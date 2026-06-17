Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 17 de junio de 2026

Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo movimiento sísmico sacudió el territorio peruano en las últimas horas, según el reporte actualizado del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento, que se registró el miércoles 17 de junio de 2026, se suma a una serie de sismos detectados en distintas regiones del país. El organismo confirmó el registro de varios temblores de baja y moderada magnitud en Arequipa, Lima, Pasco y Piura durante la jornada, lo que mantiene en alerta a la población y a las autoridades.

El IGP precisó que estos movimientos telúricos se originaron en zonas comprendidas dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es constante debido a la interacción de placas tectónicas. El sismo más reciente, de magnitud 3.4, tuvo su epicentro a 3 kilómetros al este de Aplao, en la provincia de Castilla, Arequipa, con una profundidad de 22 kilómetros. Otros eventos se reportaron cerca de Chilca, en Cañete, Lima, y en las cercanías de Pozuzo, en Oxapampa, Pasco.