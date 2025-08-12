Juan Ichazo y Johana Cubillas se enfrentan de nuevo por el tiempo compartido con sus hijos: “cree que es un buen padre”

La publicación de un video donde Juan Ichazo cuida a su hijo desató opiniones divididas sobre la corresponsabilidad parental, mientras Johana Cubillas cuestiona la autenticidad de estos momentos compartidos en plataformas digitales (Amor y Fuego)

La relación entre Johana Cubillas y Juan Ichazo, marcada por su historia en común como padres de dos menores, atraviesa un nuevo episodio de fricción pública. En los últimos días, ambos han intercambiado declaraciones que exponen diferencias sobre la manera en que el argentino comparte tiempo con sus hijos.

De igual manera, ‘La Nena’ ha manifestado su malestar por la constante presencia de la pareja actual de Ichazo, Macarena Vélez, en esos momentos familiares. La tensión se intensificó tras la difusión de un video en el que Vélez mostraba un gesto de cuidado de Ichazo hacia ella, lo que generó una respuesta irónica de la exfutbolista.

Reclamos por tiempo a solas con los hijos

Johana Cubillas reclama que Juan Ichazo no dedica tiempo exclusivo a sus hijos y que Macarena Vélez siempre está presente, algo que, según ella, interfiere en el vínculo paterno. (Amor y Fuego)

Johana Cubillas expresó su incomodidad al señalar que el padre de sus hijos rara vez pasa tiempo con ellos sin la compañía de Macarena Vélez.

En una intervención televisiva, la hija del exfutbolista afirmó que no tiene comentarios positivos sobre el papel de Ichazo como padre, cuestionando que sus encuentros con los menores se den casi siempre en compañía de su actual pareja.

“Él cree que está haciendo un buen papel como padre, si no lo está haciendo; yo lo único que quiero es que mis hijos crezcan felices, que estemos para cuando ellos nos necesiten, que cumplamos con lo que les prometemos y listo”, manifestó al programa ‘Amor y Fuego’.

Según su postura, la dinámica afecta la cercanía y la confianza que los niños podrían tener en su relación paterna. Cubillas enfatizó que su interés no es otro que el bienestar emocional de sus hijos y que se cumpla con lo prometido a ellos.

Respuesta de Juan Ichazo ante las críticas

El argentino Juan Ichazo responde con ironía a las acusaciones de Cubillas, recordando que en el pasado asumió la crianza diaria y que, pese a la distancia, sigue siendo un padre presente. (Amor y Fuego)

El argentino reaccionó con visible incomodidad a los señalamientos de su expareja. Para Ichazo, las críticas son cambiantes y contradictorias, pues aseguró que en un momento se le considera mal padre y al día siguiente buen padre.

“El lunes soy mal padre… el martes bueno, el viernes de vuelta está todo bien… nada, qué vamos a hacer, ya saben cómo es", expresó en el mismo programa televisivo

Recordó que, durante el tiempo en que vivían juntos, él asumía de manera directa el cuidado cotidiano de los menores, desde bañarlos hasta llevarlos al colegio y ocuparse de su alimentación.

No obstante, reconoció que la situación es diferente ahora que ya no conviven bajo el mismo techo, aunque dejó claro que sigue cumpliendo con sus responsabilidades hacia ellos.

El video que encendió la polémica

El clip donde Ichazo corta las uñas a Vélez desató la burla de Cubillas, quien cuestionó que nunca realice ese tipo de cuidados hacia sus hijos y volvió a reavivar el conflicto. (Amor y Fuego)

La tensión escaló cuando Macarena Vélez publicó en su cuenta de TikTok un clip donde se observa a Juan Ichazo cortándole las uñas de los pies. La escena, acompañada de un mensaje romántico y música de fondo, fue interpretada por Johana Cubillas como una muestra de atenciones que, según ella, el argentino no tiene con sus hijos.

Con un tono irónico, escribió en redes que sería bueno que también se encargue del cuidado personal de los menores, algo que, aseguró, nunca ha hecho. Su comentario generó eco en seguidores y volvió a poner en primer plano el conflicto.

Una relación marcada por altibajos públicos

Entre acercamientos y tensiones, la relación de Cubillas e Ichazo sigue expuesta, mostrando que sus diferencias en la crianza persisten y son amplificadas por la opinión pública. (Amor y Fuego)

La historia reciente de Cubillas e Ichazo ha estado llena de altibajos que han trascendido al ámbito público. Hace unas semanas, se les vio compartiendo junto a sus hijos y Macarena Vélez, lo que parecía indicar una etapa más cordial.

Sin embargo, las últimas declaraciones revelan que persisten las tensiones, sobre todo en lo referente a la forma de crianza y los espacios de convivencia. Para algunos allegados, la exposición mediática de estos desencuentros contribuye a prolongar el conflicto, mientras que para otros es simplemente el reflejo de una relación que, pese a sus intentos, no logra estabilizarse en torno a la crianza compartida.

Y es que la controversia entre Ichazo y Cubillas visibiliza el reto que enfrentan numerosos padres y madres en la era de las redes sociales: reconciliar la autenticidad del cuidado diario con la presión de la opinión pública, en un contexto donde cada acción puede ser objeto de escrutinio y reinterpretación constante.