No es la UNI ni la UNALM: esta es la segunda mejor universidad pública, según Sunedu, y no está en Lima

Sunedu

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) ha alcanzado el segundo puesto entre las universidades públicas del país, de acuerdo con el último Ranking Universitario del Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este resultado coloca a la UNSA como la institución pública más destacada fuera de Lima, situándose solamente por detrás de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El ranking más reciente: Arequipa destaca fuera de la capital

Según el informe presentado por Sunedu, la evaluación abarcó a más de 80 universidades licenciadas, tanto públicas como privadas, considerando el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las casas de estudio a la Sunedu; además de información proporcionada por entidades públicas o extraída de portales institucionales gubernamentales o privados. Los resultados evidencian una modificación en el histórico dominio limeño, ya que la UNSA se posiciona por encima de instituciones capitalinas tradicionales como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Evaluación del Sunedu del ranking de universidades públicas 2024-2025.

El ranking actualizado de universidades públicas en Perú ubica a la UNMSM en el primer lugar, seguida de la UNSA, y luego por la UNI, UNALM, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y Universidad Nacional del Altiplano.

Programas de investigación y vinculación regional

La UNSA, fundada en 1828 y próxima a conmemorar su bicentenario, ha logrado escalar posiciones en los últimos años. El fortalecimiento de sus programas de investigación aplicada ha contribuido de forma determinante en su avance en el ranking. La casa de estudios apuesta por proyectos vinculados a la minería sostenible, salud pública, impacto del cambio climático en los Andes y desarrollo tecnológico local. Esta orientación ha afianzado vínculos con la sociedad y el sector productivo de la macroregión sur.

Ranking del Sunedu de las universidades públicas 2024-2025 | Foto composición: Infobae Perú

La presencia de docentes en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt) y la publicación de artículos científicos en revistas indizadas figuran entre los principales indicadores considerados por la Sunedu. De acuerdo con el informe, también se evaluó la producción de libros con depósito legal y el registro de patentes universitarias en Indecopi.

Desafíos y proyección hacia el bicentenario

Aunque la posición alcanzada representa un hito para la UNSA, el informe visibiliza retos persistentes. Uno de los principales es reforzar su internacionalización y aumentar la colaboración con redes académicas globales. Además, la transferencia tecnológica hacia el sector productivo de Arequipa y de otras regiones se perfila como una de las tareas pendientes de la universidad.

La entrada de la UNSA al podio nacional constituye un avance en la distribución del liderazgo académico, históricamente concentrado en la capital. Para la comunidad universitaria y la región, el logro es también un símbolo de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, combinando legado histórico con innovación.

Datos recientes de Sunedu recalcan que, además de los resultados en investigación y programas de pregrado, la inserción laboral de egresados y la transparencia institucional son aspectos cruciales para medir el impacto real de las casas de estudio en el país.