Médicos del Minsa lograron extraer un hueso de la vía aérea de una bebé de 10 meses

Una pronta intervención multidisciplinaria permitió salvar la vida de una lactante, quien fue trasladada de San Martín a Lima luego de aspirar accidentalmente un trozo de hueso mientras comía

Carlos Espinoza

Carlos Espinoza

Médicos del Minsa lograron extraer
Médicos del Minsa lograron extraer un hueso de la vía aérea de una bebé de 10 meses - Minsa

Una intervención de especialistas del Ministerio de Salud permitió extraer exitosamente un pedazo de hueso alojado en la vía aérea de una bebé de 10 meses en Lima. El procedimiento, realizado el 5 de octubre en el Hospital de Emergencias Pediátricas, movilizó a un equipo multidisciplinario tras una derivación de urgencia desde la región San Martín.

Cadena de acciones ante una emergencia

La menor, originaria de San Martín, comenzó a presentar dificultad respiratoria y un sonido agudo en la garganta mientras ingería alimentos. Ante estos síntomas, fue trasladada rápidamente al centro de salud local, desde donde decidieron referirla al Hospital II de Tarapoto por la gravedad del cuadro clínico.

La situación requirió una activación de protocolos para emergencias pediátricas complejas, lo que motivó el traslado de la paciente a la ciudad de Lima. El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP) funciona como centro de referencia nacional para atender casos de obstrucción de vías aéreas en menores.

Médicos del Minsa lograron extraer
Médicos del Minsa lograron extraer un hueso de la vía aérea de una bebé de 10 meses - Minsa

El procedimiento y el equipo a cargo

En el Hospital de Emergencias Pediátricas, un grupo de especialistas liderado por Mayer FalcónPercy Sánchez y la anestesióloga Ángela Argume, en colaboración con las licenciadas Melva Colca y Sofía Miranda, acometió el procedimiento de broncoscopia que permitió ubicar y retirar el hueso que se encontraba alojado en la vía aérea.

La intervención duró aproximadamente 20 minutos y permitió restablecer la función respiratoria de la paciente, que fue estabilizada inmediatamente después de la extracción. Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro.

Médicos del Minsa lograron extraer
Médicos del Minsa lograron extraer un hueso de la vía aérea de una bebé de 10 meses - Minsa

Recomendaciones para prevenir accidentes similares

El Ministerio de Salud advierte que la aspiración de objetos extraños como huesos, pequeñas piezas de alimentos o partes de juguetes, constituye una de las causas más frecuentes de emergencias en menores de 5 años. Los pediatras recomiendan:

  • Supervisar continuamente a los niños pequeños mientras comen, especialmente en la etapa de lactancia y transición a alimentos sólidos.
  • Evitar ofrecer alimentos duros, pequeños o de forma irregular, como huesos, maní, semillas, caramelos duros o juguetes con piezas desmontables.
  • Revisar que los juguetes destinados a menores de 3 años no incluyan partes pequeñas o desprendibles que puedan ser inhaladas fácilmente.
  • Mantener el entorno doméstico libre de objetos pequeños, incluidos botones, monedas y pilas, que pueden provocar ahogamientos.

En caso de sospecha de que un niño haya aspirado un cuerpo extraño, la recomendación es mantener la calma y buscar atención médica inmediata, ya que el tiempo es un factor crítico para evitar complicaciones mayores.

Cifras y contexto de emergencias pediátricas

El Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima recibe cada año decenas de casos de aspiración de cuerpos extraños, siendo este tipo de obstrucciones una de las principales causas de asistencia de urgencia en el grupo etario de lactantes y preescolares. Estudios internacionales señalan que al menos el 60% de estos incidentes ocurren en niños menores de 3 años. La detección rápida y la atención especializada resultan decisivas para evitar secuelas graves.

El Ministerio de Salud mantiene campañas periódicas de concientización dirigidas a padres y cuidadores, enfocadas en reforzar los hábitos de vigilancia durante la alimentación y el juego. Las recomendaciones incluyen realizar la transición a alimentos sólidos adecuados según la edad y no dejar solos a los pequeños mientras comen.

