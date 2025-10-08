Chery apuesta por el Perú: la Tiggo 8 CSH será la gran protagonista de la movilidad híbrida en nuestro país

Chery presenta la Tiggo 8 CSH en Perú tras superar 8.900 km en el Desafío Panamericano. (Chery)

Chery hizo historia en Latinoamérica al presentar la tecnología híbrida CSH tras un recorrido de 8.900 kilómetros, y ahora el Perú se convierte en escenario clave con la llegada de la Tiggo 8 CSH, el modelo diseñado para responder a nuestras carreteras y a la vida real del conductor peruano.

Un recorrido que validó la tecnología en los Andes peruanos

El CSH TECH DAY LATAM liderado por Chery, realizado en Ecuador, fue la vitrina para mostrar los resultados del Desafío Panamericano: más de 8.900 kilómetros recorridos en diez países latinoamericanos, atravesando climas extremos y pasos de altura.

En este reto, uno de los capítulos más exigentes ocurrió en Perú. Allí, la Tiggo 8 CSH, el modelo que se comercializará en nuestro mercado, superó los 4.800 metros de altitud en los Andes.

La tecnología híbrida CSH de Chery demuestra eficiencia y rendimiento en las carreteras peruanas.

A pesar de la baja concentración de oxígeno, el vehículo mantuvo un rendimiento firme y potente, validando así la robustez de la tecnología híbrida CSH en condiciones que los peruanos conocemos bien: carreteras de altura, cambios bruscos de clima y terrenos irregulares.

En un país como el Perú, donde los conductores deben enfrentarse a carreteras que van desde las largas rectas de la Costa hasta los caminos sinuosos de la Sierra y las rutas húmedas de la Selva, contar con un vehículo híbrido que se adapte a cada escenario es fundamental. La Tiggo 8 CSH responde con fuerza en altura, ofrece eficiencia en trayectos largos y mantiene el confort en el tráfico urbano de ciudades como Lima y Arequipa.

Además, la autonomía extendida y el bajo consumo de combustible son aliados directos para quienes recorren distancias largas entre regiones como un viaje de Lima a Cusco (recorrido por costa y sierra. 1,105 kms aprox 20 hrs de viaje incluyendo altura) o hacia el norte con un Lima- Piura (995 kms 16 hrs aprox). Con la gestión inteligente de su sistema híbrido, el vehículo optimiza cada gota de combustible y cada carga eléctrica, lo que se traduce en ahorro para el bolsillo y en una movilidad más limpia, algo que cada vez valoran más los peruanos.

La plataforma Chery Super Hybrid combina una tecnología automática que se adapta al recorrido actual.

Autonomía pensada para distancias largas

Otro de los resultados más impactantes que se vivió durante el desafío en Latinoamérica, fue el recorrido en Chile: 1.500 kilómetros con un solo tanque de combustible. Para un conductor peruano, eso equivale a manejar desde Lima hasta la frontera con Ecuador o Bolivia sin necesidad de recargar. Un récord que demuestra que la eficiencia de esta tecnología no es promesa, sino realidad.

El secreto está en la gestión inteligente del sistema, que combina el motor eléctrico en tramos urbanos de baja velocidad y el motor a combustión para viajes largos o de alta exigencia.

Tres pilares que marcan la diferencia

La tecnología híbrida CSH se sustenta en tres beneficios claros y comprobados:

Consumo ultra bajo de combustible .

Rendimiento sobresaliente en altura y carretera .

Confort acústico superior, que ofrece viajes silenciosos y cómodos, ideales para familias.

Además, el sistema combina un motor a combustión con dos motores eléctricos, uno que recarga la batería y otro que mueve directamente las ruedas, logrando mayor eficiencia con menos componentes y menos desgaste.

La llegada de la Tiggo 8 CSH posiciona a Perú como mercado estratégico para Chery en Latinoamérica.

Seguridad probada para familias peruanas

La marca también puso a prueba la seguridad de sus baterías con un Desafío Extremo de Perforación en vivo, demostrando su resistencia ante impactos. Con esta validación, Chery refuerza su filosofía global “Safety, for Family”, que encaja perfectamente en las prioridades de los conductores peruanos.

Perú: mercado estratégico para Chery

Con más de cinco millones de vehículos exportados en el mundo y 22 años liderando exportaciones desde China, Chery ha consolidado una fuerte presencia en Latinoamérica. En nuestro país, la llegada de la Tiggo 8 CSH marca un hito: por primera vez los peruanos podrán acceder a la más reciente tecnología híbrida de la marca, respaldada por su red nacional de concesionarios y servicios postventa.

El Desafío Panamericano no solo puso a prueba la innovación, sino que confirmó que la movilidad híbrida de Chery está lista para los retos de la realidad peruana: desde la Costa hasta la Sierra y la Selva. La Tiggo 8 CSH llega para responder a esa diversidad, combinando potencia, autonomía y seguridad. Más que un SUV, representa una nueva forma de movilidad.