Magaly Medina destruye a Jair Céspedes tras minimizar chats con Dayanita delante de amigos: “No fue una palomillada”

El nombre del exfutbolista Jair Céspedes sigue dando que hablar luego de las revelaciones que hizo Dayanita en El Valor de la Verdad. Aunque parecía que el tema había quedado en el pasado, el deportista decidió reaparecer en el pódcast de sus amigos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde intentó justificar lo ocurrido y minimizar sus acciones, asegurando que solo se trató de una travesura.

En la charla, Céspedes reconoció haber cometido un error, pero con un tono más cercano a la broma que al arrepentimiento real.

“Caí en la adolescencia. Me comporté como un adolescente y lamentablemente no medí las consecuencias, hermano. Cometí ese error de ponerme a joder a alguien que no conozco”, expresó. Incluso trató de defenderse diciendo que todo había sido un “vacilón” y que no tenía problemas con la orientación sexual de la humorista.

Además, señaló que su familia también se vio afectada por el escándalo: “Quiero pedirle perdón a mi familia. Mis hijos están grandes, van al colegio y les ha afectado todo esto por mi payasada. Nada que ver. Yo respeto las opciones sexuales, no tengo ningún problema, pero todo ha sido en joda”, remarcó frente a las risas cómplices de sus compañeros de programa, quienes restaron importancia al tema.

Dayanita se pronunció

Sin embargo, las palabras del exjugador no pasaron desapercibidas y llegaron rápidamente a oídos de Dayanita, quien no dudó en responder con firmeza. La comediante dejó en claro que no toleraría que la traten de mentirosa y mucho menos que Céspedes busque excusas para justificar lo que pasó.

“Una persona mareada o borracha sí sabe lo que hace. Él quiere tapar sus errores. Me hace acordar a Topito, cuando decía que había estado conmigo íntimamente porque estaba borracho”, señaló contundente, dejando claro que no cree en la versión del deportista.

Lejos de dejar el tema ahí, la actriz cómica fue más directa y cuestionó la actitud de Céspedes frente a sus amigos. “Él miente para no quedar mal ante sus amigotes. Eso es lo que pasa cuando están con su entorno: te haces el indiferente, te haces el macho alfa y dices que todo fue una broma, que solo estabas cochineando. Yo jamás miento”, sostuvo, marcando distancia de la postura del exdefensor.

El tema también llegó al set de Magaly Medina, quien este martes 30 de septiembre abrió un espacio en su programa para comentar la polémica. La periodista criticó con dureza la manera en que Céspedes intentó lavarse las manos y cómo sus amigos, en lugar de cuestionarlo, celebraron y minimizaron su comportamiento.

Magaly Medina no cree que lo de Jair Céspedes es ‘palomillada’

“Lo que pasa acá es que se normaliza el hecho de que un hombre casado, con hijos, se ponga a coquetear con otra persona y encima lo disfracen de palomillada. Claro, lo dicen entre risas, como si fuera cosa de adolescentes. Pero no lo es. Esto genera morbo porque se trata de una mujer trans y por eso en las redes lo han fastidiado”, explicó la conductora.

Magaly también recordó que en El Valor de la Verdad se presentaron pruebas de las conversaciones y chats que evidenciaban el acercamiento de Céspedes hacia Dayanita. Por eso cuestionó que ahora quiera hacerse el desentendido. “Ahí estaban los mensajes, los coqueteos, incluso fotos que ella mostró. No puede venir ahora a decir que todo fue un vacilón, porque no lo fue. Es muy fácil hacerse el que no pasó nada cuando tienes a tus amigos aplaudiéndote al costado”, sostuvo la ‘Urraca’.

La periodista añadió que la reacción de Dayanita es totalmente válida porque se está defendiendo de alguien que la quiere dejar mal parada: “Ella lo dice claro: jamás miente. Y tiene razón en molestarse, porque no se puede permitir que un hombre intente dejar como falsa a una mujer trans solo por cuidar su imagen. Eso es injusto”, remarcó.

