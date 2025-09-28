El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud

La televisión y el teatro peruano están de luto tras la partida de Camucha Negrete, quien falleció el sábado 27 de septiembre a los 80 años a causa de una enfermedad hepática. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”, expresaron en el mensaje que generó gran conmoción en el medio artístico.

La partida de la actriz ha traído al recuerdo uno de los momentos más emotivos de su trayectoria, cuando se despidió del público en una obra de teatro a raíz de sus complicaciones de salud.

El mensaje que conmovió al público

Poco después de confirmarse el fallecimiento de Camucha Negrete, en redes sociales comenzó a circular un video grabado meses atrás en el que la actriz se dirigía a los espectadores de la última obra de teatro que participó ‘Monólogos de la Vagina’.

“Voy a tener que dejar mi sillón por un tiempo. Es una urgencia médica que tengo, pero voy a dejar en reemplazo a una persona muy querida. Voy a regresar, te lo juro”, dijo la artista con evidente emoción.

El público respondió con aplausos y muestras de cariño. En ese momento, la actriz Martha Figueroa subió al escenario para ocupar el lugar que dejaba Negrete. “Te cuido tu silla”, le dijo a modo de respaldo, mientras Camucha insistía en que su ausencia sería solo temporal.

El mensaje de Camucha Negrete durante su despedida de la obra de teatro resume la lucha y el espíritu de una artista que se entregó por completo a su público. “Voy a regresar, lo juro”, dijo aquella noche, convencida de que aún tendría fuerzas para volver al escenario.

Aunque la enfermedad impidió que ese deseo se cumpliera, sus palabras permanecen en la memoria de quienes la admiraban, como un símbolo de esperanza, valentía y amor por el arte.

El desgarrador mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud. IG

El delicado estado de salud de Camucha Negrete

La nieta de la actriz, Paula Mejía, fue quien en varias ocasiones informó a los medios sobre la situación médica de su abuela. En diálogo con el programa 'América Hoy’, confirmó que la primera actriz estaba en casa bajo cuidados especiales debido a su delicado estado.

Según detalló, Camucha Negrete padecía una enfermedad hepática avanzada que limitaba las posibilidades de tratamiento médico convencional. Los doctores recomendaron cuidados paliativos, ya que las terapias intensivas podían afectar aún más su organismo.

En una de sus últimas declaraciones públicas, Paula Mejía pidió una cadena de oración por la salud de su abuela y resaltó la fortaleza de la familia frente al difícil momento.

Camucha Negrete en estado salud complicado.

Una carrera marcada por el talento y la cercanía con el público

Camucha Negrete fue una figura emblemática de la televisión, el teatro y la comedia peruana. Su versatilidad la llevó a ganarse el cariño de generaciones de espectadores que la recuerdan en programas icónicos como 'Risas y Salsa’.

Además de su carisma en la pantalla, Negrete también desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, donde demostró su capacidad para interpretar tanto roles dramáticos como cómicos. Su talento, profesionalismo y cercanía con el público hicieron que se consolidara como una de las artistas más queridas del medio.

El video de su despedida de la obra de teatro ha tomado un nuevo significado tras su partida, pues refleja su deseo de volver a los escenarios y su compromiso con el arte hasta el último momento.

Los restos de Camucha Negrete son velados en Miraflores

Los familiares de Camucha Negrete confirmaron que los restos de la primera actriz nacional serían velados en la iglesia Virgen de Fátima, ubicada en Miraflores. El velatorio se realizará durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre hasta las 3:00 de la tarde.

Amigos, colegas y admiradores se han acercado al templo para darle el último adiós. Las muestras de cariño no se han hecho esperar, con coronas de flores, cartas y mensajes de despedida que reflejan la huella que la artista dejó en la cultura popular peruana.

Velatorio de Camucha Negrete. Foto: Agencia Andina.