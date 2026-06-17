Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 17 de junio de 2026

Un nuevo movimiento sísmico sacudió el territorio peruano en las últimas horas, según el reporte actualizado del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento, que se registró el miércoles 17 de junio de 2026, se suma a una serie de sismos detectados en distintas regiones del país. El organismo confirmó el registro de varios temblores de baja y moderada magnitud en Arequipa, Lima, Pasco y Piura durante la jornada, lo que mantiene en alerta a la población y a las autoridades.
El IGP precisó que estos movimientos telúricos se originaron en zonas comprendidas dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es constante debido a la interacción de placas tectónicas. El sismo más reciente, de magnitud 3.4, tuvo su epicentro a 3 kilómetros al este de Aplao, en la provincia de Castilla, Arequipa, con una profundidad de 22 kilómetros. Otros eventos se reportaron cerca de Chilca, en Cañete, Lima, y en las cercanías de Pozuzo, en Oxapampa, Pasco.
Sismo en Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.8 a las 03:37 horas del 17 de junio de 2026. El evento, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0360, tuvo una profundidad de 68 kilómetros y su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al norte de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa, con coordenadas -16.61 de latitud y -72.41 de longitud.
El Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico
El territorio peruano se encuentra ubicado sobre una de las regiones más activas del mundo en materia de sismos. El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca más del 80% de la actividad sísmica global y es responsable de la generación de terremotos y erupciones volcánicas de gran magnitud. De acuerdo con el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, este fenómeno se debe a la fricción y desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, proceso que acumula energía y desencadena rupturas en las rocas del subsuelo.
La zona costera, en particular, presenta una alta vulnerabilidad debido a la acumulación de energía sísmica. Especialistas han identificado zonas de acoplamiento sísmico frente a las costas de Lima, Ica y Áncash, donde la posibilidad de un sismo de gran magnitud es considerada elevada. El último terremoto importante en la región central ocurrió en 1746, y desde entonces, se estima una importante energía latente.
Magnitud, epicentro y alerta en distintas regiones
El IGP detalló que los sismos de las últimas horas tuvieron magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 4.0 grados, con epicentros ubicados en Arequipa, Lima, Pasco y Piura. Las profundidades variaron entre 19 y 89 kilómetros, lo que influyó en la percepción y en los niveles de intensidad registrados por la población local.
Estos eventos no generaron daños materiales ni víctimas, pero sí provocaron alarma en distintas comunidades, especialmente en localidades cercanas a los epicentros. Las autoridades reiteraron que, ante la ocurrencia de nuevos movimientos, se deben seguir las recomendaciones oficiales y mantener la calma.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
La ubicación geográfica del país, en el borde occidental de Sudamérica, expone a Perú a una actividad sísmica permanente. Según explicó Hernando Tavera, la interacción entre la placa de Nazca y la sudamericana origina sismos de distinta magnitud. Al liberarse la energía acumulada, se produce un sacudimiento súbito del suelo, perceptible como un temblor o terremoto.
El concepto de magnitud corresponde a la cantidad de energía liberada, mientras que la intensidad se refiere al impacto en superficie y la respuesta de las personas. Las ondas sísmicas se propagan y amplifican especialmente en zonas con suelos blandos o rellenos artificiales, como ocurre en distritos de Lima y otras ciudades costeras.
Zonas de riesgo y características geológicas
De acuerdo con estudios científicos y reportes del IGP, existen áreas identificadas como de alto riesgo sísmico a lo largo del litoral peruano. El sector central, que comprende Lima, Ica y Áncash, concentra la mayor acumulación de energía y la probabilidad de un sismo de magnitud superior a 8 grados en la escala de Richter.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrolló la aplicación Suelo Seguro, que permite a los ciudadanos conocer el nivel de riesgo asociado al tipo de suelo donde viven. Las zonas con suelos blandos o rellenos artificiales son especialmente vulnerables, ya que amplifican el movimiento y pueden provocar colapso de estructuras.
Recomendaciones de expertos y autoridades
Especialistas del IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insisten en la importancia de la prevención y la preparación ciudadana. Recomiendan a la población mantener actualizados sus planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en los simulacros nacionales organizados por las autoridades.
“Es fundamental revisar el estado de las viviendas y reforzar estructuras antiguas o vulnerables”, advirtió Hernando Tavera. Además, las familias deben organizar puntos de encuentro y establecer sistemas de comunicación alternativos en caso de fallos en la telefonía convencional.
¿Qué hacer durante un sismo?
Las recomendaciones principales en caso de sismo incluyen tres acciones: agacharse, cubrirse y agarrarse. Quienes estén en el interior de una vivienda deben colocarse a cuatro patas, cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos y buscar protección debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no hay muebles cerca, es preferible situarse junto a una pared interior.
No se aconseja salir corriendo mientras dura el movimiento, ya que existe riesgo de ser alcanzado por escombros o perder el equilibrio. En exteriores, la recomendación es alejarse de edificios, postes, cables eléctricos y árboles.
¿Qué debo tener en casa para estar prevenido?
El Indeci y expertos en gestión de desastres publican listas de elementos indispensables para enfrentar un terremoto. Se recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya agua embotellada, linterna, radio a pilas, manta, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecibles, silbato, documentos importantes, dinero en efectivo y una copia del plan familiar de emergencia.
La mochila debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y revisarse periódicamente para verificar la vigencia de los alimentos, medicamentos y pilas. Además, las familias deben identificar las zonas seguras dentro de la vivienda y practicar rutas de evacuación.
Innovación en alertas y preparación ciudadana
El sistema de alerta sísmica peruano (SASPE) se encuentra en fase de pruebas y permitirá emitir avisos segundos antes de la llegada de un sismo. Esta tecnología busca dar tiempo suficiente a la población para aplicar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos.
Las autoridades recalcan la importancia de la participación en simulacros y en la actualización de los planes familiares. Los especialistas coinciden en que la única forma de reducir el impacto de un sismo de gran magnitud es a través de la preparación y la respuesta organizada de la sociedad.