Corte de luz del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina suspenderá su servicio en estas zonas de La Libertad

Hidrandina ha programado una serie de cortes del servicio de luz eléctrica en varias áreas de las zonas de Trujillo | Foto composición: Infobae Perú / Gob Perú

La empresa de energía eléctrica Hidrandina informó sobre la programación de cortes de luz en diferentes distritos de La Libertad entre el domingo 21 y el jueves 25 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Domingo 21 de septiembre: Guadalupe y Chepén

El suministro eléctrico se interrumpirá de 07:00 a 16:00 horas en los distritos de Guadalupe y Chepén, incluyendo las zonas de Pacanga, Pueblo Nuevo y sus anexos. Hidrandina recomendó a los vecinos planificar sus actividades y apagar equipos eléctricos sensibles para evitar inconvenientes.

Miércoles 24 de septiembre: Virú y sectores cercanos

El miércoles 24, de 09:00 a 12:00 horas, se suspenderá la energía en el distrito de Virú, abarcando el sector Pimentel, el CP El Carmelo y Pampas del Gallinazo. Los usuarios deben tomar precauciones ante la falta temporal de electricidad.

Corte de luz en Trujillo hoy jueves 15 y viernes 16 de mayo: zonas y horarios de la restricción del servicio eléctrico| Andina

Jueves 25 de septiembre: La Esperanza

El jueves 25 se realizarán dos cortes programados:

08:30 a 13:30 horas: Se interrumpirá el servicio en varias zonas de La Esperanza, incluyendo AA.HH. Alto Mochica II, PP.JJ. La Esperanza, avenidas como Federico Villareal y Gran Chimú, así como múltiples calles y pasajes del distrito.

15:00 a 17:00 horas: Se suspenderá la energía en la Urb. Manuel Arévalo III, afectando manzanas identificadas como Mz. 22, 36, 84, 85, A37, C, C20, C22, C23, C28, C30, C31, C32 y C33.

Hidrandina exhortó a la población a mantenerse informada sobre estos cortes y a adoptar medidas de precaución para minimizar los impactos en sus actividades diarias.

Recomendaciones ante un corte de luz programado

1. Infórmate con anticipación:Verifica la fecha, hora y duración estimada del corte comunicada por la empresa de electricidad o las autoridades locales.

2. Carga dispositivos esenciales:Asegúrate de cargar completamente teléfonos móviles, laptops y baterías externas (power banks) antes de que inicie la interrupción.

3. Conserva alimentos:Evita abrir el refrigerador y congelador durante el corte para mantener los alimentos fríos el mayor tiempo posible.

4. Prepara linternas y velas:Dispón de linternas con baterías de repuesto y velas en lugares accesibles, evitando encender velas sin supervisión.

5. Ten agua almacenada:Guarda agua potable suficiente si dependes de sistemas eléctricos para el suministro.

6. Desconecta aparatos eléctricos:Desenchufa electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños por posibles variaciones de voltaje al restablecer el servicio.

7. Planifica actividades:Organiza tus actividades diarias considerando las horas sin servicio eléctrico; prioriza las tareas que requieren luz o energía antes del corte.

8. Informa a los miembros del hogar:Asegúrate de que todos en casa estén al tanto del corte y conozcan las medidas de seguridad.

9. Mantén a mano números de emergencia:Ten apuntados los teléfonos de servicios de emergencia, la empresa de electricidad y centros médicos.

10. Cuida personas vulnerables:Presta especial atención a adultos mayores, niños y personas con condiciones médicas que dependan de equipos eléctricos.

¿Cómo contactarse con Hidrandina?

Para comunicarte con Hidrandina puedes usar varios canales: la línea Serviluz al 0801-71001, el WhatsApp al 948327474, el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, visitar su plataforma web en www.distriluz.com.pe/hidrandina, o usar la aplicación móvil gratuita App Distriluz