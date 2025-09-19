Perú

Lanzan programa internacional gratuito especializado en políticas para el Ciberespacio e Inteligencia Artificial

Este evento, 100% virtual, busca abordar los desafíos y el futuro del entorno digital

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El I Programa Especializado en Políticas para el Ciberespacio e Inteligencia Artificial se realizará del 22 de septiembre al 2 de octubre, completamente en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. Esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa del Perú, el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG) y Neurometrics. Cuenta con el auspicio de Palo Alto Networks y el apoyo del Jack D. Gordon Institute for Public Policy de la Florida International University (FIU). El programa fue diseñado para examinar desafíos, tendencias y oportunidades vinculadas al desarrollo de políticas en el entorno digital, convocando a voces expertas nacionales e internacionales.

En esta primera edición participarán líderes y especialistas de trayectoria reconocida. Vinton Cerf de Google, considerado uno de los “padres de Internet”, ofrecerá una conferencia magistral sobre la evolución histórica y las perspectivas futuras de la red. Rodrigo De La Parra, representante de ICANN, presentará un análisis sobre la gobernanza de Internet y la importancia del modelo de múltiples partes interesadas en la regulación y administración global. Por parte de la Florida International University, Brian Fonseca y Mike Asencio abordarán los retos emergentes del poder espacial y las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que representantes del US ARMY Cyber Command y de Palo Alto Networks formarán parte de paneles dedicados a la capacitación de profesionales cibernéticos y la visión estratégica de la ciberseguridad internacional.

Contenido académico

Brazo robótico es controlado con
Brazo robótico es controlado con la mente sin necesidad de una cirugía cerebral. (Imagen ilustrativa)

El programa cubrirá una diversidad de aspectos críticos vinculados al ciberespacio y la inteligencia artificial. Los asistentes podrán profundizar en la ciberguerra y su interacción con los conflictos híbridos a escala global. Se examinará el papel de la geopolítica en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), analizando cómo éstas configuran relaciones de poder entre naciones. Se priorizará también la ciberseguridad con enfoque específico en la protección de los derechos ciudadanos en la era digital avanzada por inteligencia artificial. Otro tema central será la gobernanza de Internet, desde la perspectiva de la participación de múltiples partes interesadas en el diseño y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales. El futuro del ciberespacio será abordado en relación con amenazas emergentes, en especial las derivadas de los desarrollos en inteligencia artificial.

La inscripción para participar en el evento es gratuita y está habilitada en https://neurometrics.la/ciberespacio/. El programa se encuentra dirigido a funcionarios, profesionales tecnológicos, representantes del sector público y privado, investigadores y estudiantes interesados en el rol de la tecnología para la seguridad, la gobernanza digital y la protección de derechos.

Quiénes organizan

El evento cuenta con el soporte académico y organizativo de entidades de amplia experiencia en materia de seguridad nacional, políticas públicas y tecnología. Neurometrics, una de las entidades organizadoras, es una consultora especializada en el análisis del comportamiento humano, empleando tecnologías de recolección y procesamiento de datos y sensores biométricos. Su participación en la organización contribuye al enfoque interdisciplinario del programa, integrando conocimientos técnicos y perspectivas humanas al análisis de las políticas para el ciberespacio e inteligencia artificial.

Temas Relacionados

CiberespacioInteligencia Artificialperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la Kábala: números ganadores del jueves 18 de septiembre de 2025

La Kábala realiza tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Kábala: números

Resultados del Gana Diario de este 18 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de

El precio de la gasolina en Lima hoy, jueves 18 de septiembre

Además del precio promedio de los combustibles en la capital peruana, consulta los precios más baratos

El precio de la gasolina

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Aunque tropezó ante Chile en su segundo partido del Grupo A, la escuadra ‘bicolor’ logró asegurar su boleto a la instancia decisiva del torneo continental

Perú clasificó a semifinales del

Euro: cotización de hoy, 18 de septiembre, en Perú (de EUR a PEN)

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante la presente jornada

Euro: cotización de hoy, 18
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MTC denunciará a Norma Yarrow:

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

“Es un engaño miserable”: exministro de Educación advierte que creación de más de 20 universidades es inviable

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo responde a periodistas

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

Alejandra Baigorria respalda a Rosángela Espinoza tras pelea con Onelia Molina: “Toda máscara cae por su propio peso”

DEPORTES

Perú clasificó a semifinales del

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025