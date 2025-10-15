Perú

José Jerí y Mininter alistan plan de emergencia para reforzar la seguridad de artistas tras atentado a Agua Marina

El presidente encargado anunció estas medidas en una reunión con algunos representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música (SONIEM), horas antes de la protesta convocada para este miércoles

Mariana Quilca Catacora

Gobierno de transición prepara estrategia nacional de seguridad para músicos y agrupaciones artísticas

El presidente encargado de la República, José Jerí Oré, sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música (SONIEM). Durante el encuentro, el mandatario expresó su solidaridad con los músicos afectados y anunció que el Gobierno de transición prepara un plan de emergencia para reforzar la seguridad de los artistas a nivel nacional.

Esto ocurre en el marco de la crisis política provocada por la destitución de Dina Boluarte, tras el atentado ocurrido contra la agrupación Agua Marina, una de las más emblemáticas del país.

Jerí precisó que el Ministerio del Interior, liderado por el general (r) Vicente Tiburcio, trabaja en una estrategia táctica con sentido de urgencia, orientada a atender el problema de manera inmediata. Según explicó, el equipo técnico del sector ya elabora una propuesta que será presentada en los próximos días y que tendrá carácter multisectorial, con participación del Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil organizada.

“El actual ministro del Interior está preparando planteamientos con su equipo de seguridad. En el transcurso de los días harán un planteamiento de emergencia táctico, con sentido de urgencia, para atender el problema principal que tenemos hoy”, señaló Jerí.
Gobierno anuncia medidas de emergencia
Gobierno anuncia medidas de emergencia para resguardar a artistas en todo el país

El jefe de Estado remarcó que la respuesta inicial del Gobierno estará centrada exclusivamente en el aspecto de seguridad, en particular para las agrupaciones artísticas que se desplazan por diversas regiones del país y realizan actividades públicas que las exponen a riesgos.

“Les pediría algunos días para poder hacer las coordinaciones pertinentes, porque la primera respuesta será precisamente en materia de seguridad”, enfatizó.

José Jerí se reúne con SONIEM y promete una respuesta inmediata ante la inseguridad que afecta a músicos

Rol estratégico de la industria musical

Más allá de la coyuntura de violencia, José Jerí resaltó que la industria musical peruana constituye un sector clave para el desarrollo económico, cultural y social del país. En ese sentido, manifestó que su gobierno de transición está comprometido con identificar las barreras que enfrenta el sector y con proyectar políticas públicas sostenibles que impulsen su crecimiento.

“Soy un convencido del desarrollo de las industrias, y la musical es fundamental. Representa una fuente de empleo, cultura y cohesión social. Tenemos que sentar bases hacia adelante sobre una visión de país”, sostuvo.

Glemn Antonio Montes Malaver, gerente general de Jessmir Producciones, organizó el concierto de Agua Marina donde ocurrió el atentado.

Asimismo, propuso que el trabajo de fortalecimiento del sector musical se aborde de manera coordinada entre el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones representativas de los artistas. Según explicó, esta colaboración permitirá que las iniciativas se traduzcan en resultados tangibles y sostenibles en el tiempo, especialmente en lo referido a formalización, derechos de autor y condiciones laborales.

El mandatario adelantó que se convocará a una nueva ronda técnica de trabajo con todos los actores involucrados, a fin de establecer una agenda común de desarrollo a corto y mediano plazo.

Gerente de productora de show de Agua Marina es investigado por crimen organizado y nexos con "El Jorobado".

Contexto político y diálogo con los sectores

Este encuentro se realizó el mismo día de la convocatoria a una gran marcha nacional en contra de su gobierno. Muchos actores y cantantes confirmaron su participación en la movilización y, desde sus redes sociales, difundieron información relacionada con la protesta.

Pese a ello, el presidente interino optó por mantenerse abierto al diálogo y continúa sosteniendo reuniones con diversos sectores sociales.

José Jerí se encuentra con manifestantes en la Plaza San Martín que pedían paz y unidad, a pocas horas del paro nacional del 15 de octubre.

