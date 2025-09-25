Cronología de la búsqueda y captura de ‘El Monstruo’: de los delitos en Lima, fugas en Brasil y finalmente su arresto en Paraguay

Cronología de la búsqueda y captura de 'El Monstruo'. ABC Paraguay

La persecución de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se desarrolló como un caso de crimen real que mantuvo en vilo a las autoridades de Perú, Paraguay y Brasil. Durante meses, los equipos de inteligencia y vigilancia de estos países desplegaron una red para localizar al líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Cada desplazamiento de Moreno era monitoreado, pero su destreza para evadir la justicia convirtió su captura en un persistente desafío.

Desde Lima hasta Asunción, el rastro de Moreno estuvo marcado por violencia, secuestros y extorsión. Estas acciones generaron alarma entre empresarios y transportistas, mientras los agentes de seguridad intentaban coordinar operativos que repetidas veces fracasaban debido a filtraciones de información. Cada escape del criminal acentuaba la tensión y reforzaba la urgencia de la investigación.

Finalmente, después de años de operativos, alertas internacionales y persecuciones en tres países, la detención de Moreno en Paraguay cerró un capítulo que ganó la atención de la prensa y la opinión pública. La cronología de su captura revela la magnitud de su criminalidad y la complejidad de la cooperación internacional frente al crimen organizado.

Moreno enfrentó su primera condena en Perú en 2017

En 2017, Moreno Hernández recibió su primer gran fallo judicial. Junto a su banda, fue responsable del asalto y secuestro de un taxista en Lima, situación que le valió doce años de prisión. Este hecho marcó el inicio de su notoriedad y puso en alerta a las autoridades sobre su peligrosidad.

Aunque recibió condena, Moreno no cumplió la pena de forma efectiva. Continuó operando desde fuera del alcance directo de la justicia, expandiendo su control en Lima Norte y consolidando la estructura de su organización. Su permanente evasión se convirtió en motivo de alarma para la población y en obstáculo recurrente para la policía.

¿Refugiado en Bolivia? Se pensó que había huido, pero los videos muestran que sigue en Perú. - Crédito: Composición Infobae Perú

Interpol marcó a Moreno como uno de los criminales más buscados de Sudamérica

El 21 de marzo de 2025, Interpol emitió una notificación roja que señaló a Moreno como objetivo internacional de captura. Esta acción activó la colaboración de fuerzas de seguridad de la región y permitió que diversas naciones registraran oficialmente su búsqueda.

El alerta internacional fue fundamental para rastrear sus movimientos. Cada dato sobre su paradero generaba operativos de vigilancia y preparación de allanamientos, acercando poco a poco a la policía a uno de los delincuentes más escurridizos de Sudamérica.

Moreno escapó de un operativo policial en Luque el 26 de marzo

La tarde del 26 de marzo, la Policía Nacional de Paraguay rodeó una propiedad en Luque donde Moreno residía con su esposa peruana y su hijo, sin saber que la captura estaba por concretarse. Sin embargo, un aviso inesperado cambió la situación: al momento en que los agentes se preparaban para entrar, el criminal salió rápidamente con una maleta, subió a un vehículo Bolt y desapareció entre el tránsito.

El Monstruo acusa a la Policía peruana de corrupción

Iván Leguizamón informó que el escape se debió a filtraciones desde Perú. Moreno ya había burlado operativos anteriores, utilizando una red de contactos y “soplos” de la policía peruana para mantener ventaja. El episodio evidenció la fragilidad de la coordinación internacional y prolongó la búsqueda durante meses.

Paraguay emitió segunda orden de captura por secuestro en Lima

El 8 de abril de 2025, Paraguay emitió una segunda orden de captura para extraditar a Moreno, basada en un secuestro exprés en Lima en 2024. La víctima, Jackeline Salazar Flores, fue interceptada mientras se dirigía a su gimnasio, y los secuestradores exigieron un rescate de dos millones de soles.

La Policía Nacional del Perú localizó a Salazar en Carabayllo el 24 de mayo, liberó a la víctima y detuvo a varios implicados. La investigación demostró que Moreno coordinaba operaciones desde fuera del país y que su cómplice, conocido como “El Loco Jhon”, organizaba secuestros desde prisión. Esto dejó en evidencia la complejidad de su red criminal y el alcance internacional de sus operaciones.

El preciso momento en el que la empresaria Jackeline Salazar fue liberada. Canal N

Intento fallido de captura: Moreno huyó durante operativo en Brasil

El 16 de abril de 2025, la Policía Militar de Brasil realizó un operativo en un complejo de São Paulo tras recibir información sobre la presencia de Moreno. Durante el enfrentamiento, dos cómplices peruanos murieron y un policía brasileño falleció.

Aunque Moreno logró escapar, el incidente sirvió para confirmar sus vínculos con bandas internacionales. La operación mostró la capacidad de movimiento de su red y la dificultad para capturarlo, dejando clara la importancia de una coordinación eficaz entre países frente a delitos transnacionales.

Policía militar de Brasil realizó mega operativo para desarticular banda criminal dirigida por 'El Monstruo'. (Foto: Infobae Perú/MInisterio Público de Brasil/Difusión)

Operativos frustrados por filtraciones y vigilancia en Paraguay

En abril, la llegada de agentes peruanos a Paraguay generó tensión. Según Leguizamón, Moreno ya había sido identificado meses antes gracias a una pareja local, quien recibía dinero enviado desde Perú. Diferentes operativos de vigilancia se vieron afectados por posibles filtraciones dentro de la PNP, lo que ralentizó la captura.

Dos agentes de Perú fueron destacados para tareas de inteligencia, pero su presencia fue identificada. A pesar de ello, Paraguay avanzó con la investigación de forma autónoma, mostrando la dificultad de perseguir a un delincuente binacional con información privilegiada y la capacidad de operar entre fronteras.

En junio, Perú solicitó la extradición de Erick Moreno a Paraguay y Brasil

El 6 de junio de 2025, Perú formalizó la solicitud de extradición de Moreno ante Paraguay y Brasil. Las resoluciones, publicadas en El Peruano y firmadas por la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Justicia, se sustentaron en una condena de 32 años por delitos graves, secuestros, extorsión y homicidio.

La repatriación dependió de la cooperación judicial y policial internacional, un proceso que culminó tras meses de gestiones conjuntas y estrategias legales entre los países involucrados.

Erick Moreno Hernández recibió información de la Policía de Perú sobre operativos y así logró evitar su captura, según información de inteligencia de la PNP | Foto composición: Infobae Perú

La caída de ‘El Monstruo’ en San Lorenzo, Paraguay

El 24 de septiembre de 2025, tras una extensa persecución, Moreno fue arrestado finalmente en San Lorenzo, Paraguay, mediante un operativo conjunto de la PNP y la policía paraguaya. La captura puso fin a más de tres meses de búsqueda incesante y demostró la efectividad de la cooperación regional.

Durante su detención, Moreno rechazó las acusaciones relacionadas con crímenes recientes y denunció corrupción dentro de la PNP. Según Leguizamón, se identificó, declaró su nacionalidad y confirmó ser uno de los criminales más buscados de Perú, dejando en claro que su organización representó una amenaza constante que, finalmente, fue desarticulada.