Asi luce el exterior del Congreso, donde se desató el enfrentamiento entre manifestantes y la PNP durante la marcha Nacional (Créditos: Panamericana TV)

El saldo de la marcha nacional del 15 de octubre en Lima ascendió a más de 80 heridos y una persona fallecida, tras los enfrentamientos producidos en las inmediaciones del Congreso de la República.

La protesta desembocó en incidentes que afectaron de forma directa el paisaje urbano y dejaron secuelas visibles frente al edificio legislativo, ubicado sobre la avenida Abancay.

Luego de varias horas de concentración y tensión, manifestantes llegados desde distintos puntos de la ciudad accedieron a la zona frontal del Congreso. Distintos grupos realizaron acciones dirigidas contra las instalaciones, incluida la quema de un objeto de gran tamaño y el inicio de un incendio en una de las puertas, que se trasladó hasta las rejas perimetrales de la sede parlamentaria.

En la superficie de la av. Abancay quedaron rastros de hollín, cenizas y materiales calcinados. Varios metros de acera resultaron afectados por el fuego, y el asfalto aún muestra huellas del incidente, de acuerdo con los reportes del equipo periodístico de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Las rejas continúan instaladas alrededor del Congreso de la República - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana.

La respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) consistió en el uso de gases lacrimógenos y máxima presencia física para contener el avance de los manifestantes hacia el interior del edificio. Parte del operativo se concentró en controlar el incendio y restablecer el orden en la zona.

El control policial en las inmediaciones del Congreso de la República siguió activo hasta la madrugada de este jueves. Al paso de las horas, la arterial vial del Centro de Lima recuperó la circulación vehicular, aunque en la vía permanecen señales de los daños producidos durante la manifestación. Equipos municipales colaboraron en la limpieza, pero persisten señales visibles del incendio, sobre todo en el pavimento y cerca de los accesos principales al edificio, según reporte del citado medio,

La vigilancia policial continúa sobre el perímetro del Palacio Legislativo, en tanto autoridades y equipos de mantenimiento evalúan la magnitud de los daños ocasionados por los enfrentamientos y el incendio sobre la vía pública. El entorno inmediato del Congreso se mantiene con presencia de agentes y operarios, mientras se restablecen servicios urbanos y se documentan los daños materiales en la zona.

La avenida Abancay se encuentra liberada, aunque las rejas continúan instaladas en los exteriores del Congreso - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Un fallecido en la marcha

La persona fallecida, identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y con una edad estimada de treinta años, ingresó al Hospital Arzobispo Loayza sin vida.

Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, reconoció el fallecimiento, pero evitó brindar información sobre una posible herida de bala y señaló que la causa exacta de la muerte se determinará una vez concluida la necropsia legal.

Pidió a las autoridades que las investigaciones “se realicen de manera imparcial y transparente” y que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Agregó que la fiscalía ya intervino en el hospital Arzobispo Loayza para iniciar diligencias y recabar información de testigos, personal médico y familiares.

“Esa situación está por determinarse producto de las investigaciones,el tema de la necropsia determinará la situación por la cual el señor ha fallecido. No podría yo adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, señaló en diálogo con RPP.