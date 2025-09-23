Perú

Digemid ordena retiro inmediato de ketorolaco y otros fármacos tras detectarse partículas extrañas en su composición

La medida incluye la destrucción total de los lotes afectados y distribuidos en el país, con el fin de proteger a los pacientes

Analí Espinoza

Analí Espinoza

El almacén se ubica en
El almacén se ubica en el centro de Lima. (Foto: Minsa)

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud de Perú informó sobre el retiro del mercado de un lote del medicamento antiviral Lykavir 250 mg Polvo tras detectarse un resultado crítico durante el control de calidad. La alerta fue emitida bajo el número 110-2025 y se dirige a centros de salud públicos y privados, profesionales del sector y al público en general.

El comunicado de Digemid explica que durante acciones rutinarias de control y vigilancia sanitaria se identificó que el lote BQ120E del producto farmacéutico Lykavir 250 mg Polvo para solución para perfusión, fabricado por Lyka Labs Limited en India y distribuido por Droguería Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., no cumplió con los estándares requeridos debido a la presencia de partículas visibles.

Esta situación motivó la disposición inmediata del retiro y la destrucción de todas las unidades correspondientes a ese lote, medida que tiene como principal objetivo salvaguardar la salud de la población y evitar un posible riesgo para los pacientes.

Lykavir 250 mg es un medicamento antiviral utilizado en el tratamiento de infecciones causadas por el virus herpes humano. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la replicación del ADN viral al interferir con la ADN polimerasa.

La institución manifestó preocupación por la posibilidad de que algunas unidades de este lote observado permanezcan todavía en el mercado o estén en manos de pacientes. Digemid reiteró la importancia de no utilizar este medicamento y solicitó reportar cualquier hallazgo del mismo a las autoridades sanitarias.

Digemid ordena el retiro de
Digemid ordena el retiro de tres fármacos por fallas en el control de calidad

Ordenan el retiro de fármaco ketoroloca y bupivacaína

Digemid también informó sobre el retiro voluntario de varios lotes de medicamentos que contienen ketorolaco y bupivacaína en diferentes presentaciones inyectables. Las empresas Distribuidora Dany S.A.C.y Laboratorios Unidos S.A. notificaron el retiro de los siguientes productos tras detectarse partículas extrañas visibles durante controles de calidad:

  • Ketorolaco 60 mg/2 mL Solución Inyectable (lotes: 2010034, 2010044, 2030025, 2070054, 2070064, 2100064, 2100074, 2120032, 2120042, 2120052), inscrito bajo el registro sanitario EN-03703, fabricado por Laboratorios Unidos S.A. en Perú y distribuido por Distribuidora Dany S.A.C.
  • Ketorolaco 30 mg/1 mL Solución Inyectable (lotes: 2010024, 2030123, 2090103, 2100042, 2030015), con registro sanitario EN-04447, también fabricado por Laboratorios Unidos S.A. y distribuido por Distribuidora Dany S.A.C.
  • Bupivacaína sin preservante 0,5% Solución Inyectable (lotes: 2010152, 2050142, 2050043, 2010162, 2100092, 2060013, 2020062, 2070084, 2050152, 2100152, 2070034, 2050162, 2020013, 2070094, 2100102, 2060033, 2020072, 2100112, 2110013, 2020092, 2100122, 2110023, 2020102, 2100132, 2020082, 2100142, 2050172, 2020023, 2070104, 2050182, 2020033, 2010085, 2050192, 2050013, 2010095, 2050033, 2110033, 2050202).

Como medida preventiva, Digemid ordenó la inmovilización y retiro de todos los lotes afectados, así como elcierre temporal del área de fabricaciónde líquidos estériles de pequeño volumen en la planta implicada.

¿Cómo evitar errores de medicación?

El uso seguro de medicamentos depende en gran parte de la correcta revisión del empaque antes de su consumo. Para ello, algunas recomendaciones dadas por la doctora Alexandra Vega, gerente Médica y de Farmacovigilancia de Genfar, son:

  • Verificar que el nombre y la concentración del medicamento coincidan con lo recetado por el profesional de la salud
  • Comprobar la fecha de vencimiento y el número de lote para asegurar que el producto es seguro y auténtico
  • Identificar el principio activo y los excipientes, especialmente en personas con alergias o intolerancias
  • Revisar las advertencias y contraindicaciones en los medicamentos de venta libre, considerando condiciones como el embarazo u otras alteraciones de salud
  • Respetar las condiciones de almacenamiento recomendadas, como la luz, la temperatura y la humedad, para mantener la eficacia del medicamento
  • Leer atentamente toda la información presente en el empaque como medida preventiva, lo que ayuda a evitar errores y proteger la salud del paciente

