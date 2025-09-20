Perú

Corte de luz del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina suspenderá su servicio en estas zonas de La Libertad

La suspensión del suministro está programada para realizar mejoras en el sistema eléctrico; se aconseja apagar equipos sensibles y mantener dispositivos cargados

Analí Espinoza

Hidrandina ha programado una serie de cortes del servicio de luz eléctrica en varias áreas de las zonas de Trujillo

La empresa de energía eléctrica Hidrandina informó sobre la programación de cortes de luz en diferentes distritos de La Libertad entre el domingo 21 y el jueves 25 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Domingo 21 de septiembre: Guadalupe y Chepén

El suministro eléctrico se interrumpirá de 07:00 a 16:00 horas en los distritos de Guadalupe y Chepén, incluyendo las zonas de Pacanga, Pueblo Nuevo y sus anexos. Hidrandina recomendó a los vecinos planificar sus actividades y apagar equipos eléctricos sensibles para evitar inconvenientes.

Miércoles 24 de septiembre: Virú y sectores cercanos

El miércoles 24, de 09:00 a 12:00 horas, se suspenderá la energía en el distrito de Virú, abarcando el sector Pimentel, el CP El Carmelo y Pampas del Gallinazo. Los usuarios deben tomar precauciones ante la falta temporal de electricidad.

Corte de luz en Trujillo

Jueves 25 de septiembre: La Esperanza

El jueves 25 se realizarán dos cortes programados:

  • 08:30 a 13:30 horas: Se interrumpirá el servicio en varias zonas de La Esperanza, incluyendo AA.HH. Alto Mochica II, PP.JJ. La Esperanza, avenidas como Federico Villareal y Gran Chimú, así como múltiples calles y pasajes del distrito.
  • 15:00 a 17:00 horas: Se suspenderá la energía en la Urb. Manuel Arévalo III, afectando manzanas identificadas como Mz. 22, 36, 84, 85, A37, C, C20, C22, C23, C28, C30, C31, C32 y C33.

Hidrandina exhortó a la población a mantenerse informada sobre estos cortes y a adoptar medidas de precaución para minimizar los impactos en sus actividades diarias.

Recomendaciones ante un corte de luz programado

1. Infórmate con anticipación:Verifica la fecha, hora y duración estimada del corte comunicada por la empresa de electricidad o las autoridades locales.

2. Carga dispositivos esenciales:Asegúrate de cargar completamente teléfonos móviles, laptops y baterías externas (power banks) antes de que inicie la interrupción.

3. Conserva alimentos:Evita abrir el refrigerador y congelador durante el corte para mantener los alimentos fríos el mayor tiempo posible.

4. Prepara linternas y velas:Dispón de linternas con baterías de repuesto y velas en lugares accesibles, evitando encender velas sin supervisión.

5. Ten agua almacenada:Guarda agua potable suficiente si dependes de sistemas eléctricos para el suministro.

6. Desconecta aparatos eléctricos:Desenchufa electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños por posibles variaciones de voltaje al restablecer el servicio.

7. Planifica actividades:Organiza tus actividades diarias considerando las horas sin servicio eléctrico; prioriza las tareas que requieren luz o energía antes del corte.

8. Informa a los miembros del hogar:Asegúrate de que todos en casa estén al tanto del corte y conozcan las medidas de seguridad.

9. Mantén a mano números de emergencia:Ten apuntados los teléfonos de servicios de emergencia, la empresa de electricidad y centros médicos.

10. Cuida personas vulnerables:Presta especial atención a adultos mayores, niños y personas con condiciones médicas que dependan de equipos eléctricos.

¿Cómo contactarse con Hidrandina?

Para comunicarte con Hidrandina puedes usar varios canales: la línea Serviluz al 0801-71001, el WhatsApp al 948327474, el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, visitar su plataforma web en www.distriluz.com.pe/hidrandina, o usar la aplicación móvil gratuita App Distriluz

