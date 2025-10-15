Perú

Soldado muere mientras cumplía guardia en base del VRAEM: Fiscalía y Comando Especial investigan las circunstancias del deceso

Edison Florido Alanía realizaba labores de vigilancia en una base militar del VRAEM cuando recibió un impacto de bala. La zona es considerada de alta peligrosidad por la presencia de remanentes del terrorismo y actividades del narcotráfico

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Edison Florido Alanía realizaba labores
Foto referencial: DANTE PIAGGIO D / EL COMERCIO SOCIEDAD

Un soldado del Ejército del Perú perdió la vida durante su turno de guardia en una base militar del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El suceso, registrado la noche del sábado 11 de octubre, provocó consternación en las Fuerzas Armadas y motivó la apertura de una investigación tanto fiscal como institucional para esclarecer los motivos del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Edison Warry Florido Alanía , miembro del Batallón Contraterrorista N.º 42 – Canayre, quien fue hallado con una herida de proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros durante el traslado, el soldado falleció minutos antes de llegar al Centro Médico de Salud de Pichari, adonde sería evacuado por vía aérea.

Los reportes oficiales precisan que el hecho se produjo alrededor de las 20:50, durante el turno en el Puesto de Vigilancia N.º 6. El Comando Especial VRAEM indicó que la causa preliminar sería una “autolesión accidental”, mientras que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna–San Francisco dispuso una investigación preliminar para determinar exactamente lo ocurrido en la base de Canayre.

Soldado alcanzado por un disparo mientras cumplía funciones de guardia

De acuerdo con la información publicada por Perú21, Edison Florido Alanía cumplía funciones de vigilancia en el VRAEM, una zona considerada de alta complejidad por la actividad de remanentes del terrorismo y del narcotráfico.

Fotografía tomada el 05/08/2015 de
Fotografía tomada el 05/08/2015 de un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Perú en la maniobra de aterrizaje en una de las bases antiterroristas ubicada en los valles de los rios Apurimac , Ene y Mantaro (VRAEM ). EFE/ERNESTO ARIAS/Archivo

El soldado fue auxiliado de inmediato tras recibir el impacto de bala, siendo trasladado a la posta médica de Canayre. Aunque presentaba signos vitales al ingreso, la gravedad de la lesión motivó coordinar una evacuación aeromédica hacia Pichari. Falleció minutos antes de llegar al helipuerto.

El incidente fue comunicado de inmediato a las autoridades competentes. Un equipo del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó en helicóptero a la base para iniciar las diligencias, levantar el cuerpo y recolectar las primeras evidencias. Los restos del soldado fueron conducidos a la Morgue de Pichari, donde se realizó la necropsia de ley.

Comando Especial VRAEM inicia investigación interna

En un comunicado oficial, el Comando Especial VRAEM notificó que el soldado habría sufrido una autolesión con su arma de fuego durante el servicio de guardia. “El SLDO SMV Florido Alanía Edison Warry se habría autolesionado, sufriendo un impacto de proyectil de arma de fuego (PAF) a la altura del lado izquierdo del tórax”, indica el Comunicado N.º 010-2025, difundido el 12 de octubre.

El documento señala la inmediata intervención del fiscal de turno de la Fiscalía de Ayna–San Francisco y del equipo forense de la Policía Nacional, que se desplazaron al lugar a fin de realizar las diligencias que correspondían. La Inspectoría de la 2.ª Brigada de Infantería también acudió para desarrollar una investigación interna sobre el suceso.

“El Comando Especial VRAEM lamenta profundamente el fallecimiento del soldado y reafirma su compromiso para realizar una investigación rápida, oportuna y ajustada a la ley”, concluye el comunicado, en el que se expresan condolencias a los familiares del joven militar y se garantiza la transparencia en el proceso.

Fiscalía abre investigación para esclarecer la muerte

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna–San Francisco informó el 13 de octubre el inicio de una investigación preliminar para definir con claridad las circunstancias del fallecimiento de Florido Alanía.

La fiscal adjunta provincial Raquel León Sierra acudió en helicóptero, con apoyo del Comando Especial VRAEM, para llevar a cabo las primeras diligencias, como la recolección de pruebas balísticas, inspección del armamento asignado y levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la Unidad Médico Legal I de Pichari para la necropsia respectiva.

“El Ministerio Público continuará con las investigaciones a fin de determinar las causas exactas del fallecimiento del ciudadano Edison Florido, integrante del Ejército del Perú”, expresó la entidad en su comunicado oficial.

La muerte del soldado ha reactivado el debate acerca de las condiciones de servicio y protocolos de seguridad en las bases del VRAEM, donde los efectivos permanecen desplegados de manera continua en zonas de alto riesgo. Las autoridades militares y fiscales aseguraron que los resultados de las investigaciones se difundirán una vez concluidas las pericias.

