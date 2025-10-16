Perú

Incendio en SJM: Midis extiende protección social a familias damnificadas

Programas y ayuda humanitaria llegan a Pamplona Alta tras emergencia, con atención a niños, adultos mayores y familias damnificadas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Pamplona Alta, 117 escolares afectados
Pamplona Alta, 117 escolares afectados por incendio piden apoyo para seguir estudiando| Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) activó medidas de protección social tras el incendio ocurrido en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, que afectó a más de un centenar de familias el último fin de semana.

La ministra Lesly Shica y el presidente de la repúblicaJosé Jerí, visitaron la zona siniestrada para supervisar la entrega de alimentos y constatar las labores a favor de la población damnificada.

La jornada inició con la distribución de almuerzos a los afectados y el acompañamiento a niños y niñas, quienes también recibieron atención especial a través de la Cuna Móvil del programa Cuna Más.

Esta intervención incluyó la instalación de carpas de emergencia equipadas con mobiliario y materiales para el cuidado de menores de 36 meses.

Durante el recorrido, las autoridades observaron la labor de las madres cuidadoras y validaron la importancia de un espacio seguro para los menores cuyas familias sufrieron daños por el incendio.

Antes de su visita, la ministra Lesly Shica supervisó el desarrollo de las acciones de protección para garantizar alimentación, abrigo y apoyo a los damnificados.

Desde el día de la emergencia, equipos del Midis y representantes de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, liderada por Delia Castro, coordinaron acciones con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), comedores populares y organizaciones sociales para entregar ayuda directa en la zona afectada.

Damnificados se encuentran desde el
Damnificados se encuentran desde el domingo 12 de octubre en carpas tras perderlo todo en incendio.

Amplio despliegue de programas Midis

Como parte de estas medidas, se entregaron 30 kits para niñas y niños menores de tres años, destinados a fomentar el juego, la creatividad y el aprendizaje en el núcleo familiar.

Además, la ministra inspeccionó la preparación de alimentos realizada a través del Comedor de Esperanza Midis, implementado con la colaboración de comedores populares, ollas comunes y los comités del Vaso de Leche de la localidad.

En sus primeros tres días de operación, el Comedor de Esperanza Midis distribuyó más de 2.000 raciones de alimentos —desayunos, almuerzos y cenas— y continuará brindando atención para asegurar la alimentación de la población vulnerable en Pamplona Alta durante los próximos días.

La respuesta institucional incluyó la instalación de carpas para atender a adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños pequeños y eventuales nuevos beneficiarios, a través de los programas Pensión 65ContigoJuntos y Cuna Más, cubriendo diversas necesidades desde abrigo hasta alimentación.

El Midis, en coordinación con la alcaldesa Delia Castro, fortaleció la articulación interinstitucional y la cooperación con entidades privadas y organizaciones de ayuda humanitaria para garantizar el abastecimiento de alimentos y la protección social integral de los damnificados.

Estas acciones buscan restablecer condiciones básicas de bienestar y sostener la atención solidaria a las familias que enfrentan la emergencia en San Juan de Miraflores.

Nueva ministra

La abogada Lesly Nadir Shica Seguil asumió este martes 14 de octubre el despacho del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el gabinete presidido por Ernesto Álvarez.

Lo paradójico es que pocos meses antes de su designación, en julio de este año, mantuvo un litigio administrativo con la institución que ahora dirige, tras haber sido descalificada en un concurso público promovido por el propio ministerio.

