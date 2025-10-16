Perú

Asi luce el exterior del Congreso, donde se desató el enfrentamiento entre manifestantes y la PNP durante la marcha nacional

Manifestantes provocaron un incendio en una de las puertas del Congreso, lo que afectó rejas perimetrales y varios metros de acera y asfalto

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Asi luce el exterior del Congreso, donde se desató el enfrentamiento entre manifestantes y la PNP durante la marcha Nacional (Créditos: Panamericana TV)

El saldo de la marcha nacional del 15 de octubre en Lima ascendió a más de 80 heridos y una persona fallecida, tras los enfrentamientos producidos en las inmediaciones del Congreso de la República.

La protesta desembocó en incidentes que afectaron de forma directa el paisaje urbano y dejaron secuelas visibles frente al edificio legislativo, ubicado sobre la avenida Abancay.

Luego de varias horas de concentración y tensión, manifestantes llegados desde distintos puntos de la ciudad accedieron a la zona frontal del Congreso. Distintos grupos realizaron acciones dirigidas contra las instalaciones, incluida la quema de un objeto de gran tamaño y el inicio de un incendio en una de las puertas, que se trasladó hasta las rejas perimetrales de la sede parlamentaria.

En la superficie de la av. Abancay quedaron rastros de hollín, cenizas y materiales calcinados. Varios metros de acera resultaron afectados por el fuego, y el asfalto aún muestra huellas del incidente, de acuerdo con los reportes del equipo periodístico de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Las rejas continúan instaladas alrededor
Las rejas continúan instaladas alrededor del Congreso de la República - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana.

La respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) consistió en el uso de gases lacrimógenos y máxima presencia física para contener el avance de los manifestantes hacia el interior del edificio. Parte del operativo se concentró en controlar el incendio y restablecer el orden en la zona.

El control policial en las inmediaciones del Congreso de la República siguió activo hasta la madrugada de este jueves. Al paso de las horas, la arterial vial del Centro de Lima recuperó la circulación vehicular, aunque en la vía permanecen señales de los daños producidos durante la manifestación. Equipos municipales colaboraron en la limpieza, pero persisten señales visibles del incendio, sobre todo en el pavimento y cerca de los accesos principales al edificio, según reporte del citado medio,

La vigilancia policial continúa sobre el perímetro del Palacio Legislativo, en tanto autoridades y equipos de mantenimiento evalúan la magnitud de los daños ocasionados por los enfrentamientos y el incendio sobre la vía pública. El entorno inmediato del Congreso se mantiene con presencia de agentes y operarios, mientras se restablecen servicios urbanos y se documentan los daños materiales en la zona.

La avenida Abancay se encuentra
La avenida Abancay se encuentra liberada, aunque las rejas continúan instaladas en los exteriores del Congreso - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Un fallecido en la marcha

La persona fallecida, identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y con una edad estimada de treinta años, ingresó al Hospital Arzobispo Loayza sin vida.

Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, reconoció el fallecimiento, pero evitó brindar información sobre una posible herida de bala y señaló que la causa exacta de la muerte se determinará una vez concluida la necropsia legal.

Pidió a las autoridades que las investigaciones “se realicen de manera imparcial y transparente” y que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Agregó que la fiscalía ya intervino en el hospital Arzobispo Loayza para iniciar diligencias y recabar información de testigos, personal médico y familiares.

Esa situación está por determinarse producto de las investigaciones,el tema de la necropsia determinará la situación por la cual el señor ha fallecido. No podría yo adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, señaló en diálogo con RPP.

Temas Relacionados

CongresoPNPmarcha nacionalPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

La boy band coreana está por llegar a Lima y este 16 de octubre es su esperado concierto en el Estadio San Marcos

Super Junior en Lima: horarios,

Retiro de AFP empieza en menos de una semana: Links, requisitos, monto, cronograma y más

Requisitos, link, cronograma de solicitudes, fechas exactas de pago, bancos donde se puede retirar y más sobre el octavo acceso a los fondos de pensiones

Retiro de AFP empieza en

Retiro de AFP por link y agencia virtual: Así se solicitará por Integra, Prima, Profuturo y Habitat

En una semana, los primeros afiliados podrás solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Pero para cada AFP el proceso será diferente: en algunos casos con link y en otros por la misma agencia virtual

Retiro de AFP por link

Congreso propone nuevo feriado a nivel nacional para octubre: Subirían a diecisiete

La propuesta propondría que octubre tenga otro día libre que aplique a los trabajdores del sector privado y público. Sería en base a un ‘feriado reigonal’ religioso que ya aplica en Piura

Congreso propone nuevo feriado a

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquimorados’ tendrán que superar a la ‘misilera’ para encauzar el camino y así aferrarse a la zona alta de la clasificación, aunque la cima sigue siendo una verdadera utopía

Alianza Lima vs Sport Boys
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Figueroa Guzmán es el

Jorge Figueroa Guzmán es el nuevo titular del Minedu: perfil del ministro de Educación del gobierno de José Jerí

José Jerí publica momento exacto en el que manifestantes lanzan bomba molotov a la PNP: “Solo buscan el caos y violencia en nuestro país”

Rafael López Aliaga afirma que César Acuña no superará la valla electoral y duda de las posibilidades de Keiko Fujimori

José Jerí advierte a manifestantes tras desmanes en marcha nacional: “No permitiremos que se pretenda usar la violencia como camino”

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

ENTRETENIMIENTO

La histórica ‘esquina de la

La histórica ‘esquina de la televisión’ : Panamericana TV cumple 66 años en medio de cambios, renovación y un futuro incierto

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

Mónica Sánchez, Haydeé Cáceres, Javier Masías, Armando Machuca y más artistas en Marcha Nacinal contra el Congreso y José Jerí

Top 10 Netflix Perú: “Caramelo” conquista el ranking de las películas favoritas del público peruano

Eduardo Romay y ‘Cotito’ contaron la singular anécdota que vivieron en Turquía: “Después de eso no nos hablamos un año”

DEPORTES

Rainer Torres explotó contra Universitario

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle su pago de socio: “Me deben 100 mil dólares y me lo quieren pagar en 6 años. Ridículos”

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”