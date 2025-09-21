Derrumbe en La Libertad: techo de coliseo en Quiruvilca sucumbe por granizada y deja daños materiales

Techo del Coliseo de Quiruvilca se desploma. (Video: TikTok)

El coliseo cerrado de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), sufrió el colapso total de su techo tras una intensa granizada, sin registrarse víctimas, lo que llevó a la inmediata intervención de autoridades y Defensa Civil en la zona.

El incidente ocurrido este miércoles fue confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que detalló el desplome del techo del recinto tras el impacto de la granizada. El evento ocurrió cuando el coliseo se encontraba cerrado, por lo que no se han reportado heridos ni fallecidos, conforme al reporte inicial de Defensa Civil.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la causa del colapso obedecería al peso excesivo del hielo acumulado sobre la estructura. El registro en video compartido por lugareños muestra el instante preciso en que la cubierta metálica cede y termina en escombros.

La zona permanece acordonada para garantizar la seguridad mientras se coordina el desmontaje de los restos y el retiro de escombros, medida implementada por las autoridades locales. El colapso también afectó techos de viviendas y otros establecimientos aledaños, aunque no se reportaron complicaciones adicionales entre la población.

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca informó, mediante un comunicado, que su equipo de Defensa Civil trabaja en las áreas afectadas evaluando los riesgos y actuando para salvaguardar la seguridad de los residentes. El municipio anunció la entrega de calaminas y otros enseres a quienes sufrieron daños en sus casas y pidió a la ciudadanía evitar acercarse a zonas peligrosas, mantener la calma y estar alerta frente a cambios climáticos similares.

La secuencia de acciones incluye la evaluación técnica para determinar el daño estructural total, el reforzamiento de áreas vulnerables y la asistencia inmediata en suministros y protección temporal para las familias cuya integridad pudo verse comprometida por la emergencia.

¿Qué hacer ante el colapso de infraestructuras por eventos como granizada, según Indeci?

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ante la ocurrencia de eventos climáticos severos como granizadas o lluvias intensas que pongan en peligro techos, cubiertas y edificaciones, la población debe seguir una serie de pasos para reducir riesgos:

Foto: Andina

Alejarse de edificaciones o estructuras que evidencien daños o acumulación peligrosa de agua o granizo sobre techos y coberturas.

No ingresar a ambientes afectados o en riesgo de colapso para evitar accidentes.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y reportar cualquier situación de peligro a las autoridades locales o Defensa Civil.

Ante un colapso , comunicar de inmediato a las brigadas de emergencia y seguir las instrucciones del personal autorizado.

Cooperar con las tareas de evaluación y despeje, evitando obstaculizar el trabajo de los equipos especializados.

En caso de evacuación , llevar consigo documentos personales, botiquín de primeros auxilios y elementos básicos de abrigo y alimentación.

Participar en ejercicios y simulacros promovidos por Indeci y autoridades locales para estar mejor preparados frente a posibles eventos similares.

Estas recomendaciones buscan salvaguardar la vida y la integridad física de la población, así como garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante emergencias producto de fenómenos naturales en regiones afectadas por condiciones climáticas extremas.