de distintas edades. Durante el Matsuri en Lima, por ejemplo, se efectúa una versión infantil del festival donde los niños cargan un pequeño mikoshi (santuario portátil), mientras que en horas de la tarde desfilan clubes culturales y asociaciones nikkei ante el público. También es habitual la participación del Fujinkai (asociación femenina japonesa) con coreografías propias o representaciones ceremoniales previas al momento del show nocturno.

Los stands de comida y mercado tienen protagonismo intenso. En ciudades como Lima, es esperable hallar puestos con platos japoneses clásicos —como sushi, ramen, takoyaki—, fusiones locales y delicias menos comunes que no siempre están disponibles en restaurantes. Simultáneamente, se despliegan espacios llamados zonas culturales, en los cuales el público puede adentrarse en aspectos del idioma, la literatura japonesa, manualidades tradicionales, exhibiciones de objetos culturales o juegos nipones (shogi, Go, etc.). Durante eventos de la Semana Cultural del Japón suele existir una miniferia de libros y manga, además de exhibiciones de bonsái, ikebana, kimonos y charlas temáticas sobre gastronomía como el té o el vinagre japonés.

Al caer la noche, muchos Matsuri cierran con espectáculos de fuegos artificiales o shows especiales que anuncian el broche final del festival. También es común que, durante la celebración, se combine lo tradicional y lo moderno: por ejemplo, ha habido ediciones donde se organiza un “JA-POP Fest” con música contemporánea, actividades sobre cultura kawaii, videojuegos y manga como complemento del programa principal.

¿En qué consiste el estado de emergencia decretado por José Jerí?

El estado de emergencia decretado por José Jerí para Lima Metropolitana y el Callao es una medida extraordinaria de 30 días que empieza a regir desde la medianoche tras su publicación mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM.

Los Matsuri suelen tener bastante
Los Matsuri suelen tener bastante atención por parte de la comunidad otaku limeña. Foto: Joinnus

Con esta figura el Ejecutivo faculta a la Policía Nacional a asumir el control del orden interno con el respaldo directo de las Fuerzas Armadas, lo cual incluye intervenciones focalizadas en zonas de alta incidencia delictiva, operativos de control de identidad, patrullajes intensivos y acciones sin necesidad de autorización judicial previa como ingreso forzoso a inmuebles. También limita el libre tránsito, suspendiendo ciertos derechos constitucionales como la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la seguridad personal.

Entre las disposiciones específicas figuran la prohibición de que dos adultos circulen juntos en una moto lineal, la imposición de restricciones en los centros penitenciarios (como la reducción de visitas, apagones eléctricos y monitoreo de comunicaciones ilegales), y el control de eventos masivos que requieran permisos previos. Además, se desplegarán comités de seguridad permanentes a nivel nacional, regional y distrital para coordinar la implementación de estas medidas, con el fin de responder al llamado del gobierno para “pasar de la defensiva a la ofensiva” contra el crimen organizado bajo la consigna de recuperar la tranquilidad ciudadana.

Temas Relacionados

cultura japonesagastronomía japonesanikkeieventosperu-noticias

Más Noticias

De la quina a la ayahuasca: Perú honra su milenaria herencia curativa en el Día Internacional de la Medicina Natural

La quina, la uña de gato, la sangre de grado y otras especies forman parte de la vasta biodiversidad peruana que sustenta una de las tradiciones curativas más antiguas del mundo

De la quina a la

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

El entorno jurídico de la expresidenta sostiene que aún no define si buscará regresar a un puesto en Reniec o presentarse como candidata en los próximos comicios generales

Dina Boluarte contempla volver al

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre del 2025

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: video de la

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

La exmodelo celebró en Arequipa el cuarto cumpleaños de su pequeña con un matiné de ensueño valorizada en más de 80 mil soles. Asegura que vive una etapa plena junto a su esposo, el empresario minero Alberto Motta

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo que ambas se aferren a mí”

Con la voz entrecortada, la periodista relató el difícil momento que atraviesa y se aferra a la fe mientras los médicos evalúan una delicada intervención para proteger a sus bebés

Kathy Sheen teme por la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte contempla volver al

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

Captan a precandidato de APP entregando dinero a periodista durante transmisión en vivo

Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo que ambas se aferren a mí”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

Las indirectas entre Melissa Klug y Jesús Barco tras su ruptura: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley