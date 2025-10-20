Perú

Keiko Fujimori señala que “en pocos días” informará si va por una cuarta candidatura presidencial: “Tomaré la decisión con mis hijas”

La lideresa de Fuerza Popular señaló que se trata de una decisión “difícil”, aunque la legisladora Marta Moyano confirmó que ya había elegido postularse en las próximas elecciones

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que informará en los próximos días si buscará una cuarta candidatura presidencial para las elecciones generales de abril de 2026.

En una rueda de prensa, la política indicó que la decisión está en proceso de evaluación interna, especialmente tras la reciente orden del Tribunal Constitucional (TC) de dejar sin efecto la acusación fiscal en su contra por la presunta financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016.

“Hoy no es un momento para hablar de política, creo que hoy es un momento para hablar de justicia. Sin embargo, en pocos días voy a tomar esa decisión con mis hijas y haré el anuncio correspondiente”, expresó.

“Después de diez años de investigaciones, de prisiones injustas y abuso no solamente contra mí, sino con mucha gente del partido, esta decisión es más difícil de tomar”, remarcó.

La legisladora Martha Moyano aseguró
La legisladora Martha Moyano aseguró que la postulación de Fujimori responde a un pedido del partido

Fujimori también resaltó la necesidad de cambiar el tono del debate público, tras ser consultada sobre las declaraciones de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y miembro de su bancada, quien calificó al músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz —muerto tras recibir un disparo de un policía infiltrado durante una protesta antigubernamental— como “terruco”.

“Yo creo que un lenguaje con tolerancia y con respeto es lo que necesitamos en este momento. Construir y no buscar dividir más a los peruanos. Esa es mi reflexión”, apuntó.

La lideresa naranja ha participado en tres definiciones presidenciales y acumula igual cantidad de derrotas. En 2011 cayó frente a Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 frente a Pedro Castillo.

En la víspera, la legisladora Martha Moyano confirmó la postulación de Fujimori durante el programa El valor de la verdad e indicó que la decisión se enmarca en un pedido realizado al interior de la agrupación.

“Sí, va a postular de nuevo porque así nosotros como partido se lo pedimos y ella va a ser la candidata. ¿Por qué se le tiene que quitar el derecho a Keiko a postular? Los ciudadanos tienen derecho a votar, y si no quieren votar por ella, no tienen por qué hacerlo”, declaró.

Fuente: Canal N

La congresista también mencionó que Fuerza Popular barajó la postulación del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien falleció en 2024 en su domicilio en Lima a los 86 años, tras enfrentar una prolongada enfermedad oncológica.

“El candidato nuestro para 2026 no iba a ser Keiko porque públicamente iba a ser el presidente Fujimori. Y luego de eso, ya no se pudo por todo lo que sabemos nosotros”, detalló.

El caso

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra la política y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos donantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una organización criminal, por lo que también se debía ordenar la disolución de la agrupación.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fórmula del vigente campeón para imponerse de local no cambia a pesar de no jugar en el Monumental: presión intensa desde el primer minuto y un ritmo vertiginoso por las bandas. Sigue las incidencias en vivo

Universitario vs Ayacucho FC EN

¿Por qué ocurren las metástasis del cáncer de mama?

Las células cancerosas pueden permanecer “dormidas” durante un tiempo y luego reactivarse por diversos factores

¿Por qué ocurren las metástasis

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Jorge Fossati no piensa ceder puntos más allá de su favoritismo ante los ‘zorros’, que seguro querrán dar pelea, pues luchan por no perder la categoría. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Universitario vs Ayacucho

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Toca el turno de los ‘cremas’, que seguro buscarán mantener su buena racha de triunfos para seguir en lo más alto del campeonato. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario

Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó al megaevento por cumpleaños de alcalde Ulises Villegas y obtuvo contratos con Comas

Una empresa relacionada con la red de ‘El Jorobado’ proveyó baños portátiles para el cumpleaños del alcalde de Comas. La municipalidad también firmó contratos con Edwin Johnny Díaz Vila, identificado como aportante a la campaña

Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Anulación del caso Cócteles, a

Anulación del caso Cócteles, a favor de Keiko Fujimori, ¿puede favorecer a Ollanta Humala y Susana Villarán?

Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evalúa denunciar al fiscal José Domingo Pérez tras fallo del TC

Keiko Fujimori será candidata a la presidencia en 2026 e irá por cuarta vez a las urnas, señala Martha Moyano

“Miserable”: ola de críticas contra Fernando Rospigliosi por llamar ‘terruco’ a músico que recibió disparo de policía en protesta

Marianella Ledesma rechaza fallo del TC favor de Keiko Fujimori y advierte que “infringe la Constitución y obstruye la justicia”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revelará imágenes de

Magaly Medina revelará imágenes de Jesús Barco en un día de piscina con amigas: ¿la causa del comunicado borrado de Melissa Klug?

Xiomy Kanashiro evita confirmar compromiso con Jefferson Farfán: “Mientras menos cuentes, mejor te va”

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

DEPORTES

Universitario vs Ayacucho FC EN

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Stefano Peschiera participará en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: “Vamos a dar todo por el Perú”

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir