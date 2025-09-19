Lanzan programa internacional gratuito especializado en políticas para el Ciberespacio e Inteligencia Artificial

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El I Programa Especializado en Políticas para el Ciberespacio e Inteligencia Artificial se realizará del 22 de septiembre al 2 de octubre, completamente en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. Esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa del Perú, el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG) y Neurometrics. Cuenta con el auspicio de Palo Alto Networks y el apoyo del Jack D. Gordon Institute for Public Policy de la Florida International University (FIU). El programa fue diseñado para examinar desafíos, tendencias y oportunidades vinculadas al desarrollo de políticas en el entorno digital, convocando a voces expertas nacionales e internacionales.

En esta primera edición participarán líderes y especialistas de trayectoria reconocida. Vinton Cerf de Google, considerado uno de los “padres de Internet”, ofrecerá una conferencia magistral sobre la evolución histórica y las perspectivas futuras de la red. Rodrigo De La Parra, representante de ICANN, presentará un análisis sobre la gobernanza de Internet y la importancia del modelo de múltiples partes interesadas en la regulación y administración global. Por parte de la Florida International University, Brian Fonseca y Mike Asencio abordarán los retos emergentes del poder espacial y las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que representantes del US ARMY Cyber Command y de Palo Alto Networks formarán parte de paneles dedicados a la capacitación de profesionales cibernéticos y la visión estratégica de la ciberseguridad internacional.

Contenido académico

El programa cubrirá una diversidad de aspectos críticos vinculados al ciberespacio y la inteligencia artificial. Los asistentes podrán profundizar en la ciberguerra y su interacción con los conflictos híbridos a escala global. Se examinará el papel de la geopolítica en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), analizando cómo éstas configuran relaciones de poder entre naciones. Se priorizará también la ciberseguridad con enfoque específico en la protección de los derechos ciudadanos en la era digital avanzada por inteligencia artificial. Otro tema central será la gobernanza de Internet, desde la perspectiva de la participación de múltiples partes interesadas en el diseño y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales. El futuro del ciberespacio será abordado en relación con amenazas emergentes, en especial las derivadas de los desarrollos en inteligencia artificial.

La inscripción para participar en el evento es gratuita y está habilitada en https://neurometrics.la/ciberespacio/. El programa se encuentra dirigido a funcionarios, profesionales tecnológicos, representantes del sector público y privado, investigadores y estudiantes interesados en el rol de la tecnología para la seguridad, la gobernanza digital y la protección de derechos.

Quiénes organizan

El evento cuenta con el soporte académico y organizativo de entidades de amplia experiencia en materia de seguridad nacional, políticas públicas y tecnología. Neurometrics, una de las entidades organizadoras, es una consultora especializada en el análisis del comportamiento humano, empleando tecnologías de recolección y procesamiento de datos y sensores biométricos. Su participación en la organización contribuye al enfoque interdisciplinario del programa, integrando conocimientos técnicos y perspectivas humanas al análisis de las políticas para el ciberespacio e inteligencia artificial.