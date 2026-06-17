Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 17 de junio de 2026

Un reciente movimiento telúrico activó las alertas en el país, con epicentros en Arequipa, Lima y Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú, que resalta la importancia de la prevención y la preparación en zonas vulnerables

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Tres personas de espaldas observan múltiples pantallas en una sala de monitoreo sísmico; se ven mapas de Perú con puntos de alerta roja, gráficos de ondas y el logo del IGP.
Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo movimiento sísmico sacudió el territorio peruano en las últimas horas, según el reporte actualizado del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento, que se registró el miércoles 17 de junio de 2026, se suma a una serie de sismos detectados en distintas regiones del país. El organismo confirmó el registro de varios temblores de baja y moderada magnitud en Arequipa, Lima, Pasco y Piura durante la jornada, lo que mantiene en alerta a la población y a las autoridades.

El IGP precisó que estos movimientos telúricos se originaron en zonas comprendidas dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es constante debido a la interacción de placas tectónicas. El sismo más reciente, de magnitud 3.4, tuvo su epicentro a 3 kilómetros al este de Aplao, en la provincia de Castilla, Arequipa, con una profundidad de 22 kilómetros. Otros eventos se reportaron cerca de Chilca, en Cañete, Lima, y en las cercanías de Pozuzo, en Oxapampa, Pasco.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:50 hsHoy

Sismo en Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.8 a las 03:37 horas del 17 de junio de 2026. El evento, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0360, tuvo una profundidad de 68 kilómetros y su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al norte de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa, con coordenadas -16.61 de latitud y -72.41 de longitud.

Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa - IGP
08:49 hsHoy

El Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El territorio peruano se encuentra ubicado sobre una de las regiones más activas del mundo en materia de sismos. El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca más del 80% de la actividad sísmica global y es responsable de la generación de terremotos y erupciones volcánicas de gran magnitud. De acuerdo con el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, este fenómeno se debe a la fricción y desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, proceso que acumula energía y desencadena rupturas en las rocas del subsuelo.

Primer plano de un sismógrafo profesional con su aguja marcando ondas en un rollo de papel cuadriculado. En el fondo desenfocado, se distingue el logo del IGP.
Un sismógrafo profesional registra movimientos sobre un rollo de papel cuadriculado, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) visible en el fondo, simbolizando la constante vigilancia sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona costera, en particular, presenta una alta vulnerabilidad debido a la acumulación de energía sísmica. Especialistas han identificado zonas de acoplamiento sísmico frente a las costas de Lima, Ica y Áncash, donde la posibilidad de un sismo de gran magnitud es considerada elevada. El último terremoto importante en la región central ocurrió en 1746, y desde entonces, se estima una importante energía latente.

Mapa satelital de Perú destacando la región de Ica en la costa central. Un marcador rojo con la palabra 'Ica' y una estrella roja señalan la ubicación exacta.
Un mapa de Perú muestra la región de Ica, resaltada en rojo con un marcador y una estrella, indicando su ubicación geográfica en relación con un evento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:35 hsHoy

Magnitud, epicentro y alerta en distintas regiones

El IGP detalló que los sismos de las últimas horas tuvieron magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 4.0 grados, con epicentros ubicados en Arequipa, Lima, Pasco y Piura. Las profundidades variaron entre 19 y 89 kilómetros, lo que influyó en la percepción y en los niveles de intensidad registrados por la población local.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos eventos no generaron daños materiales ni víctimas, pero sí provocaron alarma en distintas comunidades, especialmente en localidades cercanas a los epicentros. Las autoridades reiteraron que, ante la ocurrencia de nuevos movimientos, se deben seguir las recomendaciones oficiales y mantener la calma.

08:31 hsHoy

¿Por qué Perú es un país sísmico?

La ubicación geográfica del país, en el borde occidental de Sudamérica, expone a Perú a una actividad sísmica permanente. Según explicó Hernando Tavera, la interacción entre la placa de Nazca y la sudamericana origina sismos de distinta magnitud. Al liberarse la energía acumulada, se produce un sacudimiento súbito del suelo, perceptible como un temblor o terremoto.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de magnitud corresponde a la cantidad de energía liberada, mientras que la intensidad se refiere al impacto en superficie y la respuesta de las personas. Las ondas sísmicas se propagan y amplifican especialmente en zonas con suelos blandos o rellenos artificiales, como ocurre en distritos de Lima y otras ciudades costeras.

08:23 hsHoy

Zonas de riesgo y características geológicas

De acuerdo con estudios científicos y reportes del IGP, existen áreas identificadas como de alto riesgo sísmico a lo largo del litoral peruano. El sector central, que comprende Lima, Ica y Áncash, concentra la mayor acumulación de energía y la probabilidad de un sismo de magnitud superior a 8 grados en la escala de Richter.

Mapa de Perú con epicentros sísmicos, una franja "Ring of Fire Alert!", el logo del IGP y un calendario de mayo 2022 con el día 30 resaltado.
Un mapa conceptual de Perú muestra epicentros sísmicos recientes en el Pacífico Sur, una alerta del Cinturón de Fuego y el logo del IGP, junto a un calendario de mayo de 2022 con el día 30 resaltado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrolló la aplicación Suelo Seguro, que permite a los ciudadanos conocer el nivel de riesgo asociado al tipo de suelo donde viven. Las zonas con suelos blandos o rellenos artificiales son especialmente vulnerables, ya que amplifican el movimiento y pueden provocar colapso de estructuras.

07:44 hsHoy

Recomendaciones de expertos y autoridades

Especialistas del IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insisten en la importancia de la prevención y la preparación ciudadana. Recomiendan a la población mantener actualizados sus planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en los simulacros nacionales organizados por las autoridades.

Vista panorámica de una ciudad peruana con personas evacuando edificios hacia una plaza, brigadistas con chalecos reflectantes y bandera del IGP en primer plano.
Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es fundamental revisar el estado de las viviendas y reforzar estructuras antiguas o vulnerables”, advirtió Hernando Tavera. Además, las familias deben organizar puntos de encuentro y establecer sistemas de comunicación alternativos en caso de fallos en la telefonía convencional.

07:00 hsHoy

¿Qué hacer durante un sismo?

Las recomendaciones principales en caso de sismo incluyen tres acciones: agacharse, cubrirse y agarrarse. Quienes estén en el interior de una vivienda deben colocarse a cuatro patas, cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos y buscar protección debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no hay muebles cerca, es preferible situarse junto a una pared interior.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se aconseja salir corriendo mientras dura el movimiento, ya que existe riesgo de ser alcanzado por escombros o perder el equilibrio. En exteriores, la recomendación es alejarse de edificios, postes, cables eléctricos y árboles.

05:35 hsHoy

¿Qué debo tener en casa para estar prevenido?

El Indeci y expertos en gestión de desastres publican listas de elementos indispensables para enfrentar un terremoto. Se recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya agua embotellada, linterna, radio a pilas, manta, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecibles, silbato, documentos importantes, dinero en efectivo y una copia del plan familiar de emergencia.

Una mochila gris y roja abierta sobre una mesa de madera clara con agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, manta, silbatos, pasaporte y dinero.
Una mochila de emergencia abierta muestra su contenido esencial organizado, incluyendo agua, alimentos, botiquín, linterna y documentos, lista para cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y revisarse periódicamente para verificar la vigencia de los alimentos, medicamentos y pilas. Además, las familias deben identificar las zonas seguras dentro de la vivienda y practicar rutas de evacuación.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
04:57 hsHoy

Innovación en alertas y preparación ciudadana

El sistema de alerta sísmica peruano (SASPE) se encuentra en fase de pruebas y permitirá emitir avisos segundos antes de la llegada de un sismo. Esta tecnología busca dar tiempo suficiente a la población para aplicar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos.

Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)
Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Las autoridades recalcan la importancia de la participación en simulacros y en la actualización de los planes familiares. Los especialistas coinciden en que la única forma de reducir el impacto de un sismo de gran magnitud es a través de la preparación y la respuesta organizada de la sociedad.

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