Comas: PNP descubre arsenal en vivienda de alias Bomba, sicario de Los Injertos del Cono Norte

El operativo permitió descubrir explosivos, armas y municiones en la vivienda de Carlos Herrera Pastor, mientras su madre fue arrestada y las autoridades intensifican las investigaciones en la zona

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

La persecución se tornó violenta
La intervención policial en el asentamiento humano Santiago Apóstol, en Comas, permitió descubrir un arsenal en la vivienda de Carlos Enrique Herrera Pastor, conocido como Bomba, un sicario vinculado a la organización criminal Los Injertos del Norte.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), “se intentó intervenir a alias Bomba, brazo ejecutor de Los Injertos del Cono Norte en la avenida Puno, pero al percatarse de la presencia policial, huyó hasta su vivienda en el asentamiento humano Santiago Apóstol en Comas”.

La persecución se tornó violenta cuando el sospechoso, al advertir la llegada de los agentes, respondió con disparos. “Al notar la presencia policial, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra el personal PNP”, detalló un portavoz policial a TV Perú Noticias.

“Y este sujeto, al aprovechar de que nosotros hacíamos un repele de ataque controlado, este sujeto seguía disparando en forma indiscriminada, sin importarle la vida humana, corriendo hacia estos lados del cerro, ingresando a este predio”, continúo el agente.

Dentro de la vivienda, los efectivos hallaron un conjunto de armas y explosivos, como granada de guerra tipo piña, revólver cargado, cartuchos de explosivos y más de treinta municiones de diversos calibres.

Durante la operación, fue detenida Sandra Paola Pastor Castilla, madre de Herrera Pastor, mientras que el sicario logró escapar por la parte posterior del inmueble.

La investigación apunta a que Bomba estaría colaborando con otras organizaciones criminales tras la caída de antiguos líderes en la zona.

“Este sujeto estaría siendo utilizado por otras bandas criminales que quieren tomar la hegemonía en la zona. Tenga en cuenta que el alias El Monstruo o alias Jhon Jairo Arcibia Sevillano, alias JJ, ya sus acciones criminales, su operatoria criminal está neutralizada”, explicó un agente de la policía a medios locales.

El historial delictivo de Carlos Herrera Pastor incluye denuncias por robo agravado y extorsión. Por su parte, Sandra Pastor Castilla había sido detenida previamente por intentar ingresar un chip a un penal. Las investigaciones continúan bajo la responsabilidad de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI).

Durante la operación, fue detenida
¿Quiénes son ‘Los Injertos del Norte’?

Los Injertos del Norte, también conocidos como Los Injertos del Cono Norte, son una organización criminal que opera principalmente en la zona norte de Lima, la capital del Perú.

La banda está vinculada a delitos como sicariato, extorsión, secuestro y tráfico de armas. Sus principales objetivos son empresarios, transportistas y comerciantes, a quienes amenazan para exigir pagos extorsivos mediante ataques directos y la colocación de explosivos en locales comerciales.

De acuerdo con investigaciones de la Policía Nacional del Perú, la estructura de la banda ha logrado mantener su actividad incluso después de la captura o neutralización de algunos de sus líderes, utilizando el relevo de cabecillas y el reclutamiento de sicarios para asegurar su operatividad.

La policía ha realizado megaoperativos que han resultado en la detención de varios integrantes y en la incautación de armas y explosivos relacionados con sus actividades ilícitas

