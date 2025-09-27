Perú

Cronograma de retiro AFP aún no sale, pero SBS lo publicará en “breve plazo”

Según detallaron desde la Superintendencia al periodista Fernando Llanos, el reglamento del retiro AFP no tardará en publicarse

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

El periodista Fernando Llanos reveló
El periodista Fernando Llanos reveló que la SBS publicaría el reglamento en un plazo breve. - Crédito Andina

Todos los afiliados interesados en retirar su AFP se encuentran esperando al reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el cual confirmará las fechas de inicio para las solicitudes de hasta 4 UIT (S/21 mil 400).

Como se sabe, la entidad tiene hasta el lunes 20 de octubre para hacer esta publicación en el diario oficial El Peruano, la cual permitirá también confirmar el proceso que deberán seguir los aportantes para sacar sus fondos.

Sobre esto, recientemente en el programa Las cinco pepas de Llanos, el periodista Fernando Llanos reveló que tras el pedido del congresista José Luna (Podemos Perú) a la SBS de apurar la publicación el reglamento, el superintendente Sergio Espinosa ha señalado que están trabajando en el documento y que será emitido en el más breve plazo.

Retiro AFP: Estos es lo que el reglamento de la SBS definirá para el octavo acceso | SBS

Reglamento de la SBS

Como se sabe, el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) definirá el proceso en que se dará el octavo retiro AFP este 2025 —y que podría extenderse hasta los primeros meses del 2026—. Así, se incluirán diferentes aspectos que se confirmarán con la publicación en el diario oficial El Peruano. De esta manera:

  • Se conocerán los pasos exactos para solicitar el retiro, los que se esperan que incluyan la creación de una web dedicada por la Asociación de AFP, donde se podría ingresar con el número de DNI y la clave de la AFP en la que uno apoirte
  • Se conocerá el cronograma oficial de inicio de solicitudes; es decir, cuándo los afiliados, posiblemente según el número de DNI, podrán pedir sus montos
  • Se conocerá la lista de entidades financieras habilitadas a las cuales se podrá hacer los depósitos de cada UIT
  • Se sabrá el cronograma de desembolsos; es decir, las fechas en que se recibirá cada UIT para los afiliados que lo soliciten.
Un congresista ha mandado una
Un congresista ha mandado una carta a la SBS para que se 'apresure' el proceso de promulgación del reglamento que permitirá el retiro AFP. - Crédito Andina

Posibles fechas claves del retiro AFP

Anteriormente, el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, estimó que las AFP habilitarán el proceso de solicitud muy poco luego de que se publique el reglamento de la SBS, el cual tampoco demoraría en salir:

  • El experto estima que la publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS se daría el martes 30 de septiembre de 2025. “Se tiene un plazo de 30 días calendario, pero es muy probable que se publique antes”, señala
  • El inicio de vigencia del procedimiento operativo e inicio de las solicitudes de retiro sería el lunes 6 de octubre de 25. “Se debe otorgar un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento”, agrega.
Aún no hay cronograma de
Aún no hay cronograma de solicitudes o pagos del retiro AFP, pero sí se ha confirmado que este se definirá con el reglamento de la SBS - Crédicto Infobae/Paula Elizalde

Pero también el experto sñaló que estima estas fechas en que llegarían los primeros desembolsos:

  • Llegada de la primera UIT para los primeros afiliados: 5 de noviembre de 2025 (30 días calendario luego de la solicitud)
  • Llegada de la segunda UIT: 5 de diciembre de 2025 (30 días calendario luego del primer desembolso)
  • Llegada de la tercera UIT: 4 de enero de 2026 (30 días calendario luego del segundo desembolso)
  • Llegada de la cuarta UIT: 3 de febrero de 2026 (30 días calendario luego del tercer desembolso).

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025Cronograma AFPSBSperu-economia

