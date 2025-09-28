Perú

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

Un video muestra la última vez que la actriz habló a su público antes de retirarse temporalmente por complicaciones hepáticas.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud

La televisión y el teatro peruano están de luto tras la partida de Camucha Negrete, quien falleció el sábado 27 de septiembre a los 80 años a causa de una enfermedad hepática. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”, expresaron en el mensaje que generó gran conmoción en el medio artístico.

La partida de la actriz ha traído al recuerdo uno de los momentos más emotivos de su trayectoria, cuando se despidió del público en una obra de teatro a raíz de sus complicaciones de salud.

El mensaje que conmovió al público

Poco después de confirmarse el fallecimiento de Camucha Negrete, en redes sociales comenzó a circular un video grabado meses atrás en el que la actriz se dirigía a los espectadores de la última obra de teatro que participó ‘Monólogos de la Vagina’.

“Voy a tener que dejar mi sillón por un tiempo. Es una urgencia médica que tengo, pero voy a dejar en reemplazo a una persona muy querida. Voy a regresar, te lo juro”, dijo la artista con evidente emoción.

El público respondió con aplausos y muestras de cariño. En ese momento, la actriz Martha Figueroa subió al escenario para ocupar el lugar que dejaba Negrete. “Te cuido tu silla”, le dijo a modo de respaldo, mientras Camucha insistía en que su ausencia sería solo temporal.

El mensaje de Camucha Negrete durante su despedida de la obra de teatro resume la lucha y el espíritu de una artista que se entregó por completo a su público. “Voy a regresar, lo juro”, dijo aquella noche, convencida de que aún tendría fuerzas para volver al escenario.

Aunque la enfermedad impidió que ese deseo se cumpliera, sus palabras permanecen en la memoria de quienes la admiraban, como un símbolo de esperanza, valentía y amor por el arte.

El desgarrador mensaje de Camucha
El desgarrador mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud. IG

El delicado estado de salud de Camucha Negrete

La nieta de la actriz, Paula Mejía, fue quien en varias ocasiones informó a los medios sobre la situación médica de su abuela. En diálogo con el programa 'América Hoy’, confirmó que la primera actriz estaba en casa bajo cuidados especiales debido a su delicado estado.

Según detalló, Camucha Negrete padecía una enfermedad hepática avanzada que limitaba las posibilidades de tratamiento médico convencional. Los doctores recomendaron cuidados paliativos, ya que las terapias intensivas podían afectar aún más su organismo.

En una de sus últimas declaraciones públicas, Paula Mejía pidió una cadena de oración por la salud de su abuela y resaltó la fortaleza de la familia frente al difícil momento.

Camucha Negrete en estado salud
Camucha Negrete en estado salud complicado.

Una carrera marcada por el talento y la cercanía con el público

Camucha Negrete fue una figura emblemática de la televisión, el teatro y la comedia peruana. Su versatilidad la llevó a ganarse el cariño de generaciones de espectadores que la recuerdan en programas icónicos como 'Risas y Salsa’.

Además de su carisma en la pantalla, Negrete también desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, donde demostró su capacidad para interpretar tanto roles dramáticos como cómicos. Su talento, profesionalismo y cercanía con el público hicieron que se consolidara como una de las artistas más queridas del medio.

El video de su despedida de la obra de teatro ha tomado un nuevo significado tras su partida, pues refleja su deseo de volver a los escenarios y su compromiso con el arte hasta el último momento.

Los restos de Camucha Negrete son velados en Miraflores

Los familiares de Camucha Negrete confirmaron que los restos de la primera actriz nacional serían velados en la iglesia Virgen de Fátima, ubicada en Miraflores. El velatorio se realizará durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre hasta las 3:00 de la tarde.

Amigos, colegas y admiradores se han acercado al templo para darle el último adiós. Las muestras de cariño no se han hecho esperar, con coronas de flores, cartas y mensajes de despedida que reflejan la huella que la artista dejó en la cultura popular peruana.

Velatorio de Camucha Negrete. Foto:
Velatorio de Camucha Negrete. Foto: Agencia Andina.

Temas Relacionados

Camucha Negreteperu-entretenimiento

Más Noticias

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

El Teatro Mario Vargas Llosa será escenario del 5º Concierto de Temporada 2025 con Bernat Quetglas y Pedro Mateo González.

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

De pasivos ambientales a bloques de construcción: el proyecto peruano que transforma la minería

Esta iniciativa convierte desechos potencialmente dañinos, como los lodos resultantes del tratamiento de aguas ácidas, en bloques y ladrillos que sirven para proyectos de construcción

De pasivos ambientales a bloques

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor y mujer entre los ocho heridos por represión de la PNP en Centro de Lima

Enfrentamientos durante la protesta de la ‘Generación Z’ y el reclamo de transportistas urbanos dejan heridos y evidencian el uso de fuerza por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el centro histórico de la capital

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor

Ministerio de Salud inaugura tres Data Center y aprueba nombramiento del 50% del personal CAS para 2025

Los proyectos forman parte de los compromisos de Perú para ingresar a la OCDE y buscan fortalecer la eficiencia administrativa y la atención médica en todo el país

Ministerio de Salud inaugura tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

“¡Qué le pasa!“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

DEPORTES

“Vergüenza es que otros con

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025