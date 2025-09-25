Perú

No es la UNI ni la UNALM: esta es la segunda mejor universidad pública, según Sunedu, y no está en Lima

La evaluación abarcó a más de 80 universidades licenciadas, tanto públicas como privadas, considerando el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las casas de estudio

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Sunedu
Sunedu

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) ha alcanzado el segundo puesto entre las universidades públicas del país, de acuerdo con el último Ranking Universitario del Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este resultado coloca a la UNSA como la institución pública más destacada fuera de Lima, situándose solamente por detrás de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El ranking más reciente: Arequipa destaca fuera de la capital

Según el informe presentado por Sunedu, la evaluación abarcó a más de 80 universidades licenciadas, tanto públicas como privadas, considerando el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las casas de estudio a la Sunedu; además de información proporcionada por entidades públicas o extraída de portales institucionales gubernamentales o privados. Los resultados evidencian una modificación en el histórico dominio limeño, ya que la UNSA se posiciona por encima de instituciones capitalinas tradicionales como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Evaluación del Sunedu del ranking
Evaluación del Sunedu del ranking de universidades públicas 2024-2025.

El ranking actualizado de universidades públicas en Perú ubica a la UNMSM en el primer lugar, seguida de la UNSA, y luego por la UNIUNALM, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y Universidad Nacional del Altiplano.

Programas de investigación y vinculación regional

La UNSA, fundada en 1828 y próxima a conmemorar su bicentenario, ha logrado escalar posiciones en los últimos años. El fortalecimiento de sus programas de investigación aplicada ha contribuido de forma determinante en su avance en el ranking. La casa de estudios apuesta por proyectos vinculados a la minería sostenible, salud pública, impacto del cambio climático en los Andes y desarrollo tecnológico local. Esta orientación ha afianzado vínculos con la sociedad y el sector productivo de la macroregión sur.

Ranking del Sunedu de las
Ranking del Sunedu de las universidades públicas 2024-2025 | Foto composición: Infobae Perú

La presencia de docentes en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt) y la publicación de artículos científicos en revistas indizadas figuran entre los principales indicadores considerados por la Sunedu. De acuerdo con el informe, también se evaluó la producción de libros con depósito legal y el registro de patentes universitarias en Indecopi.

Desafíos y proyección hacia el bicentenario

Aunque la posición alcanzada representa un hito para la UNSA, el informe visibiliza retos persistentes. Uno de los principales es reforzar su internacionalización y aumentar la colaboración con redes académicas globales. Además, la transferencia tecnológica hacia el sector productivo de Arequipa y de otras regiones se perfila como una de las tareas pendientes de la universidad.

La entrada de la UNSA al podio nacional constituye un avance en la distribución del liderazgo académico, históricamente concentrado en la capital. Para la comunidad universitaria y la región, el logro es también un símbolo de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, combinando legado histórico con innovación.

Datos recientes de Sunedu recalcan que, además de los resultados en investigación y programas de pregrado, la inserción laboral de egresados y la transparencia institucional son aspectos cruciales para medir el impacto real de las casas de estudio en el país.

Temas Relacionados

UNIUNALMSuneduUNSAperu-noticias

Más Noticias

El Monstruo confronta a una periodista paraguaya que le pregunta por qué huyó: “¿Usted se entregaría?”

En sus primeras declaraciones a la prensa, desde Paraguay, el capturado Erick Moreno Hernández aseguró que fugó por su familia

El Monstruo confronta a una

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Agus Rey, periodista argentino, señaló que existen rumores de romance con la ahora compañera de podcast de Marcelo. Ambos se conocen desde el 2008 cuando ella era parte de su programa de TV

Marcelo Tinelli habría terminado con

Julio Velarde defiende la independencia del BCR en PERUMIN 37: “Es para evitar la tentación de los políticos”

El presidente del BCR acusó que el apetito cortoplacista de la clase política amenaza con “cargar todo el peso de la inflación” al siguiente Gobierno

Julio Velarde defiende la independencia

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Luego de un episodio de intoxicación y su posterior traslado a un centro de salud mental, Magaly Solier continúa en observación en el hospital de Huanta. La familia no brindó declaraciones públicas y las autoridades mantienen el monitoreo de su evolución

Magaly Solier fue trasladada a

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ definirán el pase a las seifinales en Coquimbo. Será la revancha tras el empate sin goles en Lima. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo rechaza ser juzgado

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Jefferson Farfán y su familia molesta con ‘Cri Cri’ tras su aparición en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García tuvo juicioso análisis por posibilidad de que Luiz Felipe Scolari dirija a la selección peruana: “Esto no es cine, es fútbol”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025