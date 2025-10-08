Perú

Chery apuesta por el Perú: la Tiggo 8 CSH será la gran protagonista de la movilidad híbrida en nuestro país

En el Perú, la gran protagonista será la Tiggo 8 CSH, un modelo que demostró su potencia y eficiencia al superar los 4.800 metros de altitud en los Andes sin perder rendimiento. Esta validación en nuestras propias carreteras confirma que la tecnología híbrida CSH es la mejor respuesta a la realidad del conductor peruano

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

Guardar
Chery presenta la Tiggo 8
Chery presenta la Tiggo 8 CSH en Perú tras superar 8.900 km en el Desafío Panamericano. (Chery)

Chery hizo historia en Latinoamérica al presentar la tecnología híbrida CSH tras un recorrido de 8.900 kilómetros, y ahora el Perú se convierte en escenario clave con la llegada de la Tiggo 8 CSH, el modelo diseñado para responder a nuestras carreteras y a la vida real del conductor peruano.

Un recorrido que validó la tecnología en los Andes peruanos

El CSH TECH DAY LATAM liderado por Chery, realizado en Ecuador, fue la vitrina para mostrar los resultados del Desafío Panamericano: más de 8.900 kilómetros recorridos en diez países latinoamericanos, atravesando climas extremos y pasos de altura.

En este reto, uno de los capítulos más exigentes ocurrió en Perú. Allí, la Tiggo 8 CSH, el modelo que se comercializará en nuestro mercado, superó los 4.800 metros de altitud en los Andes.

La tecnología híbrida CSH de
La tecnología híbrida CSH de Chery demuestra eficiencia y rendimiento en las carreteras peruanas.

A pesar de la baja concentración de oxígeno, el vehículo mantuvo un rendimiento firme y potente, validando así la robustez de la tecnología híbrida CSH en condiciones que los peruanos conocemos bien: carreteras de altura, cambios bruscos de clima y terrenos irregulares.

En un país como el Perú, donde los conductores deben enfrentarse a carreteras que van desde las largas rectas de la Costa hasta los caminos sinuosos de la Sierra y las rutas húmedas de la Selva, contar con un vehículo híbrido que se adapte a cada escenario es fundamental. La Tiggo 8 CSH responde con fuerza en altura, ofrece eficiencia en trayectos largos y mantiene el confort en el tráfico urbano de ciudades como Lima y Arequipa.

Además, la autonomía extendida y el bajo consumo de combustible son aliados directos para quienes recorren distancias largas entre regiones como un viaje de Lima a Cusco (recorrido por costa y sierra. 1,105 kms aprox 20 hrs de viaje incluyendo altura) o hacia el norte con un Lima- Piura (995 kms 16 hrs aprox). Con la gestión inteligente de su sistema híbrido, el vehículo optimiza cada gota de combustible y cada carga eléctrica, lo que se traduce en ahorro para el bolsillo y en una movilidad más limpia, algo que cada vez valoran más los peruanos.

La plataforma Chery Super Hybrid
La plataforma Chery Super Hybrid combina una tecnología automática que se adapta al recorrido actual.

Autonomía pensada para distancias largas

Otro de los resultados más impactantes que se vivió durante el desafío en Latinoamérica, fue el recorrido en Chile: 1.500 kilómetros con un solo tanque de combustible. Para un conductor peruano, eso equivale a manejar desde Lima hasta la frontera con Ecuador o Bolivia sin necesidad de recargar. Un récord que demuestra que la eficiencia de esta tecnología no es promesa, sino realidad.

El secreto está en la gestión inteligente del sistema, que combina el motor eléctrico en tramos urbanos de baja velocidad y el motor a combustión para viajes largos o de alta exigencia.

Tres pilares que marcan la diferencia

La tecnología híbrida CSH se sustenta en tres beneficios claros y comprobados:

  • Consumo ultra bajo de combustible.
  • Rendimiento sobresaliente en altura y carretera.
  • Confort acústico superior, que ofrece viajes silenciosos y cómodos, ideales para familias.

Además, el sistema combina un motor a combustión con dos motores eléctricos, uno que recarga la batería y otro que mueve directamente las ruedas, logrando mayor eficiencia con menos componentes y menos desgaste.

La llegada de la Tiggo
La llegada de la Tiggo 8 CSH posiciona a Perú como mercado estratégico para Chery en Latinoamérica.

Seguridad probada para familias peruanas

La marca también puso a prueba la seguridad de sus baterías con un Desafío Extremo de Perforación en vivo, demostrando su resistencia ante impactos. Con esta validación, Chery refuerza su filosofía global “Safety, for Family”, que encaja perfectamente en las prioridades de los conductores peruanos.

Perú: mercado estratégico para Chery

Con más de cinco millones de vehículos exportados en el mundo y 22 años liderando exportaciones desde China, Chery ha consolidado una fuerte presencia en Latinoamérica. En nuestro país, la llegada de la Tiggo 8 CSH marca un hito: por primera vez los peruanos podrán acceder a la más reciente tecnología híbrida de la marca, respaldada por su red nacional de concesionarios y servicios postventa.

El Desafío Panamericano no solo puso a prueba la innovación, sino que confirmó que la movilidad híbrida de Chery está lista para los retos de la realidad peruana: desde la Costa hasta la Sierra y la Selva. La Tiggo 8 CSH llega para responder a esa diversidad, combinando potencia, autonomía y seguridad. Más que un SUV, representa una nueva forma de movilidad.

Temas Relacionados

CheryPerúPeru-noticiasTiggo 8Tecnología híbridaTecno Autos y movilidadCSH TECH DAY LATAMDesafío PanamericanoChery Super Hybrid CSH

Más Noticias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las ‘íntimas’ caen 1-0 ante el cuadro venezolano. La victoria es una necesidad para las peruanas que dependen del desenlace de otro compromiso para conservar sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Proyecto de ley busca retirar el pase libre a efectivos de la Policía Nacional en el transporte público

La propuesta del congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, busca derogar la norma vigente desde 1993. El Instituto de Defensa Legal Policial recordó que el pase libre no es un privilegio, sino un reconocimiento al deber permanente de los agentes

Proyecto de ley busca retirar

Sandra Cerna, representante peruana del certamen Señora Universo, fue reconocida en Filipinas con los galardones

La representante peruana fue distinguida en el certamen mundial realizado en Filipinas. Su traje alegórico, diseñado por Pedro Arévalo y pintado por Fernando Amorin, rindió homenaje a la fuerza y fertilidad de la tierra andina.

Sandra Cerna, representante peruana del

Revelan imágenes inéditas de ‘Pequeño J’ junto a una de las víctimas del triple feminicidio en Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano se encuentra recluido en el penal de Cañete, donde cumple 9 meses de prisión preventiva mientras se resuelve su extradición a Argentina

Revelan imágenes inéditas de ‘Pequeño

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno de Dina Boluarte y encontrar la solución a las extorsiones con un nuevo presidente

En conversación con Infobae Perú, Martín Valeriano, presidente de Anitra, afirmó que ni el Congreso, ni el Ejecutivo, han dado la talla para enfrentar la criminalidad que azota al país

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno de Dina Boluarte y encontrar la solución a las extorsiones con un nuevo presidente

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Morgan Quero defiende a Dina Boluarte y denuncia racismo detrás de insultos y ataques contra la presidenta

Alcalde de Trujillo confirma que César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia

Abogado de Jaime Villanueva asegura que Andrés Hurtado ‘Chibolín’ entregó tesis a Patricia Benavides a cambio de favores

ENTRETENIMIENTO

Sandra Cerna, representante peruana del

Sandra Cerna, representante peruana del certamen Señora Universo, fue reconocida en Filipinas con los galardones

Patricio Parodi aclara su relación actual con Flavia Laos tras coincidir en la revelación de género del bebé de Mafer Parodi

Gustavo Salcedo lanza mensaje tras acusaciones en su contra: “Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”

Jazmín Pinedo elige a su pareja, Pedro Araujo, como padrino de su hija y Magaly Medina la cuestiona: “Ni siquiera es tu esposo”

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

DEPORTES

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: canal tv online del partido por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Inicio polémico en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Alianza Lima y Regatas perderán sus partidos por walk over en la fecha 1?